Cum și-a început Mara Bănică anul 2026: "Mi-am promis să mă întorc aici"

De: Georgiana Ionita 01/01/2026 | 17:29
Mara Bănică a ales să își petreacă trecerea dintre ani departe de România, într-o vacanță exclusivistă în Filipine, alături de familie. Într-un interviu acordat pentru CANCAN.RO, jurnalista vorbește despre începutul de an, despre lecțiile lui 2025, viața de mamă, superstiții, dar și planurile profesionale pentru 2026.

După un an intens, cu multe provocări și reușite, Mara Bănică a ales să intre în noul an într-un cadru de vis. Filipinele au fost destinația aleasă pentru Crăciun și Revelion, iar începutul lui 2026 a venit cu relaxare, echilibru și planuri clare. Pentru CANCAN.RO, Mara Bănică a vorbit sincer despre vacanța cu copiii, despre ce a învățat anul trecut și ce își dorește cel mai mult în perioada care urmează.

Filipine, destinația visurilor de Anul Nou

CANCAN.RO: Ai ales Filipine pentru trecerea dintre ani. Cum a fost această experiență? Ce te-a impresionat acolo și ce te-a nemulțumit?

Mara Bănică: Am ales să petrec Crăciunul și Revelionul în Filipine pentru că, în 2025, în timp ce concuram la Asia Express, mi-am promis să mă întorc aici împreună cu întreaga familie. Am ales locații pe lux, așadar nu prea are ce să mă nemulțumească. Dar mi-e poftă de o sarmă, recunosc! Nu m-a nemulțumit nimic, totul a fost impecabil. Poate 2–3 chestiuni minore, dar care s-au rezolvat.

CANCAN.RO: Cum se simt vacanțele cu copiii deja un pic mai mari? Reușești să te relaxezi 100% sau vacanța înseamnă „sport extrem”? Cum se înțeleg micuții „în deplasare”?

Mara Bănică: Vacanțele cu copiii înseamnă să ai grijă de ei într-un oraș străin. Dima, da, e mare, Donca, în schimb, e dependentă total de noi, așadar a fost 100% relaxarea lor. Dar am prins câte un masaj zilnic, uneori chiar două, deci nu mă plâng. Copiii se înțeleg, Dima e înțelept.

CANCAN.RO: Cum arată primele zile din 2026 pentru tine: relaxare totală sau deja cu gândul la proiecte și muncă?

Mara Bănică: Prima zi din 2026: trezit la 11, băut cafeaua în jacuzzi, apoi 3 ore de spa și masaj! La final, o margarita pe plajă. Așa să ne fie tot anul!

Retrospectiva lui 2025: echilibru și succes profesional

CANCAN.RO: Dacă te uiți în urmă, cum a fost anul 2025 pentru tine, atât personal, cât și profesional?

Mara Bănică: Anul 2025 a fost fabulos! Profesional, cred că sunt în cea mai bună perioadă din viața mea. SpyNews are mare succes la public. În plan personal sunt echilibrată. Liniștită. Cred că asta e cel mai important.

CANCAN.RO: Care a fost cel mai important lucru pe care l-ai învățat în 2025 și pe care îl iei cu tine în noul an?

Mara Bănică: Am învățat răbdarea. N-o învățasem până la 50 de ani.

CANCAN.RO: Ai un ritual sau un obicei special cu care începi fiecare an, indiferent unde te afli?

Mara Bănică: Am o grămadă de superstiții: lenjerie roșie, bancnote (de la alții) pe piele, struguri în pahar și mâncat pește. Am toate superstițiile din lume!

