Singurul județ din România cu spor natural pozitiv. Care este motivul, de fapt

Date recente arată o evoluție demografică îngrijorătoare pentru România, unde numărul deceselor a depășit considerabil numărul nașterilor în majoritatea județelor.

Conform unei analize publicate de ECOTECA – Colecția de Verde, pentru anul 2025 doar un singur județ înregistrează un spor natural pozitiv, în timp ce restul țării se confruntă cu un declin accentuat al populației.

Singurul judeţ din România cu spor natural pozitiv

Statisticile indică faptul că sporul natural este negativ aproape peste tot, fiind calculat pe baza diferenței dintre născuții-vii și decedați raportat la 1.000 de locuitori. Cele mai mari scăderi se observă în județele din sudul țării, unde fenomenul depopulării este mult mai pronunțat decât în alte regiuni.

Ilfov este singurul județ care prezintă un spor natural pozitiv, chiar dacă valoarea acestuia este redusă, de aproximativ 0,27.

Care este motivul, de fapt

Specialiștii explică această situație prin migrația internă, mulți tineri alegând să se stabilească în Ilfov după ce părăsesc Bucureștiul.

În contrast, județele din sud, sud-vest și sud-est înregistrează cele mai severe scăderi demografice. Teleorman se află pe primul loc în topul declinului natural, cu o valoare de –11,42, urmat de Brăila (–8,76), Hunedoara (–7,79), Olt (–7,26), Mehedinți (–7,21), Caraș-Severin (–7,12) și Buzău (–7,12).

Aceste zone se confruntă cu un ritm accelerat de diminuare a populației, spre deosebire de alte județe unde scăderea este mai moderată. Suceava (–0,47), Iași (–0,89) și Bistrița-Năsăud (–0,95) sunt singurele județe cu un spor natural negativ mai mic decât –1, ceea ce le plasează într-o situație relativ mai stabilă comparativ cu restul țării.

