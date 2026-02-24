Cum arată Mirela Banias la 8 ani de la Insula Iubirii! Fosta concurentă a slăbit enorm și e de nerecunoscut

Fosta concurentă a emisiunii „Insula Iubirii”, Mirela Banias, cunoscută publicului din sezonul 4, a trecut printr-o schimbare fizică majoră în ultimii ani.

Imaginile publicate pe rețelele de socializare au atras atenția urmăritorilor, însă transformarea sa a fost determinată de probleme de sănătate care au necesitat intervenția medicilor.

Cum arată Mirela Banias la 8 ani de la Insula Iubirii

Conform Click!, Mirela Banias a dezvăluit că s-a confruntat cu afecțiuni cardiace și diabet, fiind nevoită să urmeze un tratament medicamentos și să adopte un stil de viață diferit.

În contextul numeroaselor întrebări primite online despre procesul său de slăbire, aceasta a explicat că medicii i-au recomandat să piardă în greutate cu ajutorul unui nutriționist.

Cu sprijinul unui regim personalizat, fosta concurentă a reușit să slăbească semnificativ.

„Este greu și nu mă lasă să renunț (psihologic), până în prezent am reușit și mă simt mai bine, am renunțat la unele medicamente. Da, țin regim și probabil o să țin toată viața, mai bine decât medicamente. Îmi este foarte ușor să țin acest regim pentru că am patru bucătari la dispoziție zilnic și ospătari care nu mă lasă să uit o masă. Sunt o norocoasă că am atâția oameni în jur care mă iubesc”.

Fosta concurentă a slăbit enorm și e de nerecunoscut

Experiența de la „Insula Iubirii” a reprezentat o provocare pentru Mirela Banias, mai ales după ce fostul său partener, Ionuț Gojman, a ales să revină în sezonul 5 al emisiunii în rol de ispită, renunțând să plece acasă alături de ea. Dezamăgită, Mirela s-a întors în țară și a decis să își acorde timp pentru a se reconstrui.

Ulterior, viața i-a adus în cale un nou partener, Vasile Tecar, tată a doi copii dintr-o relație anterioară, cu care s-a căsătorit. În momentul în care a fost cerută în căsătorie, în 2019, Mirela a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare:

„Cred că primăvara mea nu putea să aibă un început mai frumos decât acesta la capatul lumii. Alături de soarele puternic de aici, radiez și eu de fericire. Astăzi am spus DA! Nu pentru prima oară, dar cu siguranță pentru ultima oară și în cel mai special mod posibil. Fericirea mea nu cunoaște limite acum și sper să ajungă la fiecare dintre voi. Vă mulțumesc din suflet celor care m-ați susținut la orice pas, și vă mulțumesc și vouă, celor care prin critici m-ați învățat cum să fiu și mai puternică. Te iubesc din tot sufletul meu, și îți mulțumesc din inimă pentru toate momentele de suflet pe care mi le-ai oferit. Alături de tine am simțit cum este să fii prietenă, iubită, dar și mamă, un sentiment de care mi-am dorit mereu să am parte?‍?‍?‍? DA!”.

