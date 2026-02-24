Acasă » Horoscop » Cartea de Tarot a zilei de azi, 24 februarie 2026. Cartea Turnul lovește ca un fulger: din ruinele de azi se naște forța de mâine

De: Paul Hangerli 24/02/2026 | 06:30
Cartea de Tarot a zilei de azi, 24 februarie 2026. Ziua de astăzi vine cu o energie intensă și imprevizibilă. Cartea Turnul anunță schimbări bruște, revelații neașteptate și momente care pot zdruncina siguranța aparentă din viața ta. Deși la prima vedere pare o carte a haosului, mesajul ei este unul profund transformator: uneori, pentru a construi ceva mai solid, trebuie mai întâi să dărâmi ceea ce nu mai funcționează.

Cartea Turnul, așa cum este ilustrată în pachetul Radiant Wise Spirit, înfățișează un turn înalt lovit de fulger. Coroana din vârf este aruncată în aer, iar flăcările ies pe ferestre, în timp ce oameni cad în gol. Imaginea este dramatică și simbolizează distrugerea bruscă a unor structuri considerate stabile.

Turnul indică faptul că schimbări semnificative și provocări pot apărea la orizont. Este o forță puternică și disruptivă, asociată cu prăbușirea unor convingeri, relații sau tipare care nu ne mai susțin evoluția. Fulgerul care lovește turnul sugerează că aceste transformări pot veni pe neașteptate, sub forma unei revelații șocante sau a unui eveniment care zguduie din temelii ceea ce credeai sigur.

Deși reacția inițială poate fi frica sau disconfortul, Turnul vorbește despre o transformare necesară și inevitabilă. Uneori devenim prea atașați de rutină și de zonele de confort, chiar dacă acestea ne limitează. Apariția acestei cărți este un semnal că stagnarea nu mai este o opțiune și că progresul presupune schimbare.

Prăbușirea turnului simbolizează haosul, dar și șansa unei renașteri. Energia stagnantă este eliberată, făcând loc unor noi începuturi și perspective mai clare. Acceptarea situației și flexibilitatea sunt esențiale în această perioadă. Rezistența nu face decât să prelungească tensiunea, în timp ce adaptarea deschide drumul către reconstrucție.

Turnul te invită să analizezi fundația pe care îți este construită viața. Există fisuri sau slăbiciuni pe care le-ai ignorat? Cartea te încurajează să le identifici și să le adresezi înainte ca ele să conducă la o prăbușire inevitabilă. Conștientizarea vulnerabilităților îți oferă șansa de a consolida ceea ce contează cu adevărat.

Este important să reții că distrugerea prezentată de Turn nu este pur negativă. Din ruine pot apărea revelații majore și descoperiri eliberatoare. Ai încredere în capacitatea ta de a reconstrui și de a ieși mai puternic din această etapă.

