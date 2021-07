Alex Bodi o pune la zid pe fosta lui iubită, Bianca Iordache „Dacă îi dai prea multă atenție unei curci, se crede pasăre exotică”

Alex Bodi răspunde atacurilor fostei lui iubite, Bianca Iordache, după ce aceasta a oferit un interviu televizat în care a povestit despre relația pe care a avut-o cu fostul soț al Biancăi Drăgușanu.

Alex Bodi a desființat-o pe Bianca Iordache, după ce aceasta a declarat că el schimbă femeile ca pe șosete.

„Pe mine mă amuză chestia asta. Nu aveți și voi un buton de stop? Cred că vorbește prea mult. Cine vorbește de cine? Cine e ca să îi luați atâtea interviuri? Dacă spune că schimb femeile ca pe șosete, cine se consideră șosetă se schimbă, nu știu, habar nu am. Eu am tăcut, dar nu știu ce tot alimentează atât, pentru ce? Nu-i găsesc o rubrică să aibă și ea o activitate zilnică?”,a spus Alex Bodi la Antena Stars.

De asemenea, fostul soț al Biancăi Drăgușanu susține că Bianca Iordache nu are motive să iasă în public și să vorbească despre el.

„Într-adevăr, am o influență asupra femeilor, iar din ce știu că am vorbit cu ea… Chiar și cu o zi înainte am vorbit cu ea, i-am explicat niște chestii, că noi ne-am mai întâlnit, am povestit, i-am zis lucrurile frumos, am încercat să fiu sincer, dar nu știu de ce comportamentul ăsta și declarațiile ulterioare. I-am spus exact cum stau lucrurile, că de ce nu merge între noi, că eu sunt cel vinovat, mi-am asumat, eu nu pot să stau doar cu o femeie, că am și eu anumite greleși poate. Am încercat să fiu cât de cât de corect cu ea, i-am și zis că o vină Justyna în țară. Dar nu ne mai oprim și noi cu declarațiile astea?”, a mai transmis el.

„Să vorbească despre cariera ei”

Mai mult, Bodi o sfătuiește pe dansatoare să se axeze pe viața și cariera ei.

„Nu are legătură. Dacă tot începem și ne agățăm de fosta iubită a lui Alex Bodi… A zis ea că e fotomodel, să vorbească de cariera ei, de proiectele ei, e o femeie frumoasă. (…) Să punem frână că ne întoarcem în trecut. Eu nu am privit-o deloc si i-am dat ignore, dar mi-am auzit numele din prea multe direcții. Mă cunoaște de mult timp, dacă îi dai prea multă atenție unei curci, se crede pasăre exotică. (…) Confundăm râmele cu fructele de mare? Dacă vrea să fiu ironic, o să fiu M-am abținut, mi-am văzut de treaba mea. E mai ok așa”, a adăugat afaceristul.

