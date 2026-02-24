Acasă » Știri » Zodia abandonată și de noroc, și de persoanele dragi, potrivit numerologului Mihai Voropchievici

Zodia abandonată și de noroc, și de persoanele dragi, potrivit numerologului Mihai Voropchievici

De: Denisa Crăciun 24/02/2026 | 15:56
Una dintre zodii va traversa o perioadă grea. Ei vor pierde oameni dragi și nici norocul nu va fi de partea lor. Numerologul Mihai Voropchievici a făcut anunțul despre această zodie.

Numerologul Mihai Voropchievici a făcut previziunile pentru săptămâna 23 februarie – 1 martie 2026. Acesta a anunțat că pentru o zodie nu va fi o săptămână ușoară. Este o perioadă plină de schimbări și de tensiuni. Runele au de data asta un rol important pentru această zodie.

Următoarea perioadă această zodie va trebui să învețe să se descurce singură. Dacă până acum au existat persoane care au fost alături de cei din acest semn zodiacal, acum oamenii nu mai au timp pentru tine și trebuie să traversezi singur momentele grele care vor apărea în viața ta.

Care este zodia care nu va avea noroc și nici oameni lângă ei

Numerologul a vorbit despre runele din săptămâna 23 februarie – 1 martie. Acesta a spus despre celelalte zodii că vor trece prin schimbări importante și că vor avea parte numai de fercire și de lucruri bune. Pe de altă parte, a menționat că o zodie va trece prin situații complicate. Nativii din zodia Balanță trebuie să fie atenți pentru că despre zodia lor este vorba. Balanțele au simțit în ultimul timp că norocul nu a fost de parte lor. Oamenii din jurul lor nu le-au fost alături, iar acum vor simți asta pe pielea lor și mai mult. Cei despre care credeai că vor fi acolo să te sprijine, nu au reușit să fie acolo din lipsa timpului. Alți oameni nu au venit în ajutorul tău pentru că nu au avut dispoziția necesară sau pur și simplu nu au vrut. Din acest motiv, este important să aveți grijă la oamenii în care vă puneți baza.

Ce trebuie să facă cei din semnul zodiacal Balanță

După ce s-au simțit abandonate din toate părțile, cei din zodia Balanță își vor rezolva problemele de unii singuri. Conform numerologului Mihai Voropchievici, în săptămâna aeasta runa Uruz vine în ajutorul zodiei. Runa va acționa ca un scut protector asupra lor, iar în acest mod vor putea fără ajutorul nimănui să își rezolve problemele. Ba mai mult, vor avea parte de răspunsuri pozitive. Energia runei vă va face să aveți mai multă încredere în sine, iar în acest fel lucrurile vor merge într-o direcție mai bună.

