Bianca Iordache, primele dezvăluiri despre relația cu Alex Bodi: “Este un bărbat frumos, lăsăm lucrurile să meargă de la sine”

Bianca Iordache a acceptat astăzi să ofere un interviu despre relația pe care o are cu Alex Bodi. În timpul dezvăluirilor făcute despre musculos, focoasa dansatoare a menționat că nu este interesată despre fostele relații ale acestuia și nici nu vrea să intervină în problemele pe care le are cu ex-partenerele lui de viață. Diva pare cucerită de charisma antreprenorului din Mediaș.

Bianca Iordache, primele dezvăluiri despre relația cu Alex Bodi

Deși s-a ferit să spună clar și răspicat că se află la începutul poveștii de iubire cu Alex Bodi, Bianca Iordache s-a dat singură de gol de azi-noapte, când a publicat o filmare în care ea se află în brațele sale și el îi ține mâna dreaptă pe posteriorul bombat. Șatena a mai spus că ea nu preferă florile într-o relație, ci își dorește ca bărbatul de lângă ea să fie el însuși, fără să facă eforturi să pară că este altfel… să joace un rol, el fiind, de fapt, diferit.

“Lumea speculează în general, suntem în cunoaștere momentan. Nu este cazul să spunem. Dacă va fi ceva serios sau mai mult decât ieșiri în oraș, probabil vom spune. Noi ne știm de mult timp, suntem prieteni. Ne-am cunoscut prin cunoștințe comune. Nu a fost nimic organizat, pur și simplu s-a întâmplat să ajungem în seara respectivă în club și ne-am întâlnit acolo. Eu mănânc orice, depinde cu ce pofte mă trezesc. Am mâncat, am fost sătui și am mers fiecare la casa lui, să dormim. Nu îmi mai amintesc, glumesc. Fiecare la casa lui. Nu a fost o intersectare, am vorbit să ieșim la un bar în Snagov, cu aceiași prieteni. Împreună am spus să ieșim. Nu am stat să spun nimănui că urmează să fim amândoi în același loc și în general nu mă interesează părerea altora.

Vom trăi și vom vedea. Este un bărbat frumos, prezentabil, cu care poți să ieși pe stradă și să te simți o femeie mândră. Amândoi, cu mușchi, cu tatuaje. Nu trebuie să facă nimic, să se dea peste cap. Cum am spus, noi ne cunoaștem și lăsăm lucrurile să meargă de la sine. Dacă noi ieșim în ultimele zile cam tot timpul împreună, tu ce zici? Ei uite că eu nu vreau flori, nu vreau nimic, doar să fie el”, a declarat Bianca Iordache în cadrul unei emisiuni “Showbiz Report”.

Ce așteptări are Bianca Iordache de la Alex Bodi

Potrivit declarațiilor făcute de șantenă, își dorește ca musculosul să fie sincer cu ea și să se bucure împreună de momentele frumoase. Ea a mai subliniat că nu este o femeie geloasă și a lăsat de înțeles că ar fi mult mai atentă la fotografiile pe care le-ar publica pe social media, respectiv că ar ține cont și de părerea partenerului.

“Oamenii nu au răbdare, ei preferă să te judece. Nu mă interesează absolut deloc relațiile și problemele lui. Fiecare are un trecut. Vedem ce va fi, nu stau să mă gândesc. Ce este să se întâmple, se întâmplă”, a mai spus cunoscuta dansatoare la show-ul difuzat pe Antena Stars.

Bianca Iordache și-a petrecut și ziua de ieri în compania lui Alex Bodi, după ce în noaptea de vineri spre sâmbătă, ei s-au distrat într-un club din Capitală, unde l-au sărbătorit pe un prieten comun.

Sursa foto: captură video Antena Stars & Instagram / Bianca Iordache