Bianca Drăgușanu se teme de Alex Bodi? Decizia importantă luată la întoarcerea în România din vacanța exotică petrecută alături de Gabi Bădălău | VIDEO

Odată cu revenirea în țară din vacanța exotică petrecută alături de Gabi Bădălău, Bianca Drăgușanu a luat o decizie importantă. Ea a dezvăluit despre ce este vorba într-un mod subtil, așa cum a făcut cu multe dintre aspectele din viața sa. Unii dintre susținătorii fostei prezentatoare au înțeles “substratul” imaginilor publicate chiar de ea și sunt convinși într-o proporție destul de mare că aceasta se teme de fostul soț, Alex Bodi.

Bianca Drăgușanu continuă antrenamentele de box

Bianca Drăgușanu și Alex Bodi s-au despărțit în urmă cu mai bine de șase luni, iar vestea a fost dată indirect de celebra blondă. Totul s-a întâmplat după ce ei au fost protagoniștii unui episod traumatizant suprins de paparazii CANCAN.RO la începutul lui octombrie 2020. Ei bine, la scurt timp de la separare, afacerista a început să ia lecții de box la sala unde face sport.

În ultima vreme, ea a făcut o pauză de la antrenamentele cu mănușile de box în mâini, însă, acum, după ce s-a întors în România din sejurul petrecut peste hotare, ea și-a reluat acest obicei. Iar astăzi, ea a publicat pe social media două filmări, după cum puteți observa mai jos.

Nu rata: Dovada că Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău sunt în vacanță, împreună. Detaliul pe care ambii amorezi l-au omis, dar noi l-am prins | FOTO

În timp ce pentru prima înregistrare publicată pe TikTok astăzi, ea a folosit melodia “Invincible”, lansată de rapperul american Pop Smoke, pentru a doua a selectat piesa “GATTI”, la care au colaborat JACKBOYS, Pop Smoke și Travis Scott – puteți urmări integral video-urile imediat ce veți da play.

Bianca Drăgușanu, despre traumele la care a fost supusă de Alex Bodi

“(…). Mi-am asumat, mi-am asumat faptul că am greșit, pentru că am tăcut și am iertat (…). Pozele pe care vi le-am arătat pe Instagram sunt în urma unor violențe pentru care eu am depus și o plângere. Pentru pozele în care am fost snopită în bătaie, am depus și o plângere penală”, a declarat fosta prezentatoare pe IG Story în urmă cu trei luni, când a postat mai multe poze șocante, realizate după agresiunile violente la care a supus-o fostul soț, Alex Bodi.

Descoperă și: Alex Bodi, mesaj cu tâlc înainte să se întâlnească la restaurant cu Vica Blochina: “Totul depinde de tine” + cum s-a fotografiat afaceristul într-un local de 5* | FOTO

Sursa foto: Facebook, Instagram & Instagram Stories