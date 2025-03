De la fotbal la afaceri! ”Cobra” Adrian Ilie și-a transformat banii într-un imperiu și vrea să-i lase fiicei sale o moștenire de milioane

Adrian Ilie, legendarul ”Cobra” al naționalei, s-a reinventat ca om de afaceri de succes, având-o alături pe fiica sa, Milana. După ce a fost manager la echipa lui Gigi Becali în sezonul 2007-2008, fostul atacant a spus adio fotbalului românesc, dar acum face o declarație surprinzătoare! Într-un interviu exclusiv pentru CANCAN, fostul mare fotbalist lasă să se înțeleagă că ar putea investi într-un club de fotbal din România, având o motivație mai personală, legată de dorințele fiicei sale, Milana, care vizează o carieră în sportul rege!

Deși nu îi place să dezvăluie prea multe aspecte din cariera sa de business, Adrian a spus că a ales de multă vreme să își investească banii câștigați în fotbal.

,,Deocamdată nu mă interesează să am o prezență activă în fotbalul românesc. Am afacerile mele și atâta tot. De acest lucru vorbim altă dată. În legătură cu implicarea mea în afacerile cu energia eoliană am început de mult timp. Încă din anul 2008 lucrez la acest proiect„, ne-a mărturisit Adrian Ilie.

Fata acestuia, Milana, cochetează și ea cu fotbalul, ca antrenoare, dar este implicată și în afacerile familiei. Nu ratează ocazia să meargă pe stadion chiar în străinătate la meciurile importante, iar Adrian are o dorință specială.

,,Păi ea lucrează cu mine, are business-uri, dar chiar se ține aproape de fotbal. A fost pe stadion la Liverpool cu PSG. Nu e primul meci important văzut de ea, a fost prezentă și la Real Madrid acum două săptămâni. Ea este antrenoare la Școala Americană la fotbal și la baschet. Deci ține aproape de fotbal. Eu nu știu cum o să fie cursul vieții… Mi-aș dori, hai să spunem, să am o echipă de fotbal ca patron și ea poate să fie manger, poate ceva de genul acesta. Asta ar fi o realizare. Cine știe ce o să fie, e posibil„, a concluzionat Adrian Ilie.

Adrian Ilie: ,,FCSB are șanse doar dacă joacă cu prima echipă cu Lyon”

În materie de fotbal la zi, Adrian Ilie nu o vede pe FCSB ca fiind victimă sigură la meciul retur cu Lyon, dar pune o condiție esențială privind calculele calificării roș-albaștrilor.

,,Cred că dacă FCSB abordează meciul cu prima echipă are o șansă, însă dacă va face la fel ca la partida cu Glasgow Rangers când a mers și a jucat cu a echipa a doua nu are șanse să se califice mai departe. Dar de aceea este fotbalul frumos, pentru că există o șansă acolo, undeva. În fotbal e posibil orice, chiar să întoarcă rezultatul. Uite și PSG a reușit asta la meciul cu Liverpool, chiar dacă s-a calificat la penalty-uri. Nu se aștepta nimeni la așa ceva. Doar că dacă se prezintă cu prima echipă are o șansă să întoarcă rezultatul. Sau să aibă o prestație bună, că asta e important. Contează și absențele pe care le au, Olaru, Bîrligea și Tănase sunt jucători importanți care fac diferența la FCSB. Până la urmă, la fiecare meci antrenorul are o strategie și îți garantez că toți își doresc ca echipa să marcheze goluri, adică să atace„, a comentat Adrian Ilie.

Fostul fotbalist are numai cuvinte de laudă despre echipa patronată de Gigi Becali: ,,Principala favorită la titlu este FCSB. Este echipa cea mai în formă și a dovedit-o în acest sezon. Și dacă reușește să se califice cu Lyon, tot FCSB rămâne principala favorită la titlu. Are cel mai bun fotbal în momentul de față”.

,,Mircea Lucescu ne poate duce la următorul campionat mondial”

Fostul atacant al echipei naționale este extrem de optimist privind calificarea României la viitorul campionat mondial, mai ales de când selecționer este Mircea Lucescu, persoana care l-a antrenat în perioada în care ,,Cobra” evolua la echipa turcă Besiktas.

,,România s-a calificat la un campionat european și domnul Mircea Lucescu continuă o strategie care a fost implementată foarte bine de ceva timp de președintele Burleanu. Eu cred că nea Mircea poate să ne ducă la un campionat mondial„, a mai spus Adrian Ilie.

