Diferența de vârstă dintre Emilia Ghinescu și iubitul din Argeș este destul de mare. Internauții susțin că ar putea să îi fie fiu!

Emilia Ghinescu (47 de ani) și-a asumat relația cu N. Viorel, tânărul din Argeș care i-a intrat definitiv în grații. Cei doi s-au afișat recent pe o rețea de socializare, însă puțini știu care e diferența de vârstă dintre ei. Interpreta de muzică populară nu se dezice de preferințele pentru bărbații „în putere”.

După mai multe relații eșuate, certuri, împăcări și despărțiri, Emilia Ghinescu este din nou îndrăgostită. Recent, interpreta de muzică populară și-a asumat relația cu Viorel N., un tânăr chipeș din Argeș, și a publicat prima imagine în doi, chiar în perioada Sărbătorilor de Iarnă.

Ce diferență de vârstă este între Emilia Ghinescu și iubitul ei

Analizând profilul de social media al lui Viorel, la un scurt calcul, tânărul din Argeș ar avea aceeași vârsta ca fiul cel mare al artistei. Spunem asta deoarece informațiile publicate pe pagina sa personală de Facebook ne arată că în anul 2018, la vârsta de 19 ani, a intrat la Universitatea Politehnică din București. La 23 de ani, în 2022, ar fi terminat cursurile facultății, iar dacă datele sunt reale, Viorel ar avea maximum 27 de ani. Concluzia: diferența de vârstă dintre Emilia Ghinescu (47 de ani) și iubitul ei este de aproximativ 20 de ani.

Cu cine s-a iubit Emilia Ghinescu

Emilia Ghinescu s-a căsătorit prima dată la vârsta de 18 ani cu George Turcu, alături de care are doi copii: Andrei Robertă și Erika Maria. După trei ani de la separare, artista s-a îndrăgostit de Sebastian Albăstroiu, alături de care a stat mai bine de 10 ani.

Nici această relație nu a fost cu final fericit. Deși a încercat de multe ori să își refacă viața, interpreta de muzică populară a avut parte de numeroase eșecuri. A înșelat, a fost înșelată, însă niciodată nu a încetat să spere că, la un moment dat, își va întâlni sufletul pereche.

”De ce am înșelat?! Pentru că nu mai exista iubire. La mine, totul se rezumă la iubire, la sentiment. Dacă între noi nu mai există acea conexiune puternică de la început și nu mai avem ce să ne spunem și au pierit vorbele, nu am de ce să rămân într-o relație”, a mărturisit Emilia Ghinescu în cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”.

Emilia Ghinescu a făcut un apel disperat către fani, după ce și-a pierdut câinele: „Cei care își iubesc animalele știu ce este în sufletul meu”

Emilia Ghinescu, victima escrocilor! Artista trage un semnal de alarmă: ”Nu mai intrați în astfel de capcane!”