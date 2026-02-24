Acasă » Știri » Județele cu cele mai mici salarii din țară. Oamenii câștigă mult sub media națională

Județele cu cele mai mici salarii din țară. Oamenii câștigă mult sub media națională

De: David Ioan 24/02/2026 | 13:17
Județele cu cele mai mici salarii din țară. Oamenii câștigă mult sub media națională
Județele cu cele mai mici salarii din țară. Oamenii câștigă mult sub media națională

Diferențele salariale dintre regiunile României continuă să fie pronunțate, iar în numeroase județe veniturile medii abia acoperă cheltuielile esențiale.

Creșterea constantă a costurilor pentru alimente, utilități și locuință accentuează presiunea asupra angajaților din zonele cu salarii reduse.

Judeţele cu cele mai mici salarii din ţară

Datele publicate de Institutului Național de Statistică arată că cele mai mici câștiguri salariale medii nete se înregistrează în județele din sudul și estul țării. Teleorman, Vaslui, Giurgiu, Mehedinți și Botoșani se află constant în topul regiunilor cu venituri sub media națională.

Economiile locale din aceste județe sunt dominate de agricultură, comerț și servicii slab remunerate, în timp ce investițiile majore sunt limitate. În acest context, absența unor angajatori puternici din industrie sau tehnologie menține nivelul salarial la valori scăzute.

În multe dintre aceste zone, tinerii aleg să plece către marile orașe sau în străinătate, în căutarea unor salarii mai competitive și a unor perspective profesionale mai stabile. Diferențele față de județe precum Cluj sau Timiș sunt evidente, acolo unde prezența companiilor multinaționale și a sectorului IT ridică media veniturilor.

În județele cu salarii mici, problema nu se rezumă doar la nivelul câștigurilor, ci și la raportul dintre venit și costurile de trai. Chiar dacă chiriile sunt mai reduse decât în centrele universitare, prețurile la alimente, carburanți și utilități sunt similare la nivel național.

Pentru angajații plătiți aproape de salariul minim, bugetul lunar este direcționat aproape integral către cheltuieli de bază. Economisirea devine dificilă, iar orice cost neprevăzut poate destabiliza situația financiară. În plus, oportunitățile limitate de angajare reduc șansele de a obține venituri mai mari fără relocare.

Oamenii câștigă mult sub media națională

În mediul rural, situația este și mai complicată. Locurile de muncă stabile sunt puține, iar naveta către oraș implică cheltuieli suplimentare. Pentru multe familii, traiul zilnic se desfășoară la limita subzistenței.

Județele din România unde oamenii câștigă mult sub media națională

Reducerea acestor decalaje depinde de investiții, infrastructură și politici de dezvoltare regională. Atragerea companiilor din domenii cu valoare adăugată ridicată ar putea contribui la creșterea salariilor și la diversificarea economiei locale.

Fondurile europene și proiectele de modernizare pot impulsiona mediul de afaceri, însă efectele se văd în timp. Dezvoltarea infrastructurii rutiere și digitale este esențială pentru conectarea județelor slab dezvoltate la centrele economice puternice.

Până la implementarea unor schimbări consistente, diferențele dintre regiunile prospere și cele în care salariile abia acoperă necesitățile rămân evidente. Pentru mulți români, locul în care trăiesc continuă să influențeze decisiv nivelul de trai și perspectivele financiare pe termen lung.

CITEŞTE ŞI: 340 lei în minus la pensie, de la 1 ianuarie 2027, pentru toți pensionarii din România?

Orașul din România în care 10.000 de oameni vor primi câte 500 de lei. Care sunt condițiile

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Florin Piersic i-a făcut cel mai neașteptat compliment lui Mihai Bendeac. Actorul a izbucnit în râs imediat: „Nu știu cum să răspund”
Știri
Florin Piersic i-a făcut cel mai neașteptat compliment lui Mihai Bendeac. Actorul a izbucnit în râs imediat: „Nu…
ANAF a făcut anunțul. Când devine o firmă inactivă fiscal din 2026
Știri
ANAF a făcut anunțul. Când devine o firmă inactivă fiscal din 2026
Magazine Auchan din România vizate de un apropiat al premierului maghiar Viktor Orban
Mediafax
Magazine Auchan din România vizate de un apropiat al premierului maghiar Viktor Orban
Patru ani de război în Ucraina, aproape două milioane de morți, cheltuieli astronomice și perspective sumbre. Va fi sau nu va fi pace în 2026?
Gandul.ro
Patru ani de război în Ucraina, aproape două milioane de morți, cheltuieli astronomice...
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Prosport.ro
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Un român dezvăluie cât cheltuiește cu chiria, mâncarea și utilitățile în Spania: „Dacă vrei confort și liniște îți trebuie 1.400 de euro lunar de persoană”
Adevarul
Un român dezvăluie cât cheltuiește cu chiria, mâncarea și utilitățile în Spania: „Dacă...
O femeie din SUA a fost dată dispărută în urmă cu 24 de ani. Acum a fost găsită, dar nu vrea să ia legătura cu familia
Digi24
O femeie din SUA a fost dată dispărută în urmă cu 24 de...
Investigație The Telegraph: Jeffrey Epstein a mutat mai multe computere în depozite secrete pe întreg teritoriul SUA înainte de percheziții
Mediafax
Investigație The Telegraph: Jeffrey Epstein a mutat mai multe computere în depozite secrete...
Parteneri
Cum arată acum fosta iubită a lui Ioan Neculaie, fostul patron de la FC Brașov! A dispărut din lumina reflectoarelor, dar nu a renunțat la pozele incendiare: „Am luat așa o pauză”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum fosta iubită a lui Ioan Neculaie, fostul patron de la FC Brașov!...
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Pensii mai mari de la 1 iulie 2026. E vorba de românii care au lucrat în această țară din Europa
Click.ro
Pensii mai mari de la 1 iulie 2026. E vorba de românii care au lucrat...
O bucată de piatră dintr-una dintre băncile de lângă Poarta Sărutului de la Târgu Jiu s-a desprins. Poliția face anchetă
Digi 24
O bucată de piatră dintr-una dintre băncile de lângă Poarta Sărutului de la Târgu Jiu...
Cum au aflat serviciile secrete CIA și MI6 despre planurile lui Putin de a invada Ucraina și de ce nimeni nu le-a crezut
Digi24
Cum au aflat serviciile secrete CIA și MI6 despre planurile lui Putin de a invada...
Cum arată Dacia Duster „Spirit of Sand”. Vor fi produse doar 500 de exemplare, exclusiv pentru România
Promotor.ro
Cum arată Dacia Duster „Spirit of Sand”. Vor fi produse doar 500 de exemplare, exclusiv...
BANCUL ZILEI. Pe plajă: – Băi Costele, ce bine arată nevastă-ta, are o siluetă de invidiat!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Pe plajă: – Băi Costele, ce bine arată nevastă-ta, are o siluetă de...
„Sicriul” nuclear american care are scurgeri este o bombă cu ceas climatică
go4it.ro
„Sicriul” nuclear american care are scurgeri este o bombă cu ceas climatică
Cât cântărește cel mai mare fluture din lume?
Descopera.ro
Cât cântărește cel mai mare fluture din lume?
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Go4Games
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Patru ani de război în Ucraina, aproape două milioane de morți, cheltuieli astronomice și perspective sumbre. Va fi sau nu va fi pace în 2026?
Gandul.ro
Patru ani de război în Ucraina, aproape două milioane de morți, cheltuieli astronomice și perspective...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Florin Piersic i-a făcut cel mai neașteptat compliment lui Mihai Bendeac. Actorul a izbucnit în râs ...
Florin Piersic i-a făcut cel mai neașteptat compliment lui Mihai Bendeac. Actorul a izbucnit în râs imediat: „Nu știu cum să răspund”
„Sosia” lui Kim Kardashian a murit! Bărbatul a fost găsit fără viață, într-o cameră de hotel. ...
„Sosia” lui Kim Kardashian a murit! Bărbatul a fost găsit fără viață, într-o cameră de hotel. Ce a făcut cu câteva zile înainte
ANAF a făcut anunțul. Când devine o firmă inactivă fiscal din 2026
ANAF a făcut anunțul. Când devine o firmă inactivă fiscal din 2026
EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Victorie cu Metaloglobus, dar probleme cu fanii: culise din Peluza Nord. ...
EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Victorie cu Metaloglobus, dar probleme cu fanii: culise din Peluza Nord. Invitații zilei sunt Vlad Achim, Ioan Vermeșan și Luca Szimionaș
Revin ninsorile în România! Avertismentul ANM: cod galben și portocaliu de viscol în aceste județe
Revin ninsorile în România! Avertismentul ANM: cod galben și portocaliu de viscol în aceste județe
Cât costă să trăiești în Spania. Un român a spus care este suma minimă necesară în fiecare lună
Cât costă să trăiești în Spania. Un român a spus care este suma minimă necesară în fiecare lună
Vezi toate știrile
×