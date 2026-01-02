Blonda celebră i-a spus „pa” iubitului fotbalist și a apărut la braț cu idolul lui. Story-ul care a aruncat internetul în aer

Știi vorba aia spusă la mișto, dar cu adevăr în ea: „Ai fost cu unu’ din Liga 1, te-ai despărțit și te-ai combinat cu idolul lui? Ei bine, cam așa arată povestea lui Alix Earle, doar că versiunea ei e la nivel de Hollywood. După o relație liniștită cu Braxton Berrios, fata a apăsat direct pe butonul nuclear: Revelion cu Tom Brady. Fără explicații, fără regrete, fără postări lacrimogene. Direct la țintă. Cuțit în spate, dans pe mormânt și telenovelă completă. Internetul a explodat!

Hai s-o luăm încet, ca să priceapă toată lumea ce film s-a jucat aici. Alix Earle, influenceriță de top, vedetă TikTok, finalistă la Dancing With the Stars, frumoasă, celebră și cu algoritmul de partea ei, a avut timp de peste doi ani o relație cu Braxton Berrios, wide receiver NFL (campionatul de fotbal american), băiat muncitor, serios, cu carieră în plină ascensiune. Doar că, așa cum se întâmplă în relațiile moderne, viața nu i-a ținut în același oraș.

Ea pe la Los Angeles, evenimente, lumini, filmări, PR. El prin Florida, cantonamente, meciuri, antrenamente, vestiar. Între ei, ceasul rău, pisica neagră, aeroporturi, zboruri, FaceTime și clasicul „ne vedem luna viitoare”.

Răzbunarea supremă a vedetei: S-a întors în brațele fostului, sub privirile internetului

Relația n-a explodat. S-a stins încet, ca o ciorbă uitată pe aragaz. Fără scandal, fără drame publice, doar cu replici elegante: ne-am îndepărtat, suntem în etape diferite, ne respectăm. Traducere: s-a terminat, dar civilizat. Totuși lumea șoptește pe la colțuri că Braxton pescuia aligatori cu altă duduie prin Florida. Până aici, nimic spectaculos. Doar că vine Revelionul. Și aici începe filmul adevărat.

La nici o lună după despărțire, Alix apare în St. Barths, în mijlocul unei petreceri de lux, cu șampanie, muzică bună, plajă și DJul Calvin Harris la pupitru. Și, surpriză apar filmările pe internet! Se mai distrează omul că doar de aia mergi la petreceri! Dar, dintre toți oamenii de pe planetă, cu cine dansează Alix, râde, șoptește la ureche și se ține de talie? Cu Tom Brady!

Nu „un Tom”. Acel Tom! Tom Brady. GOAT-ul. Legenda absolută. Omul cu ale cărui postere pe pereți a crescut orice băiat și jucător din NFL. Și aici devine criminal de-a dreptul. Aproape că ni se face milă!

Pentru că Braxton Berrios, fostul iubit al lui Alix, tocmai declarase cu câteva luni în urmă în interviuri că a făcut „doctorat în fotbal” lângă Brady, că l-a influențat enorm, că a învățat de la el profesionalismul, disciplina, mentalitatea de campion. Îl umple de likeuri pe instagram. Ce mai, e idolul lui!

Acum, fosta lui iubită stă la masă, dansează și șoptește la ureche cu profesorul. Asta nu mai e răzbunare, este magie neagră, blestem. În filmările apărute, Alix se apropie de Brady, îi spune ceva la ureche, îl atinge pe spate, el o ține de talie, amândoi zâmbesc relaxați, ca și cum ar ști foarte bine ce val urmează să provoace. Nimic vulgar, nimic ostentativ. Doar atât cât să înnebunească internetul. Și internetul a înnebunit.

Brady își căuta direcția, îngerașul Victoria`s Secret face karate cu cineva care știe unde să lovească

Ironia supremă e că totul se întâmplă în contextul în care Tom Brady tocmai ieșise dintr-un divorț ultra-mediatizat cu Gisele Bündchen, femeia care l-a iubit, l-a susținut, mama copiilor săi, femeia care, la un moment dat, i-a cerut să aleagă între familie și fotbal. Sanki!

Ca să fie tabloul complet, trebuie spus și ce se întâmpla pe partea cealaltă a poveștii și cât a suferit Tom Brady. Gisele se apucase de lecții de karate alături de copiii ei și ai lui Brady avându-l ca profesor pe un anume Joaquim Valente, genul de om care nu vorbește mult, dar știe exact unde să pună priza. Tipul conduce, alături de frații lui, o academie de arte marțiale în Miami și a intrat inițial în viața îngerașului Victoria Secret profesional. Doar că, așa cum se întâmplă în filmele bune, lecțiile de autoapărare s-au transformat încet-încet în lecții de viață. De la saltea, la cafea, și din nou la saltea dar una mai moale. De la tehnici de imobilizare, la chimie. Iar relația, care a început discret prin 2021, s-a transformat oficial într-o poveste de dragoste, încununată în decembrie 2025 cu o căsătorie.

Practic, în timp ce Brady se lupta cu retrageri, reveniri și dileme existențiale, Gisele și-a găsit liniștea la un tip care știe exact cum să te pună la pământ. Și la propriu și la figurat. Karma care intră uneori în ring fără să ceară voie.

Giselle și-a refăcut viața, dar nici Tom Brady nu se lasă mai prejos

Acum, la doar câteva luni distanță, Tom Brady apare pe ringul de dans cu o influenceriță de 25 de ani, proaspăt ieșită dintr-o relație cu un jucător care îl idolatriza. Coincidență sau karma? Flirt sau doar distracție? Început de relație sau doar o noapte de Revelion? Nu știe nimeni. Dar simbolic, e devastator.

Între timp, cei doi au scos cuțitele pe masă și se distrează maxim pe internet. Alix e zen. Zâmbește, postează, vorbește despre „un nou capitol”, despre cât de bine se simte, despre cum vrea să trăiască viața. Și, ca să fie mesajul complet, apare într-o rochie spectaculoasă cu descrierea simplă: „2026, am sosit.”

CITEȘTE ȘI: Vedetă de top, găsită moartă în casă la doar 46 de ani! Prima ipoteză a anchetatorilor este sinuciderea

ACCESEAZĂ ȘI: S-au căsătorit în mare secret, înainte de Crăciun! E surpriza finalului de an