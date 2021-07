Alex Bodi, făcut de rușine de Bianca Iordache: “Dacă nu poți să mă accepți așa cum sunt, pleacă”. Dezvăluirea intimă pe care a făcut-o despre controversatul musculos

Atacul lansat de Alex Bodi împotriva fostei iubite, Bianca Iordache, nu a rămas fără ecou… Cunoscuta dansatoarea i-a dat replica într-un mod indirect, dar a fost extrem de “tăioasă”. În plus, șatena sexy a făcut o dezvăluire intimă despre controversatul musculos care a trecut rapid peste despărțire și s-a cuplat cu Justyna Gradek, care, oficial, este căsătorită cu luptătorul de wrestling Karol Miśkiewicz. Sportivul a aflat din presa de la noi că soția lui s-a afișat cu antreprenorul originar din Mediaș și a decis să divorțeze.

Bianca Iordache, mesaje acide după ce a fost jignită de Alex Bodi

Noaptea trecută, la câteva ore bune după ce Alex Bodi a comparat-o pe Bianca Iordache cu o curcă, diva a distribuit două imagini pe care apare câte un mesaj cu tâlc – “Niciodată nu judeca o femeie după ce spun alți bărbați… Ei au fost refuzați” este prima dezvăluire făcută indirect de dansatoare despre relația pe care a avut-o cu antreprenorul care a fost căsătorit cu Bianca Drăgușanu.

După cum puteți remarca în galeria foto a articolului, pe a doua poză publicată de dansatoare este notată în limba engleză următoarea idee: “If you can’t accept me as I am, the fuck off (n.r.: Dacă nu poți să mă accepți așa cum sunt, atunci pleacă)” . Deocamdată, Alex Bodi nu a reacționat în niciun fel pe social media sau la TV.

Bianca Iordache și Alex Bodi s-au afișat pentru prima dată împreună la sfârșitul lunii mai, iar relația lor a fost una destul de scurtă… a durat mai puțin de o lună. La scurt timp după ce au fost surprinși în ipostaze tandre, diva a vorbit la superlativ despre controversatul antreprenor.

“ (…). Nu a fost o intersectare, am vorbit să ieșim la un bar în Snagov, cu aceiași prieteni. Împreună am spus să ieșim. Nu am stat să spun nimănui că urmează să fim amândoi în același loc și în general nu mă interesează părerea altora.

Vom trăi și vom vedea. Este un bărbat frumos, prezentabil, cu care poți să ieși pe stradă și să te simți o femeie mândră. Amândoi, cu mușchi, cu tatuaje. Nu trebuie să facă nimic, să se dea peste cap. Cum am spus, noi ne cunoaștem și lăsăm lucrurile să meargă de la sine. Dacă noi ieșim în ultimele zile cam tot timpul împreună, tu ce zici? Ei uite că eu nu vreau flori, nu vreau nimic, doar să fie el”, a declarat Bianca Iordache în ediția de pe 31 mai a emisiunii “Showbiz Report”.

