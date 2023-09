Pensia pe care o primește Mioara Velicu, după 60 de ani de carieră: „Aș putea să stau acasă”

Interpreta de muzică populară, Mioara Velicu, a dezvăluit ce pensie primește după o viață petrecută pe scenă. În vârstă de 78 de ani, cântăreața încă participă la diferite spectacole, însă mărturisește că o face de dragul publicului.

Mioara Velicu este, fără doar și poate, una dintre emblemele muzicii populare. Artista a debutat în cariera artistică în anul 1963, la vârsta de 19 ani. De atunci și până în prezent, interpreta a cântat pe marile scene din țară și din străinătate. A încântat publicul român cu melodiile sale și trăiește emoțiile fiecărui spectacol și acum, după atâția ani petrecuți pe scenă. În anul 1996, Mioara Velicu a ieșit la pensie, însă continuă să fie prezentă în fața miilor de oameni, atât la festivaluri, cât și la spectacole.

Ce pensie primește Mioara Velicu, după mai bine de cinci decenii de muncă: „Dacă pot să cânt de ce să nu câștig?”

În cadrul unui interviu, artista a mărturisit că încasează o pensie lunară de 4.000 de lei, însă alege să meargă să cânte la spectacole pentru că iubește muzica și pentru că doar așa se simte împlinită.

„Din 1996 am ieșit la pensie și vreau să mănânc pensia statului până… am o pensie bună, am 4.000 lei, îmi ajung, aș putea să stau acasă, să-mi plătesc dările, dar dacă pot să cânt de ce să nu câștig? De ce să nu-mi ajut copiii? Văd și viața altfel plimbându-mă la spectacole”, spus artista, în emisiunea Rețeau de idoli de la TVR 1, notează Spectacola.

Interpreta de muzica populară susține că nu poate să renunțe la muzică și că va continua să fie pe scenă atât timp cât îi permite sănătatea.

„Mă ceartă fiică-mea și nepoată-mea, îmi spun că trebuie să stau acasă liniștită, că avem tot ce ne trebuie. Nu pot, dacă nu mă lăsați să cânt viața mea ar fi mai urâtă, aș sta tot timpul în casă și m-aș uita la tot felul de filme. Dar nu pot să stau acasă. Când n-oi mai putea sau nu-mi va mai merge vocea, atunci o să fiu pregătită pentru a mă retrage.

Mie îmi plac spectacolele, nu mă interesează atât de mult prețul cât să fie atenți la ce spun, și dacă le place… să mă aplaude. De asta sunt solicitată și le mulțumesc. Poate că sunt foarte mulți care spun cât mai cântă asta, să stea acasă liniștită, să stea în banca ei că mai sunt tineri. Dar eu nu-i împiedic cu nimic, toți cei care avem o vârstă și suntem solicitați nu greșim cu nimic că ne cheamă”, a mai adăugat ea.

