Acasă » Știri » Diferența de vârstă dintre Emilia Ghinescu și iubitul din Argeș este destul de mare. Internauții susțin că ar putea să îi fie fiu!

Diferența de vârstă dintre Emilia Ghinescu și iubitul din Argeș este destul de mare. Internauții susțin că ar putea să îi fie fiu!

De: Maria Roșca 05/01/2026 | 09:00
Diferența de vârstă dintre Emilia Ghinescu și iubitul din Argeș este destul de mare. Internauții susțin că ar putea să îi fie fiu!

Emilia Ghinescu (47 de ani) și-a asumat relația cu N. Viorel, tânărul din Argeș care i-a intrat definitiv în grații. Cei doi s-au afișat recent pe o rețea de socializare, însă puțini știu care e diferența de vârstă dintre ei. Interpreta de muzică populară nu se dezice de preferințele pentru bărbații „în putere”. 

După mai multe relații eșuate, certuri, împăcări și despărțiri, Emilia Ghinescu este din nou îndrăgostită. Recent, interpreta de muzică populară și-a asumat relația cu Viorel N., un tânăr chipeș din Argeș, și a publicat prima imagine în doi, chiar în perioada Sărbătorilor de Iarnă.

Ce diferență de vârstă este între Emilia Ghinescu și iubitul ei

Analizând profilul de social media al lui Viorel, la un scurt calcul, tânărul din Argeș ar avea aceeași vârsta ca fiul cel mare al artistei. Spunem asta deoarece informațiile publicate pe pagina sa personală de Facebook ne arată că în anul 2018, la vârsta de 19 ani, a intrat la Universitatea Politehnică din București. La 23 de ani, în 2022, ar fi terminat cursurile facultății, iar dacă datele sunt reale, Viorel ar avea maximum 27 de ani. Concluzia: diferența de vârstă dintre Emilia Ghinescu (47 de ani) și iubitul ei este de aproximativ 20 de ani.

sursă foto: social media

Cu cine s-a iubit Emilia Ghinescu

Emilia Ghinescu s-a căsătorit prima dată la vârsta de 18 ani cu George Turcu, alături de care are doi copii: Andrei Robertă și Erika Maria. După trei ani de la separare, artista s-a îndrăgostit de Sebastian Albăstroiu, alături de care a stat mai bine de 10 ani.

Nici această relație nu a fost cu final fericit. Deși a încercat de multe ori să își refacă viața, interpreta de muzică populară a avut parte de numeroase eșecuri. A înșelat, a fost înșelată, însă niciodată nu a încetat să spere că, la un moment dat, își va întâlni sufletul pereche.

”De ce am înșelat?! Pentru că nu mai exista iubire. La mine, totul se rezumă la iubire, la sentiment. Dacă între noi nu mai există acea conexiune puternică de la început și nu mai avem ce să ne spunem și au pierit vorbele, nu am de ce să rămân într-o relație”, a mărturisit Emilia Ghinescu în cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”.

Emilia Ghinescu a făcut un apel disperat către fani, după ce și-a pierdut câinele: „Cei care își iubesc animalele știu ce este în sufletul meu”

Emilia Ghinescu, victima escrocilor! Artista trage un semnal de alarmă: ”Nu mai intrați în astfel de capcane!”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Românii care vor rămâne fără locuri de muncă în 2026: „AI le va lua locul”
Știri
Românii care vor rămâne fără locuri de muncă în 2026: „AI le va lua locul”
Ajunul Bobotezei 2026. Ce tradiții e musai să respecți pe 5 ianuarie, pentru a avea noroc și belșug tot anul
Știri
Ajunul Bobotezei 2026. Ce tradiții e musai să respecți pe 5 ianuarie, pentru a avea noroc și belșug…
Vrei să locuiești gratuit în Grecia? O insulă caută voluntari pentru îngrijirea pisicilor
Mediafax
Vrei să locuiești gratuit în Grecia? O insulă caută voluntari pentru îngrijirea pisicilor
Meteorologii ANM anunță ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 30 de centimetri în mai multe regiuni din țară
Gandul.ro
Meteorologii ANM anunță ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 30...
De ce nu a mai plecat Andreea Bălan în vacanță de Revelion pentru prima dată în 10 ani!
Prosport.ro
De ce nu a mai plecat Andreea Bălan în vacanță de Revelion pentru...
Invazia catastrofală care a contribuit la căderea URSS. Ce au căutat rușii în Asia Centrală și dezastrul „Vietnamului sovietic”
Adevarul
Invazia catastrofală care a contribuit la căderea URSS. Ce au căutat rușii în...
Șoferul de autobuz ajuns dictator. Cine este Nicolas Maduro, președintele Venezuelei capturat de armata lui Trump
Digi24
Șoferul de autobuz ajuns dictator. Cine este Nicolas Maduro, președintele Venezuelei capturat de...
Ninge la Sinaia și în Poiana Brașov: ce instalații funcționează și ce rămâne închis pentru turiști
Mediafax
Ninge la Sinaia și în Poiana Brașov: ce instalații funcționează și ce rămâne...
Parteneri
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine, dar el acceptă situația”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine,...
Corina Caragea arată fabulos la 43 de ani! Prezentatoarea PRO TV, apariție spectaculoasă
Prosport.ro
Corina Caragea arată fabulos la 43 de ani! Prezentatoarea PRO TV, apariție spectaculoasă
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Orașul din Europa care a fost invadat de români. 8 din 10 turiști sunt din țara noastră: „E scris în limba română peste tot”
Click.ro
Orașul din Europa care a fost invadat de români. 8 din 10 turiști sunt din...
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
Digi 24
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
Șoferul de autobuz ajuns dictator. Cine este Nicolas Maduro, președintele Venezuelei capturat de armata lui Trump
Digi24
Șoferul de autobuz ajuns dictator. Cine este Nicolas Maduro, președintele Venezuelei capturat de armata lui...
Trebuie să plătească peste 100.000 de dolari pentru că a parcat neregulamentar în propria curte
Promotor.ro
Trebuie să plătească peste 100.000 de dolari pentru că a parcat neregulamentar în propria curte
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Noile telefoane Samsung Galaxy A ar putea avea prețurile modificate. Cât ar costa?
go4it.ro
Noile telefoane Samsung Galaxy A ar putea avea prețurile modificate. Cât ar costa?
Trucul dovedit științific care îți îndeplinește toate dorințele
Descopera.ro
Trucul dovedit științific care îți îndeplinește toate dorințele
Jocuri gratuite oferite abonaților PlayStation în ianuarie 2026
Go4Games
Jocuri gratuite oferite abonaților PlayStation în ianuarie 2026
Meteorologii ANM anunță ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 30 de centimetri în mai multe regiuni din țară
Gandul.ro
Meteorologii ANM anunță ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 30 de centimetri...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Românii care vor rămâne fără locuri de muncă în 2026: „AI le va lua locul”
Românii care vor rămâne fără locuri de muncă în 2026: „AI le va lua locul”
Ajunul Bobotezei 2026. Ce tradiții e musai să respecți pe 5 ianuarie, pentru a avea noroc și belșug ...
Ajunul Bobotezei 2026. Ce tradiții e musai să respecți pe 5 ianuarie, pentru a avea noroc și belșug tot anul
Locatarii care nu sunt obligați să-și plătească întreținerea. Asociația de proprietari nu îi ...
Locatarii care nu sunt obligați să-și plătească întreținerea. Asociația de proprietari nu îi poate da în judecată
Cine este Cilia Flores, soția lui Nicolás Maduro, și cum a ajuns cea mai puternică femeie din Venezuela
Cine este Cilia Flores, soția lui Nicolás Maduro, și cum a ajuns cea mai puternică femeie din Venezuela
Ce avere are Nicolás Maduro, președintele Venezuelei. Cât de bogat este fostul șofer de autobuz devenit ...
Ce avere are Nicolás Maduro, președintele Venezuelei. Cât de bogat este fostul șofer de autobuz devenit șef de stat
Stare de alertă epidemiologică în România! Boala care se va agrava la finalul lunii ianuarie 2026
Stare de alertă epidemiologică în România! Boala care se va agrava la finalul lunii ianuarie 2026
Vezi toate știrile
×