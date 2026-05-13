Descoperire revoluționară în China: Oamenii de știință au creat plasticul care se autodistruge

Oamenii de știință din China au dezvoltat un „plastic viu” care se autodistruge la comandă fără să producă microplastice, o descoperire care ar putea contribui la reducerea cantității tot mai mari de deșeuri nebiodegradabile.

Multe produse din plastic sunt concepute în prezent pentru o singură utilizare, iar materialul poate persista în mediu timp de ani întregi, potrivit The Independent.

„Plasticul viu” conține microbi care eliberează enzime capabile să degradeze plasticul și care pot fi activați la comandă. Două tulpini ale bacteriei comune Bacillus subtilis, care acționează împreună, reușesc să descompună complet materialul în decurs de șase zile, fără a produce microplastice, arată oamenii de știință într-un studiu publicat în revista ACS Applied Polymer Materials.

„Realizarea faptului că plasticul tradițional persistă timp de secole, în timp ce multe utilizări, precum ambalajele, sunt de scurtă durată, ne-a făcut să ne întrebăm: am putea integra degradarea direct în ciclul de viață al materialului?”, a declarat autorul studiului, Zhuojun Dai, de la Institutul de Biologie Sintetică din Shenzhen.

„Prin integrarea acestor microbi, plasticul ar putea practic să «prindă viață» și să se autodistrugă la comandă, transformând durabilitatea dintr-o problemă într-o caracteristică programabilă”, a adăugat cercetătorul.

Acest plastic își păstrează proprietățile

Studiul arată că materialul își păstrează proprietățile și rezistența în timpul utilizării normale, însă poate fi programat să înceapă degradarea în anumite condiții controlate. Oamenii de știință spun că această abordare ar putea reduce semnificativ cantitatea de deșeuri plastice care ajung în natură.

Noua tehnologie a fost testată inclusiv pe dispozitive purtabile și alte materiale experimentale, iar rezultatele preliminare sunt considerate promițătoare. Cercetătorii speră că sistemul va putea fi adaptat în viitor pentru producția de ambalaje și produse de larg consum.

Descoperirea vine într-un moment în care poluarea cu plastic reprezintă una dintre cele mai mari provocări de mediu la nivel mondial. În fiecare an, milioane de tone de plastic ajung în oceane și ecosisteme, iar multe dintre materialele folosite în prezent au nevoie de sute de ani pentru a se descompune complet.

Deși tehnologia se află încă într-o etapă experimentală, cercetătorii cred că materialele plastice „programabile” ar putea deveni în viitor o alternativă importantă la produsele convenționale și ar putea contribui la reducerea impactului asupra mediului.

