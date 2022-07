Vloggerul a dezvăluit ce raport incredibil are cu iubita lui, Babs!Dorian Popa: ”I-am zis du-te liniștită! Nu vreau să sun a lipsit de bun simț…”

Dorian Popa face bani mulți din online, s-a băgat și în imobiliare unde a investit masiv, iar conturile îi cresc de la zi la zi. Mereu alături i-a fost femeia cu care este de 11 ani, Claudia Iosif sau ”Babs”. Dorian a vorbit în exclusivitate pentru CANCAN.RO despre relația pe care o are cu cea care i-a fost mereu aproape.

Dorian Popa (33 de ani) și Claudia Iosif (39 de ani) sunt împreună de 11 ani. În tot acest timp, cea supranumită ”Babs” a stat mereu alături de iubitul ei și l-a susținut în proiectele pe care Dorian le are. Fie că vorbim de vlogging sau chiar investiții imobiliare.

Așa cum se întâmplă mai mereu într-o relație, după atâția ani, relațiile se mai și transformă. CANCAN.RO l-a întrebat pe Dorian despre raportul pe care îl are în acest moment cu iubita lui, Babs. Are sau nu timp Dorian să îi acorde atenției iubitei și cum reacționează aceasta?

„Eu când ajung acasă îi spun: . Eu nu am mai ieșit demult în public. Ea oricum nu prea ieșea, ieșea alături de mine, știu că își dorea demult să iasă cu prietenele ei la un eveniment, i-am zis liniștită> , oricum eram la concert. Nu aș vrea să sun a om lipsit de bun simț, însă din păcate, nu mă mai încarcă pozitiv aceste evenimente. Nu știu dacă m-am schimbat eu, dacă am îmbătrânit eu”, a dezvăluit Dorian Popa.

”Nu vor bate clopote de nuntă niciodată…”

Întrebarea care a stat și care stă pe buzele tuturor fanilor celor doi este când îi vom vedea pe cei doi în fața altarului. Chiar dacă iubita sa, Claudia este mai mare cu 6 ani decât el, pare se că acest lucru nu influențează grăbirea acestui pas. În ciuda acestui fapt, Dorian Popa anunță că șansele să se însoare sunt foarte mici: ”Nu vor bate clopote de nuntă cred că niciodată în viața mea. Consider că oamenii pot sta unul lângă altul și fără să bată clopotele de nuntă”, a completat vlogger-ul.

