Două luni mai are de așteptat Bianca Iordache până își va vedea visul împlinit: să devină mămică! CANCAN.RO a descoperit-o la un magazin de bricolaj din Capitală, alături de mama ei, pusă pe treabă! Pământ pentru flori a cumpărat, saci cu nemiluita, nu s-a încurcat brunețica, doar că a ieșit, în final, cu scandal. Victima? Un biet ”păznicuț”, care a avut ceva de comentat. Și să vezi, apoi, ”Jihadul”! Avem imaginile, în exclusivitate.

Bianca Iordache nu stă locului o clipită, deși mai are două luni și va devenit, pentru prima dată, mămică. La treabă s-a înhămat fără să ezite zilele trecute. Și-a luat mama cu ea și a ”colindat” după pământ de flori. Așa au ajuns cele două la un magazin, de unde au încărcat în căruț vreo cinci saci mărișori. Doar că după ce au ieșit, în drumul spre mașina trasă în parcare, dar pe un loc special pentru persoanele cu handicap, a apărut paznicul. Care ar fi avut ceva de comentat. Nu știm ce a spus, dar vorbele lui clar au înfuriat-o pe viitoarea mămică.

Atunci, fosta iubită a lui Alex Bodi, e drept, o relație scurtă ca o adiere de vânt, a devenit un vulcan! Și a făcut ”spectacol” acolo, pe loc! L-a luat la rost, a țipat la el, a gesticulat, ba chiar l-a amenințat cu bătaia! Dar spiritele aveau să se calmeze, odată ce paznicul s-a retras. Iar Bianca Iordache și mama ei au încărcat sacii în portbagaj, apoi au demarat către casă.

Bianca Iordache, mamă singură! L-a ”tăvălit” pe fostul iubit

Bianca Iordache s-a despărțit de iubitul ei, tatăl fetiței care va vedea lumina zilei pentru prima dată peste două luni. Dar nu l-a menajat deloc pe cel despre care a crezut, până în ultima clipă, că-și va schimba comportamentul.

„Da, am fost despărțiti cum am fost de altfel de foarte multe ori, eram și în momentul în care am aflat de sarcină. Însă, având în vedere că ne-am dorit un copil împreună și ne-am dorit să avem o viața în doi, cel puțin așa am crezut eu, am zis că acest copil îl va face să se maturizeze, să se schimbe și să realizeze că este cazul să se oprească din tot și să fie alt om. Din pacate, un om toxic nu are cum să se schimbe. El este genul de bărbat care nu poate să trăiască doar cu o femeie, nu poate să fie sincer, nu poate să iubească real și îi place să trăiască în minciună.

Asta este viața și eu trebuie să realizez, într-un final, că oamenii nu se schimbă niciodată. Pentru mine este cel mai bine așa. Tot ce a făcut în această perioadă m-a ajutat să realizez, real, că nu este omul în care am crezut și care să merite să ne aibă, mai departe, lângă el. Este ciudat că spun asta, dar au fost suficienți doi ani prin ce m-a făcut să trec… Când am avut nevoie mai mare de el, în această perioadă, a făcut tot ce era mai rău, crezând că sunt de piatră și nu mă afectează și că voi trece peste la infinit”, a spus Bianca Iordache.

