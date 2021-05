Alex Bodi și-a făcut iubită? Bărbatul acuzat de proxenetism a fost surprins în compania unei cunoscute animatoare

Alex Bodi s-a filmat și s-a fotografiat în compania unei cunoscute animatoare din București. Bărbatul acuzat de proxenetism a postat totul pe contul lui de Instagram? Să fie, oare, o răzbunare împotriva Biancăi Drăgușanu?

Culmea pe noua cucerire a lui Alex Bodi o cheamă tot Bianca. Tânăra sexoasă are numele complet Bianca Iordache și este destul de renumită în rândul bărbaților din showbiz. Și Pepe a „atentat” de curând la bruneta care seamănă izbitor cu fosta sa soție.

Sexoasa dansatoare a postat o fotografie nud, în dormitor, iar Pepe s-a sesizat imediat cu un comentariu îndrăzneț: „Dacă nu eram în post …..mă uitam atent”.

„Și dacă iei lupa nu vezi nimic😂😂😂😂așa că nu te obosi”, a răspuns, prompt, animatoarea.

Tânăra este populară pe rețelele de socializare, fiind urmărită de 60.000 de oameni, printre care, bineînțeles, și Pepe.

Bodi și Bianca Iordache au mâncat shaorma pe capota mașinii de lux

Alex Bodi nu o urmărește pe Instagram precum Pepe, însă musculosul s-a fotografiat sâmbătă seară alături de brunetă, la clubul Oxya din Capitală. Mai mult, când distracția s-a sfârșit, fostul iubit al Biancăi Drăgușanu a mers cu sexoasa dansatoare și cu alți prieteni să ia masa. Pentru că restaurantele erau închise la acea oră, grupul s-a mulțumit cu câte o shaorma la furfurie pe capota bolidului pe care Bodi îl deține.

Bianca Iordache nu este străină de lumea „bună” a Bucureștiului, bruneta a lucrat, de altfel, ceva vreme, într-unul dintre cele mai de fițe cluburi din Capitală, BOA, Beat of Angels.

Bianca Iordache și-a pierdut logodnicul în urmă cu patru ani

Bianca Iordache a trecut printr-o suferință cruntă în urmă cu câțiva ani, după ce bărbatul care trebuia să o conducă la altar s-a stins din viață în urma unei boli necruțătoare. Tânărul era bodyguard și fusese diagnosticat cu cancer osos. Pentru a se face bine, acesta plecase în Turcia, dar și Spania pentru tratamente. Dansatoarea ajunsese să-și vândă și mașina pentru a face rost de bani pentru el. În zadar, însă. Acesta a murit, iar Bianca a fost ceva vreme în depresie.

“Nu am cuvinte să descriu ce simt, inima mea, Mihai, a obosit, nu e mort, e imposibil… Este ireal… Nu ştiu ce să fac… Sunt disperată… Aş da orice pe pământul ăsta să îl aduc înapoi… Nu are cum Mihai să nu mai vină acasă, nu are cum să nu mai intre pe uşa casei… Nu ştiu să trăiesc fără tine, iubirea mea… Nu ştiu… Tu m-ai ambiţionat mereu, deşi nu am avut relaţia perfectă, te-am iubit enorm… Nu pot să accept că tu nu mai eşti lângă mine… Îmi vine să urluuuuuuu!!! Ce are Dumnezeu cu noi, ceee? Cu cine mai râd, cu cine mai pun capul pe pernă, cu cine mai gătesc, cu cine mai fac planuri de viitor… Sunt terminată! Vino înapoi, te implor!! Odihneşte-te în pace sufletul meu frumos! O să vin la tine curând! Te iubesc enorm! Vă implor, spuneti-mi că e o glumă, îmi e greu să cred că deşi până în ultima clipă m-ai strâns de mână… Şi am sperat… E tot ireal… Imposibil… Te iubesc îngerul meu!”, este unul dintre mesaje.