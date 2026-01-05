Ce interdicție a primit Mioara Velicu din partea fiicei. Artista în vârstă de 81 de ani a comis-o grav!

După ce a trecut printr-o experiență neplăcută, Mioara Velicu a primit interzis să mai facă shopping online. Interpreta de muzică populară și-a comandat o rochie, însă era să cadă din picioare când deschis coletul. Cum a fost păcălită, de fapt?

Ceea ce trebuia să fie o sesiune de shopping online relaxantă s-a transformat într-o păcăleală de zile mari. Protagonista în cauză este interpreta de muzică populară Mioara Velicu. Pusă în dificultate de tehnologie mult prea avansată, dar și de telefoanele inteligente ultra-performante, artista a făcut o gafă de zile mari.

Mioara Velicu: ”Cine știe ce tâmpenii mai fac”

Vrând să comande o rochie pe care și-o dorea extrem de mult, de pe un site online, Mioara Velicu s-a ales cu o mare dezamăgire. Obiectul vestimentar a ajuns în timpul prestabilit, însă când a deschis coletul, să leșine! Rochia nu îi venea nici măcar unui copil.

În cele din urmă, nefiind la prima „abatere” de acest fel, artista a primit interzis la a mai face comenzi online. Fiica ei a fost cea care a pus piciorul în prag și a îndemnat-o să nu se mai lase păcălită de orice se vinde în mediul virtual.

„Nu mă descurc atât de bine cu tehnologia, pe cât mi-aș dori. Poate că e mai bine așa, pentru că cine știe ce tâmpenii mai fac. Am făcut niște comenzi online și mi-a venit numai porcării. Fata mea mi-a spus: Mama, te rog frumos, nu mai face, că nu este serioasă firma care trimite, te-a prins pe tine și au spus: Asteia îi dăm orice. Aiurea a venit. Am comandat o rochie frumoasă, era extraordinară, mă și gândeam unde o port, îmi imaginam că o îmbrac la vară, că voi merge în pelerinaj… Mi-a venit o rochie, o ****, nici de copil nu era bună.”, a declarat Mioara Velicu în cadrul unui interviu.

