Jaful secolului în Germania: 30 de milioane de euro furați dintr-o bancă din Gelsenkirchen. Hoții au acționat ca în filme!

De: Paul Hangerli 01/01/2026 | 17:21
Un jaf de proporții istorice zguduie sistemul bancar german. Peste 30 de milioane de euro au fost furați din seiful unei sucursale Sparkasse din orașul Gelsenkirchen, într-o operațiune extrem de bine organizată, care a implicat echipamente speciale, mașini de mare putere și, cel mai probabil, o echipă profesionistă de spărgători. Anchetatorii vorbesc deja despre unul dintre cele mai mari jafuri din istoria criminalistică a Germaniei, cu peste 2.500 de păgubiți și mii de casete de valori sparte.

Cum a fost descoperit jaful

Totul a ieșit la iveală în dimineața zilei de 29 decembrie 2025, după ce un alarmă de incendiu a fost declanșată în clădirea băncii. Inițial, nimeni nu a bănuit amploarea dezastrului.

Polițiștii și pompierii ajunși la fața locului au descoperit însă o scenă incredibilă: un perete al camerei seifului fusese perforat, iar mii de casete de valori erau sparte.

Ulterior, anchetatorii au stabilit că jaful ar fi avut loc pe parcursul mai multor zile, cel mai probabil în perioada Crăciunului sau în weekendul dintre 27 și 29 decembrie.

Operațiune ca în filme: burghiu special și acces prin parcare

Potrivit anchetei, hoții au pătruns în clădire printr-o parcare subterană, apoi au trecut prin mai multe uși până la o încăpere de arhivă. De acolo, folosind un burghiu industrial special, au forat peretele către camera seifului. Acolo au spart aproximativ 3.200 de casete de valori, aparținând a peste 2.500 de clienți.

„Este clar că au fost profesioniști. O asemenea operațiune nu poate fi realizată în grabă”, a declarat un purtător de cuvânt al poliției citat de presa germană. Spargerea a fost descoperită în urma unui incendiu semnalat la ora 3:58 dimineața.

Interesant este faptul că un prim semnal de incendiu fusese declanșat încă sâmbătă dimineață, la ora 6:15. Atunci, poliția și pompierii nu au descoperit nimic suspect. Acum se investighează dacă acel prim semnal a avut legătură cu jaful și dacă autorii ar fi putut fi prinși atunci.

Mașini de fugă, camere video și imagini care circulă pe WhatsApp

Anchetatorii au identificat două vehicule implicate în jaf: un Audi sport negru, de mare putere, și dubă albă, folosită probabil pentru transportul prăzii.

Camerele de supraveghere din parcarea din apropiere au surprins mai multe persoane mascate părăsind zona. În unele imagini, un bărbat este văzut ridicând bariera parcării, în timp ce altul se află lângă un automat de bilete.

Înregistrările au ajuns rapid să circule pe grupuri de WhatsApp ale păgubiților, dar și în presa germană. Autoritățile au cerut publicului să nu distribuie imaginile și să transmită orice informație direct anchetatorilor. Poliția și procuratura analizează în prezent imaginile.

„De îndată ce vom avea fotografii care pot ajuta la identificarea suspecților, le vom face publice”, a spus purtătorul de cuvânt al poliției.

Inițial s-a crezut că mașina, un Audi sport modificat, avea numere furate din Hanovra, însă ulterior poliția a precizat că plăcuțele erau false.

Tensiuni în fața băncii: sute de oameni cer explicații

Paguba este estimată oficial la cel puțin 30 de milioane de euro, însă anchetatorii spun că suma ar putea fi mult mai mare. „Vorbim despre un prejudiciu de ordinul zecilor de milioane”, au transmis autoritățile. Pentru mulți dintre păgubiți, pierderile sunt devastatoare. Oamenii și-au păstrat în casetele de valori economii de o viață, bijuterii, documente sau bunuri de mare valoare sentimentală.

În zilele următoare jafului, în fața sucursalei Sparkasse din cartierul Buer s-au adunat sute de oameni furioși și disperați. Martorii spun că atmosfera a fost tensionată, iar la un moment dat mulțimea a început să scandeze: „Vrem să intrăm! Vrem să intrăm!”

Poliția a fost nevoită să intervină, iar accesul în bancă a fost restricționat. Instituția a transmis ulterior că va lua legătura individual cu fiecare client afectat și că lucrează împreună cu asiguratorii pentru despăgubiri.

Un al doilea caz suspect: aur dispărut dintr-o bancă din Bonn

În paralel cu ancheta din Gelsenkirchen, autoritățile investighează un alt incident grav:
dintr-o sucursală Sparkasse din Bonn a dispărut o cantitate importantă de aur.

În acest caz, un angajat al băncii este suspectat că ar fi accesat ilegal două casete de valori. Ancheta este în curs, iar banca a confirmat oficial existența unui incident de securitate intern.

Un jaf care va rămâne în istorie

Dimensiunea jafului, modul de operare și numărul uriaș de victime transformă cazul din Gelsenkirchen într-unul dintre cele mai mari jafuri bancare din istoria Germaniei.

Poliția continuă investigațiile, analizează imaginile video și încearcă să refacă traseul hoților. Deocamdată, niciun suspect nu a fost reținut oficial. Cert este că jaful de la Gelsenkirchen va rămâne mult timp un caz de referință în criminalistica europeană.

