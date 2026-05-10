Cum arată casa lui Rareș, ”cel mai fericit om de pe pământ”. Numai în filme vezi așa ceva!

Artistul Dorian Popa (37 de ani) a rămas fără cuvinte după ce a pășit în locuința colegului său de breaslă Rareș (25 de ani), pe care a descris-o fără ezitare ca având un aer „old money” dus la extrem.

Vizita s-a transformat rapid într-un tur spectaculos, unde luxul discret, arta și detaliile atent alese au făcut diferența. Casa lui Rareș nu seamănă deloc cu o locuință obișnuită. Spațiul este decorat cu lemn masiv, candelabre impunătoare, covor roșu și numeroase tablouri, toate combinate într-un stil elegant, dar foarte personal. Atmosfera generală i-a dat imediat senzația lui Dorian Popa că a intrat într-un spațiu de expoziție. (VEZI IMAGINI ÎN SECȚIUNEA VIDEO A ARTICOLULUI)

„Zici că sunt la muzeu, bă!”, a reacționat artistul, vizibil impresionat de ceea ce a văzut.

Pe lângă designul spectaculos, detaliile din casă au atras imediat atenția. Rareș a povestit relaxat despre micile sale obiceiuri, inclusiv despre bețișoarele parfumate pe care le aprinde frecvent pentru atmosferă.

„Da, aduce managerul meu și le aprind”, a spus acesta, explicând simplu rutina care completează vibe-ul locuinței.

Are reviste Playboy

Turul casei a continuat cu surprize la fiecare pas. Printre obiectele care au atras atenția s-a numărat o revistă Playboy din Los Angeles, dar și premiul de la „Next Star”, păstrat într-un loc vizibil. De asemenea, în locuință se regăsește și un tablou pictat de Paul Surugiu, Fuego.

Rareș: „Aici avem o revistă Playboy din Los Angeles”. Dorian Popa: „Wow. Nu pot să cred. Zici că sunt la muzeu ba”. Rareș: „Uite și premiul de la Next Star când tu nu erai în juriu”. Dorian Popa: „Zici că suntem la Scarface acasă”.

Casa lui Rareș nu este doar despre design, ci și despre funcționalitate. Artistul și-a amenajat un studio muzical complet în interiorul vilei, unde spune că își desfășoară toată activitatea profesională.

„Aici e studioul, eu lucrez exclusiv de acasă”, a explicat acesta.

Ce pictor preferă Rareș

Pe lângă zona de creație, există și un spațiu dedicat relaxării, unde Rareș se întâlnește cu prietenii și se joacă pe PlayStation. Colecția de artă este un alt punct forte al casei. Artistul a arătat mai multe lucrări semnate de Lucian Prună, pe care îl consideră unul dintre cei mai valoroși pictori contemporani.

„Aici e un tablou Lucian Prună special pentru mine când am făcut 23 de ani. În opinia mea e unul dintre cei mai șmecheri pictori contemporani. În timp tabloul o să valoreze mai mult decât casa”, a spus Rares.

