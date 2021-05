Declarațiile exclusive ale lui Alex Bodi, după filmarea în care Bianca Drăgușanu apare inconștientă lângă pat

Avem declarațiile exclusive ale lui Alex Bodi, în urma apariției unei filmări în care Bianca Drăgușanu apare inconștientă, căzută lângă pat.

În urmă cu mai puțin de 24 de ore, a apărut în presă un video cu Bianca Drăgușanu în care aceasta pare inconștientă. De altfel, în imaginile respective se vede cum fostul ei soț îi acordă primul ajutor, încercând s-o trezească.

Bărbatul acuzat de proxenetism a specificat faptul că filmarea nu este nicidecum recentă.

„Subliniez faptul că video-ul nu este recent. Este de aproximativ doi ani. Și nu era vorba de droguri în primul rând la Bianca. Atunci am avut noi o dispută, iar ea a luat niște pastile de somn și s-a simțit foarte răuși cred că a leșinat. Deci nu este vorba despre faptul că Bianca s-ar fi drogat. Publicarea acestui video și întreg articol sunt făcute pentru a fi atacată, eu nu am nicio legătură. Îmi dau cuvântul de onoare!”, a spus Bodi pentru CANCAN.RO.

„Nu există cauza majoră drogurile”

Alex Bodi a continuat să specifice că Bianca Drăgușanu ar fi ajuns în această stare după ce ar fi luat niște pastile de somn.

„Nici nu am deschis să văd despre ce e vorba, am văzut doar poza de fundal. Dar dacă te uiți la video, se vede clar cum eu încerc s-o resuscitez pe ea. Da, i-am acordat primul ajutor, dar, repet, nu există cauză majoră drogurile.”, a mai spus Alex Bodi pentru CANCAN.RO

Alex Bodi i-a promis lui Bădălău că o lasă în pace pe Bianca

Triunghiul amoros dintre Bianca Drăgușanu, Gabi Bălău și Alex Bodi pare să „explodeze” în ultimele zile, după ce blondina a apărut în mai multe imagini din trafic cu fostul soț. A urmat apoi o întrevedere la un salon de unghii, unde musculosul a alergat după mașina Biancăi pentru a reuși să vorbească cu ea. Totul a culminat cu o discuție între cei trei, la un restaurant din București, după ce chiar Bodi și-a făcut apariția unde cuplul Bianca-Gabi lua masa. Acolo, bărbatul acuzat de proxenetism i-a făcut câteva promisiuni fiului de milionar.

„I-am promis lui (n.r. Gabi Bădălău) că s-a încheiat, adică nu mai există nicio discuție, nicio aluzie din partea mea la nimic, toată lumea fericită.”, a spus Bodi.

Bodi a ținut să precizeze că acea întâlnire de la salonul de unghii nu a fost întâmplătoare. Bianca Drăgușanu i-ar fi spus unde se află și și-ar fi dat întâlnire acolo.

”Eu nu o să mă aflu niciodată în niciun loc așa aiurea, în momentul de față orice declarație de-a mea sau vreun detaliu nu e necesară că nu mă mai interesează. Avem niște chestii de rezolvat, trebuie să-mi mai iau niște acte de la ea”, a spus Alex Bodi la Antena Stars.

