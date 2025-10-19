Hoții de la Luvru au furat coroana împărătesei Eugénie. Cum arată bijuteria cu 1.354 de diamante

Jaf ca în serialele polițiste la muzeul Luvru din Paris. Alertă s-a dat în dimineața zilei de duminică, 19 octombrie 2025, la puțin timp de la deschidere. Hoții au reușit să fure bijuterii și obiecte de artă de o valoare inestimabilă. Autoritățile au descoperit modul în care cei trei hoți mascați au reușit să pătrundă cu forța în muzeu.

Muzeul Luvru din Paris este închis duminică, după ce a avut loc unul dintre cele mai rușinoase jafuri din istoria celebrului muzeu, în timpul căruia au fost furate bijuterii cu o valoare patrimonială inestimabilă, potrivit Ministerului de Interne francez. În urma incidentului, vizitatorii au fost evacuați din clădire, iar muzeul a fost închis.

Cum au reușit hoții să intre în Luvru

Autoritățile au dezvăluit modul în care cei trei hoți au reușit să intre nevăzuți în Luvru. Bărbații mascați au pătruns cu forța în clădire, în zona unde în prezent se efectuează lucrări de construcție și ar fi folosit un lift de marfă pentru a părtrunde în Galeria Apollo.

Unul dintre bărbați ar fi stat de pază, în timp ce ceilalți doi au comis furtul. Bărbații au folosit ferăstraie cu lanț și au spart geamurile pentru a pătrunde în sala ornamentată. Jaful a durat doar 7 minute – de la început până la sfârșit, notează Ministerul de Interne Laurent Nuñez. Hoții ar fi reușit să fure o colecție impresionantă de bijuterii.

”Au spart un geam și s-au îndreptat spre mai multe vitrine de unde au furat bijuterii. Acestea sunt bijuterii cu o valoare patrimonială autentică și sunt, de fap, neprețuite”, a declarat Laurent Nuñez

Din primele investigații, se pare că printre obiectele furate din vitrinele dedicate lui Napoleon și suveranilor francezi s-ar afla un colier, o broșă și o coroană care i-a aparținut Eugénie de Montijo, ultima împărăteasă a Franței și soția lui Napoleon al III-lea.

Galeria Apollo expune ultimele bijuterii istorice ale coroanei țării, după ce majoritatea au fost vândute sau pierdute în urma Revoluției Franceze. De asemenea, conține trei diamante, cunoscute sub numele de Regent, un diamant de 140 de carate, precum și Sancy și Hortensia, deși se crede că acestea sunt în siguranță.

Brigada Anti-Criminalitate a fost chemată și se desfășoară o anchetă pentru identificarea autorilor și stabilirea circumstanțelor exacte ale incidentului. Mai multe muzee franceze, printre care cel din Limoges și Muzeul Național de Istorie Naturală din Paris, au fost recent ținta unor spargeri și furturi.

Fondat în 1793, Luvru adăpostește numeroase opere de artă iconice, printre care „Mona Lisa” a lui Leonardo da Vinci, precum și diverse alte artefacte arheologice din diferite perioade ale istoriei.

