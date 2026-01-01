Acasă » Exclusiv » Unde au ales Inna sau Alexia Eram să ciocnească șampania la miezul nopții. Revelion în doi sau petreceri de fițe?

De: Delina Filip 01/01/2026 | 18:42
Noaptea dintre ani a fost așteptată de toată lumea, iar magia sărbătorii a prins contur în destinații de vis. Petrecerea de Revelion a devenit un spectacol internațional, plin de lux, focuri de artificii și momente memorabile, care au făcut ca trecerea dintre ani să fie de neuitat. Vedetele au ales să ciocnească șampania de la miezul nopții departe de România, pe tărâmuri exotice, unde plajele și atmosfera exclusivistă din locațiile de lux le-au oferit combinația perfectă între relaxare și distracție. CANCAN.RO vă arată ce destinații au ales pentru a sărbători așa cum se cuvine începutul anului 2026. 

Revelionul este una dintre cele mai importante petreceri, marcând finalul unui capitol și începutul altuia, astfel că trebuie sărbătorit așa cum se cuvine. Vedetele noastre știu bine acest lucru și nu lasă un eveniment cu o semnificație atât de puternică să nu fie celebrat. De la Maldive și Boracay, la Kuala Lumpur și Miami, până la Rio de Janeiro și Dubai, locațiile alese de vedete au fost spectaculoase.

Revelion de lux pentru vedetele din România

Începem cu Dani Oțil și Gabriela care au ales pentru noaptea dintre ani să petreacă în Maldive, romantic, doar ei doi. Au împușcat doi iepuri dintr-o lovitură, căci au bifat începutul anului într-o locație exotică și s-au relaxat pentru câteva zile în vacanța de la începutul anului. Seara i-a prins la un local pe plajă, acolo unde au bifat poza artistică. Amândoi au ales să poarte alb în noaptea de Revelion, o culoare care aduce un reset în anul ce tocmai am intrat.

Dani Oțil și Gabriela au intrat cu dreptul în Noul An
Dani Oțil și Gabriela au intrat cu dreptul în Noul An

Mara Bănică a ales să petreacă în Filipine trecerea dintre ani, în Boracay, alături de familia ei. După ce anul trecut a petrecut o perioadă în Asia, iar aici ne referim la emisiunea Asia Express acolo unde a participat, se pare că prezentatoarei i-a plăcut, astfel că a revenit în Asia acolo unde a petrecut Revelionul alături de familie.

Mara Bănică a revenit în Asia, în Filipine, pentru Revelion
Mara Bănică a revenit în Asia, în Filipine, pentru Revelion

Inna și Deliric au ales să sărbătoarească Revelionul în Malaesya, chiar în capitală, doar ei doi, romantic, așa cum știm că aleg să petreacă de cele mai multe ori atunci când au timp liber. În doi, fără agitație, fără zgomot de fundal.

La ce petreceri exclusiviste au participat Ramona Olaru și Diana Munteanu

Din Malaesya ajungem în Miami, acolo unde o găsim pe Ramona Olaru. Asistenta de la Neatza a petrecut alături de prietenele ei într-una dintre cele mai exclusiviste locații, la Bagatelle Miami River. Cu toate că în ultima perioadă a fost foarte mediatizată, vedeta alege să își vadă de viață și profită din plin de vacanța înainte de noul sezon de la Neatza.

Ramona Olaru a avut parte de un început de an perfect în Miami
Ramona Olaru a avut parte de un început de an perfect în Miami

Tot într-o destinație exotică o găsim și pe Diana Munteanu, fosta colegă a Ramonei Olaru. Blondina a sărbătorit trecerea dintre ani în Maldive, alături de cei apropiați. A ales să poarte o rochie roșie ca focul ca în anul 2026 să-i surâdă norocul.

Diana Munteanu a petrecut trecerea dintre ani pe plajă, în Maldive
Diana Munteanu a petrecut trecerea dintre ani pe plajă, în Maldive

Ilinca Vandici a dus petrecerea de Revelion la superlativ, căci a ales să sărbătorească intrarea în 2026 la Rio de Janeiro, loc faimos pentru cel mai mare foc de artificii din lume la trecerea dintre ani. Atmosfera a fost foarte vibrantă, caldă și plină de energie, perfectă pentru vedeta tv care pare că s-a simțit minunat, dacă ne luăm după zâmbetul din toate pozele de pe rețelele de socializare.

Dubaiul, destinația preferată a vedetelor pentru Revelion

Ultima, dar nu cea din urmă destinație aleasă de mai multe vedete de la noi pentru petrecerea dintre ani este Dubai. Alexia Eram și Tonghi, Giani Kiriță, Bianca Drăgușanu, Gabi Bădălău, Claudia Pătrășcanu (vezi aici toate detaliile), dar și Adrian Mititelu Jr. au ales această destinație pentru Revelion. E de înțeles, căci Dubaiul oferă combinația perfectă între vreme caldă, lux și experiențe exclusiviste. În timp ce Europa tremură de frig, aici temperaturile sunt ideale pentru petreceri pe plajă, cine rafinate pe terase și evenimente fastuoase în hoteluri de cinci stele. Mai multe imagini cu vedetele menționate, și nu numai, în noaptea de Revelion, vedeți în galeria foto.

Alexia și Tonghi au început anul în Dubai
Alexia și Tonghi au început anul în Dubai

