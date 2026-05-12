7 lucruri pe care trebuie să le arunci înainte să te muți, potrivit unui expert în organizare. Care este motivul?

Mutarea într-o locuință nouă poate fi momentul perfect pentru a renunța la obiectele inutile adunate de-a lungul anilor. Specialiștii în organizare spun că multe persoane fac greșeala de a împacheta și transporta lucruri pe care nu le mai folosesc, ceea ce poate transforma mutarea într-un proces mai stresant și mai costisitor.

Potrivit unui material publicat de Good Housekeeping, primul pas înainte de împachetare ar trebui să fie o selecție atentă a obiectelor care merită păstrate.

Experții recomandă ca oamenii să își pună o întrebare simplă înainte de a împacheta fiecare obiect: „Merită să îi găsesc un loc în noua casă?”. Dacă răspunsul este negativ, obiectul respectiv ar putea fi donat, reciclat sau aruncat.

Experta în organizare Shira Gill spune că procesul de eliminare a obiectelor inutile înainte de mutare începe cu o evaluare atentă a spațiului din locuință. „Întotdeauna le adresez clienților întrebarea: «Merită timpul și resursele necesare pentru a-i găsi un loc?»”, a declarat ea. Dacă îți dai seama că nu vei avea suficient spațiu pentru toate lucrurile, există câteva metode prin care poți decide mai ușor la ce merită să renunți.

Ce obiecte trebuie neapărat aruncate când te muți

Printre lucrurile pe care organizatorii profesioniști recomandă să le elimini înainte de mutare se numără hainele pe care nu le mai porți, obiectele deteriorate sau duplicatele din bucătărie. De asemenea, multe persoane păstrează aparate vechi, cabluri fără utilitate sau documente inutile care ocupă spațiu fără să mai aibă o funcție reală.

Cablurile și electronicele inutile

Încărcătoarele fără utilizare, cablurile pentru dispozitive pe care nu le mai ai sau electronicele defecte sunt printre cele mai comune obiecte transportate inutil dintr-o locuință în alta. Specialiștii recomandă reciclarea acestora înainte de mutare.

Proiectele neterminate

Fie că ai început să înveți să tricotezi și nu ai continuat niciodată cu adevărat, fie că ai un set LEGO neterminat care începe să adune praf, Shira recomandă să renunți la aceste proiecte. „Aș spune că orice lucru care nu a mai fost atins sau folosit timp de șase luni până la un an ori pe care nu ai de gând să îl mai utilizezi ar trebui lăsat deoparte”.

Ambalaje de la cadouri

Dacă ești genul de persoană care păstrează hârtie de împachetat și pungi de cadou, Shira spune că ar fi mai bine să renunți la ele înainte de mutare. „Gândește-te sincer cât de des oferi cadouri sau ai nevoie să împachetezi cadouri”, spune ea.

Pungi reutilizabile

Fiecare sacoșă reutilizabilă pe care ai primit-o vreodată nu trebuie să îți aglomereze spațiul de sub chiuvetă. Shira recomandă să păstrezi doar câteva pe care să le folosești la cumpărături și alte drumuri, iar restul să le elimini.

Birotică și papetărie

Cel mai probabil păstrezi mai multe bilețele autoadezive, pixuri și coli de hârtie decât ai nevoie în realitate. „Majoritatea oamenilor se pot descurca cu un singur set de papetărie personalizată sau chiar doar cu un teanc de felicitări de mulțumire, în loc să aibă toate tipurile de papetărie posibile”, spune Shira.

Dublurile din casă

Pregătirea pentru o mutare este, de asemenea, un moment ideal pentru a scăpa de obiectele duplicate din locuință. „Poate ai nevoie doar de unul sau două desfăcătoare de vin de calitate”, spune Shira. „Este, de asemenea, o bună ocazie să analizezi aparatele de bucătărie cu utilizare unică și să renunți la cele cumpărate impulsiv sau pe care nu le folosești deloc”.

Obiectele de plastic

„Aș spune că obiectul numărul unu care aglomerează bucătăriile oamenilor este ceaiul și recipientele de plastic”, spune Shira. Dacă ai recipiente de acest tip fără capac sau care sunt puternic pătate, ar putea fi momentul să le arunci.

