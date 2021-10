Bianca Iordache pare că s-a „săturat” să răvășească mințile bărbaților din România, așa că a plecat pe meleaguri mai călduroase! Bomba sexy, aflată în Dubai, a acordat un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO. Ce face bruneta pe tărâmul bogaților și cât de încrezătoare este în puterea ei de atracție aflați, în premieră, în rândurile care urmează.

Mulți o știu, puțini o cunosc, de fapt, cu adevărat! Bianca Iordache a vorbit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, despre cum este ea, ca femeie. Temele de discuție au mai inclus „excursia” prelungită în Dubai, dar și situația în care se află fostul său iubit, Alex Bodi, arestat recent pentru 30 de zile.

CANCAN.RO: De cât timp ești în Dubai și cât mai ai de gând să stai acolo?

BIANCA IORDACHE: Am stat în Dubai o lună jumătate și m-am întors în România pentru o perioadă scurtă de timp.

CANCAN.RO: De ce ai ales Dubai? Ești acolo în vacanță sau cu treabă?

BIANCA IORDACHE: Pentru mine, Dubaiul este ca a doua casă. Mă duc acolo de foarte mulți ani. Am locuit acolo o perioadă, aproximativ trei ani. Acum, mă duc frecvent. Cum a fost de data asta. Am plecat pentru o săptămână, dar am rămas o lună jumătate pentru că am foarte mulți prieteni acolo. Am stat mai mult și din cauza situației COVID, pentru că acolo este totul mult mai lejer. Încă este cald și bine (râde) Pentru mine, acolo este a doua casă.

„Nu sunt implicată în niciun fel de relație”

CANCAN.RO: Cum arată o zi din viața ta, acolo? Cum îți începi ziua și cum se termină?

BIANCA IORDACHE: O zi din viața mea acolo? Arată la fel! Mă trezesc, mă întâlnesc cu prietenii mei, mă duc la plajă. Urmează shopping, la restaurant, la club, iar apoi acasă (râde). Cam așa arată o zi din viața mea în Dubai.

CANCAN.RO: În acest moment ești implicată în vreo relație sau ești singură?

BIANCA IORDACHE: Nu sunt implicată în niciun fel de relație momentan.

„Nu îmi place să vorbesc despre câți bani cheltui”

CANCAN.RO: Unde atragi atenția bărbaților mai mult? Pe plajă în România sau în Dubai?

BIANCA IORDACHE: Îmi place să cred despre mine că atrag atenția bărbaților oriunde aș fi pe globul ăsta. Adică nu am o problemă cu treaba asta. Sunt destul de încrezătoare în mine și narcisistă (râde).

CANCAN.RO: Câți bani ai cheltuit cel mai mult la cumpărături în Dubai? Pe ce ai dat cei mai mulți bani?

BIANCA IORDACHE: Mie nu îmi place să vorbesc despre lucrurile acestea, de genul câți bani cheltui sau ce cadouri scumpe am primit de la foștii mei iubiți. Nu discut despre așa ceva. Îmi place să trăiesc o viață frumoasă, îmi plac lucrurile frumoase, dar cam atât! Niciodată nu o să discut despre sume și așa mai departe, pentru că nu mi se pare normal.

„Alex Bodi știe că are toate gândurile mele bune”

CANCAN.RO: Ce părere ai despre faptul că fostul tău iubit, Alex Bodi, a fost din nou arestat?

BIANCA IORDACHE: Îmi pare foarte rău pentru ce a pățit, că a fost din nou arestat. Chiar îmi pare rău și îmi doresc și sper să treacă cu bine peste toată perioada asta și să își rezolve aceste probleme. Să nu se mai împiedice de ele pentru că nu cred că este bine cuiva să fie în situația aceasta și chiar îmi pare foarte rău.

CANCAN.RO: Ce mesaj îi transmiți lui Bodi?

BIANCA IORDACHE: El știe că are toate gândurile mele bune. Este un bărbat puternic și cu siguranță va trece peste toate piedicile acestea pe care le are în viață.

„Bărbații nu mai sunt bărbați”

CANCAN.RO: Care sunt calitățile pe care trebuie să le aibă un bărbat, ca să te cucerească? Ce te impresionează cel mai mult?

BIANCA IORDACHE: Calități – pentru mine contează enorm de mult ceea ce este pe cale de dispariție. Sinceritate, onestitate, caracter și coloană vertebrală. Ceea ce bărbații în ziua de azi nu mai au. Și este foarte dezamăgitor. Pentru că bărbații de fel nu mai sunt bărbați. Cred că asta este problema cea mai mare în România.

CANCAN.RO: Care crezi că sunt top 3 calități pe care le ai (inclusiv fizic) și top 3 defecte?

BIANCA IORDACHE: Îmi place să cred despre mine că sunt o femeie-cameleon. Îmi place să cred că mă descurc în orice situație. Știu să mănânc la stele Michelin, dar și pe bordură. Îmi place tot timpul să fac lucruri diferite. Să merg în locuri luxury, dar în același timp să fac și drumeții pe munte.

Nu sunt o femeie care să fie învățată doar cu bine și lux. Nu, îmi place să fac din toate câte ceva. Din absolut toate. Deși nu par, sunt o femeie care gătește, îmi place și să stau acasă la film. Să mă bucur de liniște. Defecte? Am devenit foarte scurtă și la obiect. Eu nu suport ipocrizia, iar dacă ai făcut un mic lucru pe care eu îl consider rău și prost, nu am cum să mai trec peste. Sunt foarte orgolioasă, ambițioasă – deși pare că în ziua de astăzi a devenit un defect – și sunt foarte directă.

„E greu să fii o femeie frumoasă”

CANCAN.RO: A fost vreun moment în viața ta în care faptul că arăți bine ți-a adus deservicii?

BIANCA IORDACHE: Din păcate, da, eu nu am prietene, am foarte puține prietene pe care le pot numi prietene. Tocmai din cauza aceasta, pentru că m-am lovit de frustrarea lor, ceea ce n-am să înțeleg niciodată. Bărbații mereu m-au catalogat și m-au judecat înainte să mă cunoască. Și au făcut-o doar prin prisma story-urilor sau a pozelor mele. Și da, se pare că a fi o femeie frumoasă e greu! Trebuie să fii puternică ca să poți să faci față tuturor răutăților din jurul tău. Eu sunt foarte puternică și am trecut prin foarte multe lucruri în viața asta, din care am avut de învățat. Chiar nu mă mai poate doborî nimic! Sunt unsă cu toate alifiile. Și sunt foarte greu de impresionat. Greu de rănit.

CANCAN.RO: Cum sunt restricțiile COVID în Dubai, față de România?

BIANCA IORDACHE: Sunt și în Dubai restricții, dar nu ca aici. În Dubai ești obligat să porți masca în mall-uri și pe stradă. Sunt deschise cluburile, iar lumea se distrează normal. E foarte multă lume în restaurante. Încă ești lăsat în localuri chiar dacă nu ești vaccinat. Spre deosebire de România, unde, dacă nu ai vaccinul, nu mai ești lăsat să intri în localuri.

„Televizorul spală oamenii pe creier”

CANCAN.RO: Te sperie acest virus sau îți trăiești viața normal?

BIANCA IORDACHE: Nu mă supără virusul acesta pentru că eu nu cred în așa ceva. Nu vreau să intru în mai multe detalii. Nu mă uit la televizor pentru că televizorul prostește și spală oamenii pe creier. Maxim mă uit online la filme și ascult muzică.

Mi-am făcut vaccinul pentru că altfel nu mai suntem lăsați să facem nimic. În rest nu mă afectează cu nimic. Mi se pare o mare prostie și o mare bătaie de joc.