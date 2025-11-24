Nu prea au fost „cei mai fericiți de pe Pământ”! Rareș și Adi Istrate, nepregătiți la Loft

Se spune că cine nu iese sâmbătă seara, pierde ocazia să-și testeze șarmul sau măcar să dea cu ochii de o șansă (dacă e ratată sau nu, asta rămâne de văzut). Pe principiul acesta se pare că au mers și doi dintre cei mai în vogă artiști din noua generație. CANCAN.RO i-a surprins pe Adi Istrate și Rareș Mariș în timpul unei seri care sperau să fie de pomină! Numai că socoteala de acasă nu prea s-a potrivit cu cea din club. Iată de ce spunem asta!

Sâmbătă seara, fostul Erikăi Isac și Rareș Maris s-au aranjat și parfumat și au ieșit la agățat. Doar că, din păcate, seara a fost un fail total!

Rareș Maris și fostul Erikăi Isac, fail total în club!

Au mers la Loft, locul unde sticlele sunt pline și femeile sunt…din plin. Îmbrăcați cool, cu jachete asortate și teniși de firmă, cei doi artiști au ajuns în club pe la orele 22.00. Băieții nu au venit pregătiți, căci nu aveau rezervare făcută. Dar, cum sunt vedete consacrate deja, cei doi au sperat că pot găsi o soluție. Din păcate însă, nu a mers niciun fel de combinație (nici la propriu, nici la figurat).

Când somnul te doboară, nici șarmul nu te ajută

Cu buza umflată că nu au avut nici masă, nici companie feminină, cei doi au ieșit de câteva ori pe terasă. Nici acolo nu au stat mult, iar atmosfera a devenit pentru ei din ce în ce mai plictisitoare. Rareș nu părea deloc „cel mai fericit de pe Pământ”, iar la un moment dat, pe Adi Istrate l-a luat somnul și a început să caște. Și ce faci când te ia somnicul și nu găsești nici masă în club?! Te duci acasă.

Au comandat amândoi un Uber, camaraderie până la capăt, și s-au îndreptat spre casă. Asta este, data viitoare poate băieții au mai mult noroc!

