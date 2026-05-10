Trucuri simple pentru un somn odihnitor. Obiceiuri care te ajută să adormi mai ușor

De: Daniel Matei 10/05/2026 | 07:10
Sursa foto: Pexels
Somnul de calitate nu depinde doar de numărul de ore petrecute în pat, ci mai ales de obiceiurile zilnice care îl influențează. Specialiștii în sănătate subliniază că o rutină corectă de seară și câteva ajustări simple pot îmbunătăți semnificativ odihna și nivelul de energie din timpul zilei.

Unul dintre cele mai importante aspecte este menținerea unui program de somn constant. Culcatul și trezitul la aceleași ore, chiar și în weekend, ajută organismul să își regleze ceasul biologic și să adoarmă mai ușor. Potrivit recomandărilor NHS, consistența este una dintre cele mai eficiente metode pentru a îmbunătăți calitatea somnului.

Un alt truc esențial este reducerea expunerii la ecrane înainte de culcare. Lumina albastră emisă de telefoane, tablete sau televizoare poate întârzia producția de melatonină, hormonul responsabil de somn. Din acest motiv, specialiștii recomandă evitarea dispozitivelor electronice cu cel puțin o oră înainte de culcare.

Mediul de somn joacă un rol crucial

Mediul în care dormim joacă, de asemenea, un rol important. Un dormitor răcoros, întunecat și liniștit favorizează adormirea rapidă și un somn mai profund. Chiar și mici ajustări, precum folosirea draperiilor opace sau reducerea zgomotului ambiental, pot face diferența.

Ritualurile de relaxare înainte de culcare sunt un alt element-cheie. Activități precum cititul, o baie caldă sau exercițiile de respirație ajută corpul să se deconecteze de la stresul zilei și să intre într-o stare de calm.

De asemenea, evitarea cafelei, a băuturilor energizante sau a meselor grele seara poate preveni trezirile nocturne și dificultățile de adormire.

Experții în sănătate de la NHS subliniază că nu este nevoie de schimbări drastice, ci de pași mici și constanți pentru a îmbunătăți somnul. Adoptarea unor obiceiuri sănătoase poate transforma treptat nopțile agitate în odihnă reală și refacere completă a organismului.

Lipsa somnului pe termen lung nu afectează doar starea de oboseală de a doua zi, ci poate avea efecte serioase asupra sănătății. Studiile medicale arată că un somn insuficient este asociat cu dificultăți de concentrare, scăderea imunității și un risc mai mare de anxietate și depresie. De asemenea, privarea cronică de somn poate contribui la creșterea tensiunii arteriale, dezechilibre metabolice și un risc mai ridicat de afecțiuni cardiovasculare.

