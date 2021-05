Reacțiile lui Alex Bodi după ce Bianca Drăgușanu a făcut astăzi declarații fulminante la adresa lui | FOTO

Pare incredibil, dar este adevărat! După ce a încercat să intre cu forța peste Bianca Drăgușanu care se afla în mașină, Alex Bodi se comportă ca și cum nimic rău nu s-ar fi întâmplat. Cel puțin în viața de pe social media, unde a publicat astăzi câteva imagini. Postările sale au venit la scurt timp după ce fosta lui soție a făcut declarații fulminante la adresa lui – e drept, vedeta a fost extrem de subtilă și și-a ales cu mare atenție cuvintele.

UPDATE 20:20 – Anchetat pentru proxenetism, Alex Bodi a împărtășit pe Instagram Stories că a părăsit Capitala în această seară și puțin după ora 20:00, se afla la km 180 de pe Autostrada Soarelui.

Când a publicat al doilea filmuleț, musculosul a selectat versul “Nothing can stop me, I’m all the way up (n.r.: Nimic nu mă poate opri, merg până la capăt)” din piesa lansată de cântărețul Fat Joe și artista Remy Ma, “All The Way Up”. Unii dintre fanii lui cred că, de fapt, melodia ar fi un mesaj subliminal la adresa Biancăi Drăgușanu.

Alex Bodi s-a relaxat la o narghilea azi

Conform imaginilor încărcate pe IG Story, în prima parte a zilei, Alex Bodi a mers la sală împreună cu unul dintre apropiații săi. Acesta din urmă a imortalizat un moment în care erau în pauză, iar fotografia a fost distribuită de milionarul din Mediaș, după cum puteți observa în imaginea din stânga colajului de mai jos.

După ce a tras tare de greutăți la sala de fitness, a luat masa la un restaurant de lux din nordul Bucureștiului. Însă, înainte de a savura preparatele comandate, el a fumat o narghilea și s-a filmat în timp ce se bucura de aroma acesteia. Postările lui Alex Bodi de pe Instagram Stories au apărut la câteva minute bune după ce Bianca Drăgușanu a lansat replici înțepătoare la adresa lui – în timpul declarațiilor, fosta prezentatoare de la Kanal D a lăsat de înțeles că nu a fost afectată de episodul în care bărbatul cu care s-a iubit a avut încă un moment total nepotrivit în prezența ei; totul a fost filmat în exclusivitate de paparazzii CANCAN.RO.

Vezi și: Cum a reacționat Gabi Bădălău după ce a aflat că Bianca Drăgușanu și Alex Bodi s-au întâlnit în oraș | FOTO

Controversatul personaj din Mediaș și fosta prezentatoare s-au despărțit în urmă cu mai bine de jumătate de an, iar vestea a fost dată indirect de celebra blondă. Totul s-a întâmplat după ce ei au fost protagoniștii unui episod traumatizant suprins în exclusivitate de paparazii CANCAN.RO la începutul lui octombrie 2020.

Nu rata: INFORMAȚII EXCLUSIVE | Alex Bodi a “stricat” nunta Biancăi Drăgușanu cu Gabi Bădălău

Bianca Drăgușanu, despre traumele la care a fost supusă de Alex Bodi

“(…). Mi-am asumat, mi-am asumat faptul că am greșit, pentru că am tăcut și am iertat (…). Pozele pe care vi le-am arătat pe Instagram sunt în urma unor violențe pentru care eu am depus și o plângere. Pentru pozele în care am fost snopită în bătaie, am depus și o plângere penală”, a declarat fosta prezentatoare pe IG Story în urmă cu trei luni, când a postat mai multe poze șocante, realizate după agresiunile violente la care a supus-o fostul soț, Alex Bodi.