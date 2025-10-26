Acasă » Știri » Au fost arestați 2 suspecți în cazul jafului de la Muzeul Luvru. Unul dintre ei încerca să fugă în Algeria

Au fost arestați 2 suspecți în cazul jafului de la Muzeul Luvru. Unul dintre ei încerca să fugă în Algeria

De: Denisa Iordache 26/10/2025 | 12:06
Doi dintre suspecții jafului de la muzeul Luvru au fost arestați. Sursă: profimedia

Au fost arestați doi suspecți în cazul jafului de la Muzeul Luvru. După o săptămână de la momentul în care mai multe persoane mascate au furat bijuterii în valoare de 76 de milioane de lire sterline, autoritățile sunt mai aproape de adevăr. Află în articol! 

Un jaf la fel ca în serialele polițiste s-a petrecut la muzeul Luvru din Paris în dimineața zilei de duminică, 19 octombrie 2025, la puțin timp de la deschidere. Hoții au reușit să fure bijuterii și obiecte de artă de o valoare inestimabilă. Autoritățile au descoperit modul în care hoții mascați au reușit să pătrundă cu forța în muzeu.   

Doi suspecți în jaful de la muzeul Luvru au fost arestați

Unul dintre deținuți a fost prins de polițiști sâmbătă seară, în timp ce încerca să se îmbarce într-un zbor spre Algeria de pe aeroportul Charles de Gaulle din Paris, potrivit Le Parisien. A doua persoană a fost arestată la scurt timp după. Cei doi sunt interogați de autorități. 

Despre cei doi suspecți reținuți se crede ca au în jur de 30 de ani și că sunt originari din Seine-Saint-Denis. Conform primelor informații, se crede că cei doi reținuți fac parte din grupul de patru persoane care au intrat prin efracție în muzeu. 

Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”,...

Autoritățile au dezvăluit modul în care cei trei hoți au reușit să intre nevăzuți în Luvru. Bărbații mascați au pătruns cu forța în clădire, în zona unde în prezent se efectuează lucrări de construcție și ar fi folosit un lift de marfă pentru a părtrunde în Galeria Apollo. 

”Au spart un geam și s-au îndreptat spre mai multe vitrine de unde au furat bijuterii. Acestea sunt bijuterii cu o valoare patrimonială autentică și sunt, de fap, neprețuite”, a declarat Laurent Nuñez. 

Muzeul Luvru din Paris este închis duminică, după ce a avut loc unul dintre cele mai rușinoase jafuri din istoria celebrului muzeu, în timpul căruia au fost furate bijuterii cu o valoare patrimonială inestimabilă, potrivit Ministerului de Interne francez. În urma incidentului, vizitatorii au fost evacuați din clădire, iar muzeul a fost închis. 

Hoții de la Luvru au furat coroana împărătesei Eugénie. Cum arată bijuteria cu 1.354 de diamante

Obiectul cumpărat cu doar șase dolari și folosit pe post de opritor de ușă s-ar putea vinde acum cu peste 3 milioane de dolari. Cum s-a ajuns aici

