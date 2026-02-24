Acasă » Știri » Ce salariu are o farmacistă în Constanța, cu 4 ani vechime: „O bătaie de joc!”

Ce salariu are o farmacistă în Constanța, cu 4 ani vechime: „O bătaie de joc!”

De: Denisa Crăciun 24/02/2026 | 16:36
Ce salariu are o farmacistă în Constanța, cu 4 ani vechime: „O bătaie de joc!”
Farmacie

Salariile în România sunt extrem de mici. Chiar și în domeniul farmaceutic. O farmacistă câștigă mai puțin decât ai crede!

O farmacistă din Constanța nu este mulțumită cu salariul pe care îl primește. Femeia a povestit pe internet care este suma de care beneficiază lunar, iar discuția a degenerat și a devenit rapid un subiect de dezbatere. Tânăra are deja patru ani de vechime în domeniul farmaceutic, iar salariul pe care îl are nu o mulțumește deloc.

Postarea pe care a făcut-o farmacista a adunat foarte multe reacții. Alți internauți și-au spus povestea și care este salariul pe care îl au. Unii dintre ei au sfătuit-o pe tânără să plece peste hotare pentru a putea beneficia de un salariu bine meritat.

Ce mesaj a postat femeia pe internet

Farmacie
Farmacie

După ce mai mult timp în care nu a primit nici o mărire salarială, femeia din Constanța a răbufnit și a postat pe internet care este salariul pe care îl are. Ea a menționat în postare că este o bătaie de joc, mai ales că are pe zi în jur de 80 de clienți. Un alt lucru despre care s-a plâns femeia este programul de lucru pe care îl are.

De 4 ani lucrez în domeniu și 4.500 e salariul meu net fix ca farmacist în Constanța la un lanț. Sunt curioasă pe unde se situează salariile în domeniu. Mi se pare o bătaie de joc având în vedere că pentru banii ăștia, ai 80 de clienți/zi ( în mare parte în vârsta cu care te chinui, te înjură că nu înțeleg, etc ), faci și contabilitatea primară, bagi și curățenie că firma de curățenie vine doar două zile pe săptămână și mai și faci munca de laborator/ preparator soluții după rețete magistrale. Plus muncă de lucrător comercial, că cine să o facă și pe aia. Asta după 5 ani de facultate. Și lucru în ture, cu două weekenduri libere pe lună. În rest, 12 zile nonstop ture 8-14; 14-21 o zi cu o zi. Opinii? Câți au plecat în domeniu și câți aleg să reziste în sistem?, e postarea făcută de femeie.

În același timp mulți au sfătuit-o să plece din țară.

Pleacă. Este bătaie de joc la cât ți-ai ros coastele în facultate. Voi nu sunteți respectați pentru asta, a răspuns un internaut.

VEZI ȘI: Ce salariu are un angajat la KFC în 2026. Cât câștigă lunar

Ce salariu are un vulcanizator în 2026. Cât câștigă lunar, de fapt

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Noi reduceri la impozitele locale. Guvernul a luat decizia
Știri
Noi reduceri la impozitele locale. Guvernul a luat decizia
Cătălin Măruță a părăsit România după plecarea de la Pro TV. Unde și cu cine a fost surprins
Știri
Cătălin Măruță a părăsit România după plecarea de la Pro TV. Unde și cu cine a fost surprins
Începe războiul în instanță pentru moștenirea lui Mihai Șora, la trei ani de la moartea filosofului! Ce revendică fiii academicianului de la văduva acestuia
Mediafax
Începe războiul în instanță pentru moștenirea lui Mihai Șora, la trei ani de...
Sâmbăta Colivelor: semnificația primei pomeniri a morților din Postul Paștelui. Ce să împarți de pomană
Gandul.ro
Sâmbăta Colivelor: semnificația primei pomeniri a morților din Postul Paștelui. Ce să împarți...
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Prosport.ro
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Un român dezvăluie cât cheltuiește cu chiria, mâncarea și utilitățile în Spania: „Dacă vrei confort și liniște îți trebuie 1.400 de euro lunar de persoană”
Adevarul
Un român dezvăluie cât cheltuiește cu chiria, mâncarea și utilitățile în Spania: „Dacă...
O femeie din SUA a fost dată dispărută în urmă cu 24 de ani. Acum a fost găsită, dar nu vrea să ia legătura cu familia
Digi24
O femeie din SUA a fost dată dispărută în urmă cu 24 de...
Investigație The Telegraph: Jeffrey Epstein a mutat mai multe computere în depozite secrete pe întreg teritoriul SUA înainte de percheziții
Mediafax
Investigație The Telegraph: Jeffrey Epstein a mutat mai multe computere în depozite secrete...
Parteneri
Cum arată acum fosta iubită a lui Ioan Neculaie, fostul patron de la FC Brașov! A dispărut din lumina reflectoarelor, dar nu a renunțat la pozele incendiare: „Am luat așa o pauză”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum fosta iubită a lui Ioan Neculaie, fostul patron de la FC Brașov!...
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Pensii mai mari de la 1 iulie 2026. E vorba de românii care au lucrat în această țară din Europa
Click.ro
Pensii mai mari de la 1 iulie 2026. E vorba de românii care au lucrat...
Schimb de replici între MAE român și Dmitri Medvedev: „Soldații pot intra și fără vize, ca în 1945”
Digi 24
Schimb de replici între MAE român și Dmitri Medvedev: „Soldații pot intra și fără vize,...
Cum au aflat serviciile secrete CIA și MI6 despre planurile lui Putin de a invada Ucraina și de ce nimeni nu le-a crezut
Digi24
Cum au aflat serviciile secrete CIA și MI6 despre planurile lui Putin de a invada...
BREAKING | Adio, tancuri T-80? Rusia nu mai are astfel de vehicule de trimis în Ucraina
Promotor.ro
BREAKING | Adio, tancuri T-80? Rusia nu mai are astfel de vehicule de trimis în...
BANCUL ZILEI. Pe plajă: – Băi Costele, ce bine arată nevastă-ta, are o siluetă de invidiat!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Pe plajă: – Băi Costele, ce bine arată nevastă-ta, are o siluetă de...
Viață sau moarte: Lupta incredibilă a doi piloți F-16 prinși în ambuscadă
go4it.ro
Viață sau moarte: Lupta incredibilă a doi piloți F-16 prinși în ambuscadă
Cât cântărește cel mai mare fluture din lume?
Descopera.ro
Cât cântărește cel mai mare fluture din lume?
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Go4Games
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Sâmbăta Colivelor: semnificația primei pomeniri a morților din Postul Paștelui. Ce să împarți de pomană
Gandul.ro
Sâmbăta Colivelor: semnificația primei pomeniri a morților din Postul Paștelui. Ce să împarți de pomană
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Mănăstirea Ghighiu intră într-o nouă etapă de dezvoltare! Maica Stareță a pornit un amplu proiect ...
Mănăstirea Ghighiu intră într-o nouă etapă de dezvoltare! Maica Stareță a pornit un amplu proiect pentru viitorul așezământului
Noi reduceri la impozitele locale. Guvernul a luat decizia
Noi reduceri la impozitele locale. Guvernul a luat decizia
Cătălin Măruță a părăsit România după plecarea de la Pro TV. Unde și cu cine a fost surprins
Cătălin Măruță a părăsit România după plecarea de la Pro TV. Unde și cu cine a fost surprins
(P) Săptămâna Iubirii te așteaptă la Superbet
(P) Săptămâna Iubirii te așteaptă la Superbet
Laura Crișan, femeia acuzată că l-a ucis pe celebrul afacerist din Arad, a primit o nouă lovitură! ...
Laura Crișan, femeia acuzată că l-a ucis pe celebrul afacerist din Arad, a primit o nouă lovitură! I se cer daune morale în valoare de jumătate de milion de euro
Detalii uluitoare despre șoferul care a intrat pe contrasens și i-a ucis pe Cătălina și Dan Popa. ...
Detalii uluitoare despre șoferul care a intrat pe contrasens și i-a ucis pe Cătălina și Dan Popa. O fetiță de doar 6 ani a rămas acum orfană
Vezi toate știrile
×