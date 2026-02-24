Județele cu cele mai mici salarii din țară. Oamenii câștigă mult sub media națională

Diferențele salariale dintre regiunile României continuă să fie pronunțate, iar în numeroase județe veniturile medii abia acoperă cheltuielile esențiale.

Creșterea constantă a costurilor pentru alimente, utilități și locuință accentuează presiunea asupra angajaților din zonele cu salarii reduse.

Judeţele cu cele mai mici salarii din ţară

Datele publicate de Institutului Național de Statistică arată că cele mai mici câștiguri salariale medii nete se înregistrează în județele din sudul și estul țării. Teleorman, Vaslui, Giurgiu, Mehedinți și Botoșani se află constant în topul regiunilor cu venituri sub media națională.

Economiile locale din aceste județe sunt dominate de agricultură, comerț și servicii slab remunerate, în timp ce investițiile majore sunt limitate. În acest context, absența unor angajatori puternici din industrie sau tehnologie menține nivelul salarial la valori scăzute.

În multe dintre aceste zone, tinerii aleg să plece către marile orașe sau în străinătate, în căutarea unor salarii mai competitive și a unor perspective profesionale mai stabile. Diferențele față de județe precum Cluj sau Timiș sunt evidente, acolo unde prezența companiilor multinaționale și a sectorului IT ridică media veniturilor.

În județele cu salarii mici, problema nu se rezumă doar la nivelul câștigurilor, ci și la raportul dintre venit și costurile de trai. Chiar dacă chiriile sunt mai reduse decât în centrele universitare, prețurile la alimente, carburanți și utilități sunt similare la nivel național.

Pentru angajații plătiți aproape de salariul minim, bugetul lunar este direcționat aproape integral către cheltuieli de bază. Economisirea devine dificilă, iar orice cost neprevăzut poate destabiliza situația financiară. În plus, oportunitățile limitate de angajare reduc șansele de a obține venituri mai mari fără relocare.

Oamenii câștigă mult sub media națională

În mediul rural, situația este și mai complicată. Locurile de muncă stabile sunt puține, iar naveta către oraș implică cheltuieli suplimentare. Pentru multe familii, traiul zilnic se desfășoară la limita subzistenței.

Reducerea acestor decalaje depinde de investiții, infrastructură și politici de dezvoltare regională. Atragerea companiilor din domenii cu valoare adăugată ridicată ar putea contribui la creșterea salariilor și la diversificarea economiei locale.

Fondurile europene și proiectele de modernizare pot impulsiona mediul de afaceri, însă efectele se văd în timp. Dezvoltarea infrastructurii rutiere și digitale este esențială pentru conectarea județelor slab dezvoltate la centrele economice puternice.

Până la implementarea unor schimbări consistente, diferențele dintre regiunile prospere și cele în care salariile abia acoperă necesitățile rămân evidente. Pentru mulți români, locul în care trăiesc continuă să influențeze decisiv nivelul de trai și perspectivele financiare pe termen lung.

