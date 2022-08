Rareș Mariș are doar 22 de ani, dar a cunoscut succesul încă de la o vârstă fragedă. La doar 14 ani, a apărut în cadrul competiției ”Next Star”, învingător în finala de popularitate. A urmat un drum lung și anevoios, în care a trebuit să arate că merită un loc în industria muzicii. A câștigat show-ul de talente produs de HBO Max, „One True Singer”, de unde a plecat acasă cu premiul de 50.000 de euro. Apoi, a încheiat un contract cu Global Records. Prezent la Untold, Rareș a acordat un interviu în exclusivitate pentru CANCAN.RO, în care a vorbit despre succesul de care se bucură și despre cum a ajuns, de la concerte cu 20 de oameni, la una dintre cele mai mari scene, Untold.

Premiul de popularitate la ”Next Star”. Acesta avea să fie începutul pentru tinerelul Rareș, care, după ani, pleca acasă cu cecul de 50.000 de euro, de la show-ului „One True Singer”.

Mai mult, s-a ales și cu o colaborare cu Global Records, motivul în mare parte al succesului pe care astăzi îl are. Anul acesta a fost unul prosper. L-a adus în fața oamenilor de la festivalurile Neversea și Untold.

„Îmi pun sufletul pe tavă la fiecare concert”

„Sunt foarte fericit cum merge proiectul meu, sunt mega bucuros, iubesc publicul de acasă, «I love you, guys», și sper să mă susțină în continuare să aduc cât mai multă muzică, să asculte cât mai mulți oameni.

Știi care e chestia, lucrez pentru cariera asta de muzică de 15 ani și cred, cumva, că tot succesul pe care îl am acum e rezultatul muncii pe care am depus-o. Sper din suflet să fie o carieră de lungă durată.

Acum, decide lumea de acasă acest lucru. Eu pot să promit că dau tot sufletul meu să fac muzică, și cât mai bună, îmi pun sufletul pe tavă la fiecare concert. Dacă lumea de acasă e receptivă, o să mă iubească în continuare. Dacă nu, I enjoyed. Mi-a plăcut ce a fost, adică am cântat și sincer, cred că au fost cele mai bune două luni din viața mea”, a declarat Rareș.

„Mai e drum lung până când o să fiu cel mai modest din lume”

Cântărețul a mai declarat că nu se crede nici cel mai modest om, dar nici cel mai arogant, atunci când vine vorba despre succesul pe care l-a înregistrat până acum.

Se menține cu picioarele pe pământ și muncește în continuare pentru visul său.

„Mi se pare că, cu cât ai parte de mai multă validare din partea oamenilor, cu atât devii mai modest. În momentul în care ești mic și tu știi că ai potențial, știi că ai muzică bună și lumea te ascultă, mi se pare că ăla e momentul în care ți-o iei în cap și ești puțin arogant.

Gen: «Voi habar n-aveți cine sunt eu». În momentul în care lumea te apludă, când ai validare, momentul în care lumea îți ascultă piesele și momentul în care vin gagicile la tine mi se pare că nu mai ai nimic de demonstrat și nu mai crezi în asta. Eu cred că mai e drum lung până când o să fiu cel mai modest din lume”, a spus Mariș.

Twenty One Pilots, inspirația lui Rareș

Și pentru că artiștii au modele după care se ghidează, pentru Rareș, trupa Twenty One Pilots a fost sursa lui de inspirație. „E foarte simplu. Din afară, ascult deja de opt ani de zile Twenty One Pilots, mi-am luat tot vibe-ul de acolo. Inclusiv de la cum am pornit eu, când am început să cânt în fața a douăzeci de oameni, literalmente, chiar asta am făcut. Și, uite, acum am cântat pe scena Untold cu 20.000 de oameni în față.

Și, cumva, de acolo îmi iau energia, că i-am văzut și pe ei, pe băieții de la Twenty One Pilots la începuturi: cântau cu cincizeci de oameni și dădeau toată energia aia pe care o vezi și acum în concerte. Și de acolo încerc cumva să-mi iau inspirația. Din România, fetele și băieții mei de la Global, artiștii de acolo”, a mai declarat cântărețul.

În altă ordine de idei, pentru a încheia interviul într-o notă de umor, Rareș a relatat care a fost cel mai ciudat mesaj pe care l-a primit de la o fană.

„Am postat un TikTok, la un moment dat, just for fun, că, na, trebuie să postăm câte un TikTok amuzant. Și am postat: «mamă, când fata are unghii french albe».

Și mi-a trimis o fată că are unghii french albe și la mâini și la picioare, mi-a trimis poză și mi-a zis:«fă-ți de cap», de parcă eu aș fi ultimul nesimțit și lăbar, știi?”, a încheiat, râzând, Rareș Miriș.

