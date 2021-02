Bianca Drăgușanu a publicat mai multe imagini după ce a fost snopită de Alex Bodi: “Pentru pozele în care apar bătută, am depus o plângere penală” | FOTO

Bianca Drăgușanu a făcut declarații fulminante după ce ieri a apărut poza șocantă în care are fața tumefiată. Potrivit mărturiilor afaceristei, acea fotografie a fost realizată în urma unei blefaroplastii și, fiind convinsă că persoana care a trădat-o și a dat presei imaginea plănuiește ceva monstruos, ea a decis să publice mai multe poze șocante, realizate după agresiunile violente la care a supus-o fostul soț, Alex Bodi.

Bianca Drăgușanu a publicat mai multe poze după ce a fost snopită de Alex Bodi

Cu lacrimi în ochi, Bianca Drăgușanu a subliniat de câteva ori că și-a asumat faptul că a greșit, pentru că a tăcut și a iertat în timpul relației pe care a avut-o cu afaceristul din Mediaș.

“(…). Tumefiată toată la față. După cum bine știți, eu n-am mințit niciodată în ceea ce privește operațiile mele estetice sau faptul că mie îmi place să fiu «tunată» sau cum vreți voi. Îmi place, da, să am buzele mari, îmi place să îmi fac botox, îmi plac lucrurile astea mult de tot. Bineînțeles, că anul trecut, pe vremea asta, mi-am făcut o operație de blefaroplastie la domnul doctor Cătălin Dodoș. Problema mea nu este că a apărut această poză cu mine tumefiată, pentru că eu, pe parcursul anilor, am greșit cu multe chestii, pestru că am tăcut de multe ori. (…). Poza pe care am văzut-o cu mine nu este deloc plăcută, pentru că orice femeie care a trecut printr-o rinoplastie sau blefaroplastie se umflă foarte tare la față”, a declarat fosta prezentatoare pe Instagram Stories.

La un moment dat, vedeta a precizat că a depus o plângere penală în urma unei traume… cel mai probabil, ea s-a referit la episodul violent petrecut în urmă cu patru luni, când paparazii CANCAN.RO i-a surprins când se întorceau spre vila controversatului milionar.

“Problema mea e cu persoana care a dat poza cu mine așa, cu plasturii aceia pe față. (…). Mi-am asumat, mi-am asumat faptul că am greșit, pentru că am tăcut și am iertat (…). Pozele pe care vi le-am arătat pe Instagram sunt în urma unor violențe pentru care eu am depus și o plângere. Pentru pozele în care am fost snopită în bătaie, am depus și o plângere penală”, a mai precizat afacerista.

“Cam asta am fost eu, cam asta sunt eu, și cam asta voi fi de azi înainte. Concluzia e că nu mă sperie pozele pe care le dați cu mine când am fost operată, prin metoda asta e un fel de șantaj… ăsta e trecutul meu, prezentul meu și de aici începe o altă poveste. Toți trădătorii să se spele cu pozele mele pe cap. (…).

Sunt o femeie independentă, asumată, liberă și fericită și foarte bucuroasă cu tot ce i se întâmplă. Mi-ar plăcea să cred faptul că am învățat din greșelile mele! Vă dau câteva sfaturi utile, nu treceți cu vederea atât de ușor peste infidelitate și agresivitate, purtați-vă mai rece cu oamenii că, de la căldură, se strică”, a mai precizat fosta soție a lui Alex Bodi în filmările publicate azi-noapte pe Instagram Stories.

Bianca Drăgușanu și Alex Bodi au divorțat în primăvara lui 2020