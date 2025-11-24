Acasă » Exclusiv » Nu prea au fost „cei mai fericiți de pe Pământ”! Rareș și Adi Istrate, nepregătiți la Loft

Nu prea au fost „cei mai fericiți de pe Pământ”! Rareș și Adi Istrate, nepregătiți la Loft

De: Delina Filip 24/11/2025 | 23:40
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
8 poze
Vezi galeria foto

Se spune că cine nu iese sâmbătă seara, pierde ocazia să-și testeze șarmul sau măcar să dea cu ochii de o șansă (dacă e ratată sau nu, asta rămâne de văzut). Pe principiul acesta se pare că au mers și doi dintre cei mai în vogă artiști din noua generație. CANCAN.RO i-a surprins pe Adi Istrate și Rareș Mariș în timpul unei seri care sperau să fie de pomină! Numai că socoteala de acasă nu prea s-a potrivit cu cea din club. Iată de ce spunem asta! 

Sâmbătă seara, fostul Erikăi Isac și Rareș Maris s-au aranjat și parfumat și au ieșit la agățat. Doar că, din păcate, seara a fost un fail total!

Rareș Maris și fostul Erikăi Isac, fail total în club!

Au mers la Loft, locul unde sticlele sunt pline și femeile sunt…din plin. Îmbrăcați cool, cu jachete asortate și teniși de firmă, cei doi artiști au ajuns în club pe la orele 22.00. Băieții nu au venit pregătiți, căci nu aveau rezervare făcută. Dar, cum sunt vedete consacrate deja, cei doi au sperat că pot găsi o soluție. Din păcate însă, nu a mers niciun fel de combinație (nici la propriu, nici la figurat).

Adi Istrate si Rareș Maris au venit cu așteptări, dar au plecat dezamăgiți
Adi Istrate si Rareș Maris au venit cu așteptări, dar au plecat dezamăgiți

Când somnul te doboară, nici șarmul nu te ajută

Cu buza umflată că nu au avut nici masă, nici companie feminină, cei doi au ieșit de câteva ori pe terasă. Nici acolo nu au stat mult, iar atmosfera a devenit pentru ei din ce în ce mai plictisitoare. Rareș nu părea deloc „cel mai fericit de pe Pământ”, iar la un moment dat, pe Adi Istrate l-a luat somnul și a început să caște. Și ce faci când te ia somnicul și nu găsești nici masă în club?! Te duci acasă.

Primăria unui mic oraș din România a cumpărat o TOALETĂ publică la preț de apartament. Localnicii sunt revoltați
Primăria unui mic oraș din România a cumpărat o TOALETĂ publică la preț...
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele astrelor
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele...
Au părăsit rapid locația
Au părăsit rapid locația

Au comandat amândoi un Uber, camaraderie până la capăt, și s-au îndreptat spre casă. Asta este, data viitoare poate băieții au mai mult noroc!

CITEȘTE ȘI: Adevărul despre brățara de monitorizare de la piciorul lui Rareș Maris, artistul care a colaborat cu Theo Rose, Nicole Cherry și Bogdan de la Ploiești: ”E o chestie foarte nasoală!” A fost urmărit și hărțuit

ACCESEAZĂ ȘI: Adi Istrate, confesiuni despre relaţia cu Erika Isac: ”N-am fost cel mai sincer”. A recunoscut tot la un an de la despărţire!

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN  (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:
Iți recomandăm
Tinder Swindler de România sau puișor inofensiv? Detalii suculente despre puiuțul Dacianei Sârbu
Exclusiv
Tinder Swindler de România sau puișor inofensiv? Detalii suculente despre puiuțul Dacianei Sârbu
Fără aditivi, fără E-uri! Creața l-a fascinat pe milionarul Pateului
Exclusiv
Fără aditivi, fără E-uri! Creața l-a fascinat pe milionarul Pateului
Camelia Pătrășcanu, despre intrarea planetei Neptun în zodia Berbec: „Dacă suntem atenți, Neptun ne va transforma viața într-o sărbătoare”
Mediafax
Camelia Pătrășcanu, despre intrarea planetei Neptun în zodia Berbec: „Dacă suntem atenți, Neptun...
Patru ZODII vor avea parte de abundență financiară, în decembrie 2025. Care sunt nativii norocoși
Gandul.ro
Patru ZODII vor avea parte de abundență financiară, în decembrie 2025. Care sunt...
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la...
Ce este „decalogul animalelor” pe care organizația Humane World for Animals îl vrea implementat în România
Adevarul
Ce este „decalogul animalelor” pe care organizația Humane World for Animals îl vrea...
Criminalul taximetristului din Mioveni, prins cu ajutorul unei eleve de la Școala de Poliție: „Eram atenți la orice mișcare”
Digi24
Criminalul taximetristului din Mioveni, prins cu ajutorul unei eleve de la Școala de...
Cercetătorii japonezi dezvăluie un aliment obișnuit care ar putea reduce riscul de demență
Mediafax
Cercetătorii japonezi dezvăluie un aliment obișnuit care ar putea reduce riscul de demență
Parteneri
Ce mai face Laura Andreșan? E cu totul altă femeie. Ce meserie practică acum de când a dispărut de la tv
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce mai face Laura Andreșan? E cu totul altă femeie. Ce meserie practică acum de...
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Gelu Voicu a intrat la regim. Regula de care interpretul de muzică populară ține cont pentru a slăbi: „Nu țin dietă” La ce aliment a renunțat de tot?
Click.ro
Gelu Voicu a intrat la regim. Regula de care interpretul de muzică populară ține cont...
Ce drepturi au persoanele încadrate într-un grad de handicap în România: Scutiri de taxe, transport gratuit și alte facilități
Digi 24
Ce drepturi au persoanele încadrate într-un grad de handicap în România: Scutiri de taxe, transport...
Furie la Moscova după ce planul de pace a „pierdut” nouă din cele 28 de puncte: „Este total neconstructiv, nu ne convine
Digi24
Furie la Moscova după ce planul de pace a „pierdut” nouă din cele 28 de...
Cum arată noul blindat românesc VLAH 4x4? Acesta va fi produs la Moreni
Promotor.ro
Cum arată noul blindat românesc VLAH 4x4? Acesta va fi produs la Moreni
BANCUL ZILEI. ALINUŢA: - Sunt urâtă? – Nu mamă, ai tot ce-și dorește un bărbat!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ALINUŢA: - Sunt urâtă? – Nu mamă, ai tot ce-și dorește un bărbat!
O veste și mai bună! Transferul de fișiere prin Quick Share – AirDrop va fi disponibil pe dispozitivele cu Snapdragon
go4it.ro
O veste și mai bună! Transferul de fișiere prin Quick Share – AirDrop va fi...
Fără precedent: A fost detectată o explozie colosală în spațiu!
Descopera.ro
Fără precedent: A fost detectată o explozie colosală în spațiu!
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Go4Games
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Patru ZODII vor avea parte de abundență financiară, în decembrie 2025. Care sunt nativii norocoși
Gandul.ro
Patru ZODII vor avea parte de abundență financiară, în decembrie 2025. Care sunt nativii norocoși
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Când vor primi românii a 13-a pensie în decembrie 2025, de fapt. Ministrul Muncii a făcut anunțul!
Când vor primi românii a 13-a pensie în decembrie 2025, de fapt. Ministrul Muncii a făcut anunțul!
Tinder Swindler de România sau puișor inofensiv? Detalii suculente despre puiuțul Dacianei Sârbu
Tinder Swindler de România sau puișor inofensiv? Detalii suculente despre puiuțul Dacianei Sârbu
Fără aditivi, fără E-uri! Creața l-a fascinat pe milionarul Pateului
Fără aditivi, fără E-uri! Creața l-a fascinat pe milionarul Pateului
Nota de 20.000€ a fost greu de plătit! Marea Prințesă antreprenoare a făcut „chetă” ...
Nota de 20.000€ a fost greu de plătit! Marea Prințesă antreprenoare a făcut „chetă” să achite masa la LOFT
Motivul neașteptat pentru care Anastasia Soare și-a concediat fiica: ”Nu credea că o s-o dau afară, ...
Motivul neașteptat pentru care Anastasia Soare și-a concediat fiica: ”Nu credea că o s-o dau afară, dar asta am făcut!”
Doliu la Opera Română! A murit soprana Ramona Eremia
Doliu la Opera Română! A murit soprana Ramona Eremia
Vezi toate știrile
×