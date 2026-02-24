Ce salariu are o farmacistă în Constanța, cu 4 ani vechime: „O bătaie de joc!”

Salariile în România sunt extrem de mici. Chiar și în domeniul farmaceutic. O farmacistă câștigă mai puțin decât ai crede!

O farmacistă din Constanța nu este mulțumită cu salariul pe care îl primește. Femeia a povestit pe internet care este suma de care beneficiază lunar, iar discuția a degenerat și a devenit rapid un subiect de dezbatere. Tânăra are deja patru ani de vechime în domeniul farmaceutic, iar salariul pe care îl are nu o mulțumește deloc.

Postarea pe care a făcut-o farmacista a adunat foarte multe reacții. Alți internauți și-au spus povestea și care este salariul pe care îl au. Unii dintre ei au sfătuit-o pe tânără să plece peste hotare pentru a putea beneficia de un salariu bine meritat.

Ce mesaj a postat femeia pe internet

După ce mai mult timp în care nu a primit nici o mărire salarială, femeia din Constanța a răbufnit și a postat pe internet care este salariul pe care îl are. Ea a menționat în postare că este o bătaie de joc, mai ales că are pe zi în jur de 80 de clienți. Un alt lucru despre care s-a plâns femeia este programul de lucru pe care îl are.

De 4 ani lucrez în domeniu și 4.500 e salariul meu net fix ca farmacist în Constanța la un lanț. Sunt curioasă pe unde se situează salariile în domeniu. Mi se pare o bătaie de joc având în vedere că pentru banii ăștia, ai 80 de clienți/zi ( în mare parte în vârsta cu care te chinui, te înjură că nu înțeleg, etc ), faci și contabilitatea primară, bagi și curățenie că firma de curățenie vine doar două zile pe săptămână și mai și faci munca de laborator/ preparator soluții după rețete magistrale. Plus muncă de lucrător comercial, că cine să o facă și pe aia. Asta după 5 ani de facultate. Și lucru în ture, cu două weekenduri libere pe lună. În rest, 12 zile nonstop ture 8-14; 14-21 o zi cu o zi. Opinii? Câți au plecat în domeniu și câți aleg să reziste în sistem?, e postarea făcută de femeie.

În același timp mulți au sfătuit-o să plece din țară.

Pleacă. Este bătaie de joc la cât ți-ai ros coastele în facultate. Voi nu sunteți respectați pentru asta, a răspuns un internaut.

