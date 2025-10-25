Secretele modelelor Victoria’s Secret, dezvăluite! Cum reușesc Adriana Lima, Bella Hadid și Irina Shayk să-și mențină siluetele invidiate de femei

Nu mai încape îndoială că modelele Victoria’s Secret reprezintă un adevărat etalon atunci când vine vorba despre trupuri perfecte. Însă în spatele imaginii glamuroase se află ore întregi de muncă asiduă și diete stricte. „Îngerii” au dezvăluit care sunt secretele unei siluete de invidiat, iar CANCAN.RO a adunat detalii despre stilul de viață a celor mai faimoase manechine, care defilează în lenjerie intimă. Un lucru e cert, nu e imposibil de obținut un astfel de fizic, mai ales dacă te mai ajută și natura, însă nu e deloc ușor!

Modelele Victoria’s Secret sunt renumite pentru corpurile bine lucrate la sală și pielea perfectă. Nici strop de celulită, vergeturi, imperfecțiuni. Mulți ar spune că asta e job-ul lor, la urma urmei, să arate impecabil. Total de acord! Însă nu putem să nu apreciem orele petrecute în sala de fitness și faptul că au voința de a păstra un regim de viață sănătos și echilibrat.

De multe ori, manechinele spun că beau muuultă apă plată și mănâncă o sălățică. Nu vrem să vă dezamăgim, însă nu e suficient. Sau, cel puțin, asta spun Bella Hadid, Adriana Lima sau Irina Shayk.

Adriana Lima, meniu strict și antrenamente dure

Adriana Lima a fost dintotdeauna una dintre cele mai apreciate manechine, iar aparițiile sale din cadrul show-urilor Victoria’s Secret sunt cu adevărat legendare. Inclusiv ultima sa defilare a fost intens discutată în presă, deoarece frumoasa braziliancă a revenit spectaculos la formele care au consacrat-o. Dieta de la care nu se abate este una destul de strictă, cu mese regulate, dar bogate din punct de vedere nutrițional. Din meniurile ei zilnice nu lipsește orezul brun, năutul, edamamele și bineînțeles, hidratarea este foarte importantă. A declarat de multe ori în presa internațională că nu mănâncă pentru plăcere, ci pentru sănătate. Cât despre antrenamentele ei, boxul a menținut-o într-o formă de invidiat.

La polul opus o avem pe Irina Shayk, care spune că mănâncă ceea ce își dorește, mai ales preparate rusești. Însă, în trecut, a recunoscut, într-un interviu, că nu iubește nimic mai mult decât un burger cu cartofi prăjiți și un suc acidulat. Nu e tocmai un meniu de model internațional, nu-i așa? Însă toate acestea sunt ocazionale, în rest, legume la grătar și mult pește gătit la abur. Și mult cardio, de la alergat, până la antrenamentele de la sală.

Secretul Bellei Hadid sunt smoothie-urile și băuturile proteice

Bella Hadid a fost o apariție cu adevărat spectaculoasă la show-ul Victoria’s Secret 2025, iar toți ochii au fost ațintiți asupra picioarelor interminabile și a abdomenului bine definit. Manechinul se confruntă de ceva timp și cu probleme de sănătate, suferă de boala Lyme, tocmai de aceea are extra-grijă la alimentație. A recunoscut că în trecut s-a confruntat și cu tulburări de alimentație, însă toate acestea sunt de domeniul trecutului acum, cu toate că a mai fost acuzată în mediul online că ar suferi de anorexie. Însă dieta Bellei este una bine pusă la punct, puțini carbohidrați și multă proteină.

De asemenea, obișnuiește să consume mereu înainte de antrenamente o băutură proteică sau un smoothie. Dar munca, care se vede și pe trupul ei, e la sală. Modelul a spus că aleargă 20 de minute, apoi urmează o sesiune intensă de box, după care antrenamente cu greutăți, în special pentru fesieri și abdomen. Așadar, nu e deloc ușor să arăți ca unele dintre cele mai apreciate modele din lume, însă voința și ambiția par să fie cheia succesului!

