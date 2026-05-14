Ronțăiala preferată de Mihaela Bilic pentru digestie și siluetă: are puține calorii și ține de foame

Medicul nutriționist Mihaela Bilic recomandă o „gustare minune” pentru persoanele care se confruntă cu aciditate gastrică sau probleme digestive. Este vorba despre un aliment simplu, cu puține calorii, care poate înlocui cu succes chipsurile și alte gustări nesănătoase.

Ronțăiala preferată de Mihaela Bilic

Mihaela Bilic într-o nouă intervenție de pe pagina ei de socializare se adresează celor ce au probleme cu atât de neplăcuta aciditate stomacală care dă bătăi de cap atunci când ți-e lumea mai dragă. În plus, această ”ronțăială” face bine și celor ce se confruntă cu kilogramele în plus:

”Dacă aveți probleme cu aciditatea din stomac, vă recomand o ronțăială care face bine și la digestie, și la siluetă. Nu, nu e vorba de cotor de varză, deși are exact același gust. E tot din familia crucifere și e vorba de gulie!”

Ce conține de fapt gulia?

Medicul nutriționis ne dezvăluie și lucruri pe care puțini le știu despre acest aliment de obicei ignorat de către români. O gulie este mult mai mult pentru sănătate decât o legumă ieftină uitată pe raftul supermarketului. Aceasta conține vitamine și minerale la fel de multe ca în fructele sau legumele mai prețuite de către români:

„În gulie avem la fel de multă vitamina C ca într-o portocală și la fel de mult potasiu ca într-o banană, totul cu 20 de calorii pe 100 de grame și multe fibre.”

Pe lângă toate avantajele enumerate până acum, Mihaela Bilic mai dezvăluie două super-puteri ale guliei:

„Ronțăiți gulie în loc de chipsuri și covrigei. Face bine în ulcer și gastrită, crește sațietatea și ne scapă de retenția de lichide.”

Cum poate fi consumată gulia?

Dacă vine vorba de consum, pe lângă clasicele supe de gulii sau gulii umplute, Mihaela Bilic preferă varianta proaspătă sau în diverse combinații dar leguma trebuie să rămână crudă:

„Puteți să o mâncați așa, proaspătă, tăiată în bastonașe, sau puteți să o combinați cu sos de iaurt, cu humus, cu fasole bătută, cu salată de vinete, cu cremă de brânză. Credeți-mă, gulia merge cu orice.”

