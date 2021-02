Imagini șocante! Bianca Drăgușanu, desfigurată complet de Alex Bodi. Galerie foto tulburătoare

Imagine șocantă apărută în online cu fața Biancăi Drăgușanu. Vedeta este vânătă și umflată la ochi, părând operată la pleoape. Chipul blondinei pare desfigurat, semn că ar fi fost supusă unor „tratamente” extrem de dure.

Bianca Drăgușanu a declarat de mai multe ori în presă că pe parcursul relației sale cu Alex Bodi a fost agresată fizic de nenumărate ori de bărbat. Ultima dată, ea a fost bătută cu sălbăticie de afacerist în toamna anului trecut, când CANCAN.RO i-a surprins pe cei doi imediat după lupta colosală, de cinci ore, la care blondina a luat parte.

Nu ar fi o surpriză, desigur, ca această imagine apărută în online să fie din trecutul tumultuos al controversatului cuplu din showbizul românesc.

Bianca Drăgușanu a lămurit, însă, ce se întâmplase, de fapt, cu fața ei la acea vreme în care și-a făcut poza.

„Nu e un secret că mie îmi place să fiu tunată. Anul trecut pe vremea asta mi-am făcut o operație de blefaroplastie la domnul Călin Doboș. Problema mea nu e că a apărut această poză cu mine tumefiată, pentru că pe parcursul anilor trecuți eu am greșit că am tăcut și că am iertat. Poza văzută cu mine nu e deloc una plăcută. Eu știu cine ar fi putut s-o dea, este făcută în timpul unui videocall. Problema mea e cu persoana care a dat poza cu mine așa.”, a spus Bianca.

„Am arătat și mai rău la față!”

Indignată și supărată pe persoana care a vrut să o denigreze public, Bianca Drăgușanu a decis să le arate tuturor imaginile în care a fos maltratată fizic, anii trecuți, de către fostul ei partener Alex Bodi.

„Am arătat mai rău în trecutul meu. Cel mai rău am arătat așa!”, a spus Bianca Drăgușanu ilustrând o imagine din telefon cu chipul ei plin de vântăi, probabil după ce a fost bătută de Alex Bodi.

Bianca a recunoscut că a fost bătută de Alex Bodi

În urmă cu aproximativ două luni, Bianca Drăgușanu a fost sunată de Alex Bodi, din închisoare. Alex Bodi a avut o criză de gelozie în fața blondinei, iar ea nu s-a lăsat deloc în ceea ce privește schimbul de replici. Potrivit Spynews.ro, vedeta i-a reproșat în față că a bătut-o timp de doi ani.

”Doi ani am stat numai cu bătăi din partea ta. Inelul meu pe mâna ei. Ce s-a întâmplat, te-ai lovit la cap și nu îți mai aduci aminte. Eu să fac pentru tine ce? În contextul în care tu ai femeie și ai făcut cu mine tot ce ai vrut timp de doi ani de zile. M-ai bătut și mi-ai luat banii!”, i-a mai reproșat Bianca Drăgușanu lui Alex Bodi.