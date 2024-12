Cel mai periculos cântec de Crăciun. Șoferii sunt sfătuiți să nu asculte această melodie când conduc

În urma unui studiu realizat de o prestigioasă universitate din China, șoferii au fost sfătuiți să nu asculte acest cântec de Crăciun atunci când sunt la volan. După ce au fost evaluate toate melodiile specifice sărbătorilor de iarnă, cercetătorii au descoperit modul în care cea mai periculoasă melodie poate influența concentrarea în timpul condusului unui autoturism. Iată despre ce este vorba.

Să conduci în timp ce asculți un cântec de Crăciun te-ar putea costa viața. Asta susțin experții de la South China Univerity of Technology, în urma unui studiu în cadrul căruia au constatat că melodiile cu un BPM mai mare de 120 sunt vinovate de încurajarea obiceiurilor periculoase a șoferilor care conduc. Conformă cercetătorilor, aceste tipuri de cântece pline pot avea efecte psihologice și cardiovasculare care pot crește posibilitatea de a conduce într-un mod agresiv sau haotic.

Care este, de fapt, cea mai periculoasă melodie de Crăciun

După evaluarea unei liste lungi – care ar fi inclus toate melodiile clasice de Crăciun – piesa ”Frosty The Snowman” din 1950, înregistrată pentru prima dată de Gene Autry – și, mai târziu în același an, de Jimmy Durante, a fost desemnată drept ”cea mai periculoasă” melodie de condus, clasându-se pe primul loc cu un BPM potențial de 172.

BPM – Beats Per Minute (n.r bătăi pe minut) este o unitate de măsură pentru tempo-ul unei melodii. Marcajul BPM arată câte bătăi de ritm trebuiesc interpretate pe durata unui minut, într-o melodie sau secțiune ritmică.

”Pe măsură ce se apropie sezonul sărbătorilor, este important să recunoaștem modul în care muzica ne influențează obiceiurile de condus. În tip ce melodiile festive aduc bucurie, unele melodii foarte energice sau care ne distrag atenția ne pot afecta concentrarea pe șosea”, a spun cercetătorii.

Și, deși este aproape imposibil de evitat în această perioadă a anului, al doilea cel mai periculos cântec este ”All I Want For Christmas Is You”, a cântăreței Mariah Carey. Această melodie are un BPM de 150, potrivit studiului.

Pe locul trei se află melodia "Feliz Navidad" a lui Jose Feliciano și "Santa Claus Is Comin`town", care pare să fi creat probleme în trafic încă din anul 1934, atunci când a intrat pentru prima dată în topurile muzicale.