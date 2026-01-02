Emilia Ghinescu, îndrăgostită din nou! Artista și-a asumat relația cu iubitul mai tinerel

Emilia Ghinescu pare că a găsit din nou dragostea, în urma separată de tatăl copilului, în anul 2023. După o perioadă lungă de singurătate, artista a fost surprinsă alături de noul ei iubit, Viorel, în vacanță la munte. Este prima dată când cei doi se afișează împreună în public în mediul online.

Emilia Ghinescu a trecut printr-o perioadă îndelungată de singurătate, după despărțirea de fostul partener în urmă cu doi ani și jumătate, însă acum artista pare să fi redescoperit dragostea. Cântăreața mai păstrează legătura de tatăl fiicei lor pentru binele acesteia. Se pare că ea a trecut la o nouă etapă, mai exact de femeie îndrăgostită.

Cântăreața și-a asumat relația cu Viorel, un bărbat mai tânăr, cu care s-a afișat recent pentru prima dată în public, chiar în vacanță la munte și imaginile vorbesc de la sine. Cei doi se simt foarte bine împreună.

Bărbatul este din Șerbănești, Argeș, locuiește în Pitești și, potrivit profilului său de pe rețelele sociale, a studiat la Universitatea Politehnică din București. Prima imagine a fost postată chiar de el, iar ulterior Emilia Ghinescu a distribuit fotografia pe contul ei de Instagram, arătând că relația lor este deja asumată.

Emilia Ghinescu nu își dorește să se căsătorească

Cântăreața, în vârstă de 47 de ani, este mamă a trei copii: Andrei, 27 de ani, Erika, 19 ani, și Anastasia, mezina familiei, care are nouă ani. În trecut, Emilia a spus că nu se mai vede căsătorită, chiar dacă ar începe o relație nouă.

Anul trecut, artista mărturisea că nu a crezut niciodată în poveștile de dragoste care încep online, mai ales după ce a început să primească mesaje de la tineri de vârsta fiului ei.

