Mioara Velicu, decizie neaşteptată, după ce şi-a pierdut soţul! Şi-a pregătit locul de veci şi…

Mioara Velicu este o actriță de muzică populară, care s-a născut în anul 1994, în comuna Gohor din județul Galați. Acolo a început povestea solistei la aproximativ 19-20 de ani. Aceasta a cântat pentru prima dată în ansamblul folcloric “Rapsodia Dunării” din orașul natal. Apoi, Maria Ciobanu a fost cea care a ajutat-o să se lanseze în industria muzicală.

Mioara Velicu a moștenit talentul mamei sale, care era una dintre cele mai cunoscute interprete de muzică populară din acea zonă a țării. În cadrul unui interviu mai vechi, solista povestea cum au arătat începuturile sale și cât de greu i-a fost să reușească să ajungă acolo unde a visat dintotdeauna.

„Eu m-am lansat foarte greu, nu am avut un spate. Așa e în provincie. N-am fost nici deșteaptă, nici frumoasă, a trebuit să îmi fac jocul și să cânt, am avut noroc că Dumnezeu mi-a dat voce. Maria Ciobanu mi-a dat o pâine, ea m-a luat la nunți cu ea. Îmi prindea bine să merg în colaborări”, a declarat Mioara Velicu pentru spynews.ro.

Mioara Velicu și-a pregătit locul de veci

Mioara Velicu a trăit o poveste de iubire cu Nicolae Martinescu, un luptător român celebru, laureat cu aur la Munchen. Povestea lor a apus, după 38 de ani. În anul 2013, Nicolae Martinescu s-a intoxicat cu monoxid de carbon, la tăierea porcului. Artista a suferit enorm din cauza pierderii suferite și a recunoscut că și-a revenit cu greu.

„Am pierdut iubirea vieţii mele, mi-e foarte greu, dar am trecut peste momentele grele cu ajutorul publicului. Am reînceput să cânt după un an. Mi-a fost foarte greu. Am fost la psiholog, o singură dată, dar mi-a fost de ajuns. Mi-am pierdut şi sora, şi mama şi tata, dar aici a fost o lovitură groaznică. De aceea sfătuiesc pe oricine să fie extrem de toleranţi în cuplu, pentru că despărţirea este extraordinar de grea şi nu-ţi mai aduce nimeni înapoi ce-ai pierdut”, a povestit artista pentru viva.ro.

Pandemia a traumatizat-o pe Mioara Velicu. Artista a recurs la un gest disperat, pentru că, povestea aceasta nu a vrut să fie o povară pentru restul familiei. Pierderea soțului împreună cu virusul Sars-CoV-2 au facut-o pe artistă să se gândească la cel mai negru scenariu, iar din acest motiv și-a cumpărat un loc de veci.

„Şi eu sunt speriată chiar dacă sunt vaccinată, îmi era foarte frică anul trecut să nu cumva să ajung la spital şi să mă pună într-un sac. Nu îmi era frică că mor, dar voiam să mă ducă pe ultimul drum măcar cineva din familie. Când stai acasă şi te gândești ce-o să fie, aoleu, nu. Aveți grijă de voi, aveți grijă de cei din jur”, a mărturisit cântăreața în urmă cu ceva timp.