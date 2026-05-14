Celebra actrița încearcă să se regăsească după moartea tatălui și despărțirea de iubit: ”Am rămas orfană! A fost greu de dus”

Andreea Perju a trecut prin momente delicate în ultimii ani, dar și prin multe provocări, însă toate au determinat-o pe actriță să fie și mai puternică, și mai stăpână pe sine. Blondina nu s-a ferit niciodată să își exprime suferința în momentele grele și nici nu a „fugit” de ea, căci, după părerea ei, aceasta este cea mai grea cale de vindecare. După ce a pierdut-o pe mama ei atunci când era doar un copil, vedeta a trecut printr-o altă pierdere majoră: moartea tatălui său care, recunoaște, că i-a lăsat un gol imens. Și, ca și cum asta nu ar fi fost suficient, Andreea s-a despărțit recent și de iubitul ei, cu care avea o relație de mai multă vreme. Cu toate că o sperie singurătatea, avându-l exemplu pe tatăl ei, vedeta spune că nu este disperată să își găsească pe cineva. Preferă să aibă răbdare și să înțeleagă „durerea” pentru a o putea depăși. Despre toate aceste dezvăluiri emoționante, dar și cum reușește ea să renască din propria cenușă de fiecare dată, aflăm în interviul exclusiv pe care l-a oferit pentru CANCAN.RO.

Andreea Perju este exemplul viu că poți depăși momentele grele din viață cu zâmbetul pe buze. CANCAN.RO a surprins-o la un eveniment monden, zâmbitoare, însă nu s-a ferit să discute și subiecte sensibile care și-au pus amprenta asupra sa în ultimii ani. După moartea tatălui, vedeta a mai trecut printr-o dezamăgire după ce s-a despărțit de iubitul ei, bărbat cu care avea o relație de mai multă vreme și pe care îl ținea departe de ochii curioșilor (vezi aici). În aceste momente, actrița se concentreză pe viața de familie, pe cele două fete adolescente ale sale cărora le pregătește o surpriză de proporții!

Andreea Perju, despre pierderea tatălui ei:” Am rămas orfană! A fost greu de dus”

CANCAN.RO: Andreea, nu pot să nu te admir, arăți superb!

Andreea Perju: În sfârșit arăt și eu ceva piele că mi s-a spus mereu că nu arăt piele. Mă simt foarte bine pentru că nu mi se pare deloc că e vulgar, mi se pare fashion și mă reprezintă. Oamenii de aici ne-au zis să fim noi, iar eu așa am venit.

CANCAN.RO: Dar ai slăbit destul de mult. Ți-ai dorit sau s-a întâmplat din alte motive?

Andreea Perju: Mi-am dorit, acest rezultat pe care îl vedeți azi este rezultatul unei munci de un an și jumătate, nu cred în diete drastice, injecții. Anul trecut când m-am întors din Australia am decis că este momentul să închid doliul și suferința pe care le-am simțit după pierderea tatălui. Atunci m-am îngrășat opt kilograme, după ce a murit tata nu am fost bine timp de un an, nu am fost nici foarte rău, dar nici bine. Am început cu sport, dietă și masaj, m-am ținut de toate aceste trei etape și acesta este rezultatul.

CANCAN.RO: Ai spus că anul trecut te-ai îngrășat după moartea tatălui din cauza suferinței. Simți că ai rămas singură pe lume? Știm că mama ta nu mai este, nici tatăl tău?

Andreea Perju: A fost foarte ciudat sentimentul pentru că eu sunt singură la părinți și chiar dacă le am pe fetițe, le am pe prietenele mele care sunt ca familia mea, în momentul în care s-a dus tata am simțit că am rămas orfană. Sentimentul acesta, orice vârstă am avea și oricât de bine am fi din multe puncte de vedere cu orice realizări, e foarte profund și greu de dus. Eu după ce am pierdut-o pe mama când eram mică am suferit foarte tare că nu am mai avut un frate sau o soră și am zis că în viața asta dacă o să pot să fac copii și Dumnezeu o să mă ajute să fac asta, îmi doresc să am doi copii. Motivul pentru care am ales așa este că pentru mine a fost o suferință foarte mare să fiu singură la părinți și în momentul în care s-a dus și tăticul a fost un gol imens. Nu neapărat că tata m-ar fi ajutat în vreun fel, dar faptul că era acolo și era tata, și aveam un părinte care uneori îmi dădea un bip, eu sunam înapoi și îmi zicea că voia doar să mă salute. Momentul în care am realizat că nu se va mai întâmpla asta, a fost greu de dus. Am simțit că am rămas orfană, dar asta este legea firii cumva și nu poate nimeni să oprească lucrul acesta. Dar știu că Dumnezeu m-a înconjurat de oameni minunați și simt și că nu sunt singură.

CANCAN.RO: Îmi poți spune o lecție de viață, un sfat sau o conversație cu tatăl tău care ți-a rămas în minte?

Andreea Perju: Tatăl meu, deși stătea în București, ne vedeam des și avea o relație frumoasă cu fetițele, mi-a tot repetat: Tată, este foarte grea boala, dar mai grea ca boala este singurătatea. Asta este o chestie care mi-a rămas în cap și mă face să mă gândesc că acum suntem tineri, frumoși, ne considerăm invincibili și deodată pocnești din degete și timpul trece. Mă uit la fetele mele, Mara are 16 ani jumătate și Ada face 13 ani în august și, deși nu mă simt în vârstă, nu pot să nu mă gândesc că și peste mine trec anii.

Actrița s-a despărțit de iubit: „Nu sunt într-o disperare”

CANCAN.RO: Vorbeai de singurătate. Cum ești tu acum, ai pe cineva sau nu?

Andreea Perju: Eu în momentul de față sunt singură, dar sunt foarte bine așa cum sunt, nu sunt într-o disperare, nu sunt într-o căutare continuă. Mi se pare că oricum, după o relație este important să lași un pic de timp, să lași lucrurile să se așeze în tine, dar sunt un om deschis și atunci când o să se întâmple, cu siguranță se va întâmpla.

CANCAN.RO: Crezi în continuare în iubire?

Andreea Perju: Da, iar eu nu am dezamăgiri. Poate că am fost eu norocoasă sau poate am știut să mă raportez la viață altfel. Eu nici când am divorțat, deși divorțul îl consider un eșec și nu mi-a fost ușor, nici acum că am hotărât să o luăm pe drumuri separate, nu am simțit dezamăgirea aceea ca și cum: Nu mai vreau să aud de relații, nu mai vreau să aud de bărbați, bărbații sunt niște nenrociți. O pot lua de la capăt în liniște și pace pentru că nu m-am victimizat,nu mă consider o victimă. Asta este frumusețea vieții la urma urmei. Să trecem prin momente mai puțin bune ca să știm să ne bucurăm de momentele care vin. Nu există doar ploaie, există și soare și trebuie să ne adaptăm în funcție de ce ne oferă viața.

CANCAN.RO: Ai simțit că după o perioadă grea renaști ca pasărea Pheonix din propria cenușă, din propria durere?

Andreea Perju: Da, asta am avut-o dintotdeauna. Probabil mi s-a tras și prin faptul că am rămas fără mamă de la 12 ani și, ulterior, au fost peste mine tot felul de încercări, nu sunt un om căruia să-i fie frică de încercări sau provocări. Am învățat să îmi iau timpul meu, am învățat să nu mai fug de momentele în care simt durere, este important să stăm acolo și să „deal”-uim cu durerea dacă vrem ca ea într-adevăr să se vindece. Că dacă o bagi sub preș, într-o zi cineva clachează și spui: Băi, dar părea ok, ce s-a întâmplat?!

CANCAN.RO: Ai clacat vreodată?

Andreea Perju: Am clacat de mai multe ori, dar la mine între patru pereți, m-am remontat și ca pasărea Pheonix am mers mai departe.

CANCAN.RO: Ai planuri vara aceasta?

Andreea Perju: Am un singur plan, o să le duc pe fetițe la concert la Bruno Mars, sunt mari fane și culmea el a fost primul artist internațional pe care l-am văzut și eu într-un concert în afara țării și acum le duc și pe ele la Paris, o să le duc în locuri care să le impresioneze și să le placă mult.

