Bianca Drăgușanu și Alex Bodi sunt într-un război care nu pare să se termine prea curând. După ce diva l-a acuzat pe fostul soț că a făcut public video-ul în care apare leșinată pe jos, în duplexul pe care îl deține, dar și că se afla în starea aceea după ce ar fi încasat o bătaie soră cu moartea, Alex Bodi face public un clip în care fosta prezentatoare TV este filmată în timp ce mărturisește că nu a fost agresată. Totul se întâmpla chiar a doua zi după nefericitul eveniment în care a fost resuscitată de ex-soț. Ba chiar fosta prezentatoare îi povestește, la vremea respectivă, mamei sale că a fost ajutată și îngrijită de Alex Bodi, contrar celor susținute zilele trecute.

CANCAN.RO publică în exclusivitate și declarațiile lui Alex Bodi despre evenimentele din ultima perioadă, legate de apariția video-ului cu Bianca Drăgușanu în spațiul public, dar și de motivele pentru care, crede el, diva ar fi mințit în ceea ce privește seara în care a fost găsită leșinată. Redăm mai jos stenogramele conversației pe care vedeta TV a avut-o în mașină cu Alex Bodi și mama sa, Mădi Drăgușanu, chiar a doua zi după incident.

„Hai să-ți explic ce am făcut acum”

„Mama, hai să-ți explic, te rog ascultă-mă o secundă. Dar ascultă-mă. Ascultă-mă. Vorbesc eu o secundă acum, te rog ascultă-mă și iartă-mă, te implor ascultă-mă. Eu… Hai să-ți explic ce am făcut acum, ca să înțelegi și tu, că el se impacientează foarte tare. Acum sunt la farmacie, îmi cumpără niște lucruri, vitamina C.

Doar îți povestesc. Noi aseară am ieșit la restaurant frumos, elegant, m-a scos la cină, omul nu a avut nicio problemă cu mine, s-a purtat frumos. Eu, din frustrare că a șters niște poze cu mine, am început să șterg și eu poze cu el și atunci i-am dat foc. El s-a enervat și mi-a luat mie telefonul. Și atunci, acolo, ne-am smucit unul pe altul în restaurant, ne-am îmbrâncit”.

„Te-a lovit?”, întreabă mama Biancăi Drăgușanu.

Intervine Alex Bodi: „Nu am treabă, vorbește, treaba ta, vreau doar să-i explici că nu am dat în tine, ca să înțeleagă, apoi ies din mașină”.

„Am luat 2 pastile de 1 miligram de Xanax, nu mai mult”

Bianca a continuat să-i povestească mamei sale ce s-a întâmplat în noaptea în care a fost găsită inconștientă, pe jos, de fostul soț.

„El mi-a luat mie telefonul și că îmi șterge toate pozele de pe Insta și nu știu ce și ce a zis el acolo, la nervi. M-a lăsat acasă frumos și a plecat. Eu, când am rămas acasă singură, e, când am rămas acasă singură, de panicată că poate să pună poze cu mine în c@#$l gol gen și le pune pe Instagram sau Facebook și ne facem de râs, de ne știe toată țara și ne facem de c@#@t, eu am luat 2 pastile de 1 miligram de Xanax, nu mai mult, că le aveam într-o folie din aia cu 8 pastile. Erau luate și mai rămânseseră două”.

„Mie mi-ai zis că ai luat patru”, a menționat Alex Bodi.

„De un miligram … Ascultă-mă. Doar două pastile am luat din folia care era goală deja. El a venit la mine, eu dormeam, nu am răspuns. Apoi a venit cu Horia, că el avea cheia. Și eu eram căzută pe jos, nu știu ce am făcut. El m-a luat, a chemat doctor, mi-a dat să beau lapte, am vomitat, m-o spălat pe față, m-a pus în pat”, este mărturia vedetei către mama sa, în timp ce se afla cu Alex Bodi în mașină.

„Hai că ies, zi că ies!”, spune Alex Bodi la finalul conversației.

„Nu e vorba că… mamă”, a conchis Bianca Drăgușanu în discuția cu mama ei.

Declarațiile exclusive ale lui Alex Bodi despre incidentul cu Bianca Drăgușanu leșinată pe jos

„Cred că m-am abținut prea mult timp și e momentul să fac lumină, pentru că lucrurile au ajuns mult prea departe și mă simt obligat, nu am vrut să ajung aici, dar mă simt obligat. Cum poate să zică ea că am bătut-o și că era leșinată din cauza mea, că video-ul respectiv era filmat de un prieten de-al nostru și acum prietenul ei bun.

Când ea a luat Xanax și vodcă și am găsit-o leșinată, vin dimineața de la club, cu martori după mine, am chemat și un cadru medical, ca să vină să îi pună o perfuzie. Se vede clar a doua zi că sunt videouri făcute și ea nu știe de existența acestor videouri, când îi spune mamei sale că nu a fost bătută și agresată de mine”, a declarat Alex Bodi pentru CANCAN.RO.

„Este vorba de libertatea mea”

„În primul rând, nu știu ce consumă doamna respectivă, dar nu are nici noțiunea timpului. Noi am fost împreună doi ani, nu trei, poate și-ar fi dorit ea mai mult, dar nu s-a nimerit. Da, recunosc, de când am ieșit, am căutat-o, i-am trimis flori, pentru că știu că, pentru chestii materiale, ar vinde orice, ca să nu zic și pe cine.

A fost o strategie de-a mea pentru a demonstra adevărul. Ea a făcut declarații la anumite televiziuni că îi este teamă de mine, că se teme pentru viața ei. Lucruri pe care eu le am frumos înregistrate, adică mesaje dintre noi și video-uri cu noi, da, le-am adunat, pentru că este vorba de libertatea mea, iar dacă i-am făcut jocul ăsta, ea credea că mă împac cu ea, punea presiune să mă împac cu ea, dar i-am negat, i-am zis și de față cu lumea. Nu vreau să mă împac cu tine, nu vreau să-ți dau viața peste cap, hai să fim prieteni”, a adăugat Alex Bodi.

Bodi explică intervenția din Herăstrău, când s-a așezat la masă cu Bianca și Bădălău

CANCAN.RO a dezvăluit, în exclusivitate, momentul în care Alex Bodi s-a dus peste Gabi Bădălău și Bianca Drăgușanu la restaurant, în timp ce aceștia luau prânzul, pentru a lămuri acuzațiile pe care blonda i le-a adus. Bodi i-a spus lui Bădălău că nu o caută doar el pe blondă și că ea l-a „antamat” în jocul acesta de-a relația, dar mai ales că l-ar fi mințit în ceea ce privește relația ei actuală.

„Revolta asta ei a început când i-am explicat iubitului ei niște chestii. Asta a fost o strategie de-a ei, ca să mă facă să mă cert cu băiatul respectiv. Nu am nimic nu el, îl respect, i-am strâns mâna, îl respect, îl salut, nu am nicio problemă, nici dacă fac nunta. Doamne ferește, să facă nuntă, să fie bine împreună, dar să ia cineva telefonul când merge la altar, că poate mai face greșeli din trecut”, a mai spus Alex Bodi.

Fostul soț al Biancăi s-a referit și la momentele în care a interacționat cu blonda în trafic, ori la restaurant, pe muzica lui Adrian Copilul Minune.

Da, dacă vrea să fac publice, eu am multe lucruri în telefon, eu nu voiam circul ăsta, dar tot ce am făcut a fost să mă apăr, să vadă lumea, începând de la evenimentul în care am fost surprinși în restaurantul când ea a venit la masa mea și eu m-am mutat la altă masă, până în momentul cu salonul. Am dovezi, înregistrări, filmări și tot și să zică de unde să încep și eu o să încep să le dau. De data asta este mult mai grav, pentru că se vede că femeia este bolnavă, îmi pare rău, cu tot regretul”, a declarat Alex Bodi pentru CANCAN.RO.

„Ai recunoscut că mi-ai dat apă la moară și că ai ridicat coada”

„Îmi pare rău pentru fetița ei, puținii prieteni pe care îi mai are, pentru iubitul ei, dar eu trebuie să fac lucrurile astea, pentru că e vorba de libertatea mea. Nu ai cum să spui că eu te-am bătut, hărțuit și agresat, când tu ai recunoscut singură, inclusiv cu iubitul tău la masă, că e adevărat, că mi-ai dat apă la moară și că ai ridicat coada”, a mai spus Bodi.

„Păi, cum să zici că ai iubit, când tu mi-ai zis că ești singură, cum să spui tu iubitul meu, când tu te sărutai cu mine în mașină, cum să ai iubit când tu vorbești cu mine la telefon și te întâlnești pe furiș cu mine ca să-l provoci pe om ca să ne certăm între noi. Eu nu o să mă cert cu ea, cel puțin, cu niciun bărbat”, sunt spusele fostului soț al Biancăi.

Bodi susține că veniturile sale au fost verificate de autorități

„Iar referitor la chestia cu banii și veniturile mele licite au fost verificate de autorități și nu există niciun dubiu referitor la veniturile mele. Ea ar trebui să fie atentă la veniturile ei, la afacerile cu Turcia, la negru, pe care le face. Să nu uite că mai are un dosar penal pentru mărturie mincinoasă, iar acum va urma și al doilea.

Să nu uităm trecutul dânsei. De mine poți să zici că sunt nebun și obsedat, dar toți bărbații din viața ei sunt așa? Toate relațiile ei sunt copiate la indigo cu scandaluri, cu înșelăciuni, cu certuri. Și asta vreau să înțeleagă toată lumea: ce caracter are doamna respectivă„, a declarat Alex Bodi, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

