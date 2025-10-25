Acasă » Exclusiv » Secretele modelelor Victoria’s Secret, dezvăluite! Cum reușesc Adriana Lima, Bella Hadid și Irina Shayk să-și mențină siluetele invidiate de femei

Secretele modelelor Victoria’s Secret, dezvăluite! Cum reușesc Adriana Lima, Bella Hadid și Irina Shayk să-și mențină siluetele invidiate de femei

De: Andrei Iovan 25/10/2025 | 15:42
Secretele modelelor Victoria’s Secret, dezvăluite! Cum reușesc Adriana Lima, Bella Hadid și Irina Shayk să-și mențină siluetele invidiate de femei
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Nu mai încape îndoială că modelele Victoria’s Secret reprezintă un adevărat etalon atunci când vine vorba despre trupuri perfecte. Însă în spatele imaginii glamuroase se află ore întregi de muncă asiduă și diete stricte. „Îngerii” au dezvăluit care sunt secretele unei siluete de invidiat, iar CANCAN.RO a adunat detalii despre stilul de viață a celor mai faimoase manechine, care defilează în lenjerie intimă. Un lucru e cert, nu e imposibil de obținut un astfel de fizic, mai ales dacă te mai ajută și natura, însă nu e deloc ușor! 

Modelele Victoria’s Secret sunt renumite pentru corpurile bine lucrate la sală și pielea perfectă. Nici strop de celulită, vergeturi, imperfecțiuni. Mulți ar spune că asta e job-ul lor, la urma urmei, să arate impecabil. Total de acord! Însă nu putem să nu apreciem orele petrecute în sala de fitness și faptul că au voința de a păstra un regim de viață sănătos și echilibrat.

Bella Hadid, la show-ul Victoria's Secret 20205. sursă - social media
Bella Hadid, la show-ul Victoria’s Secret 20205. sursă – social media

De multe ori, manechinele spun că beau muuultă apă plată și mănâncă o sălățică. Nu vrem să vă dezamăgim, însă nu e suficient. Sau, cel puțin, asta spun Bella Hadid, Adriana Lima sau Irina Shayk.

Adriana Lima, meniu strict și antrenamente dure

Adriana Lima a fost dintotdeauna una dintre cele mai apreciate manechine, iar aparițiile sale din cadrul show-urilor Victoria’s Secret sunt cu adevărat legendare. Inclusiv ultima sa defilare a fost intens discutată în presă, deoarece frumoasa braziliancă a revenit spectaculos la formele care au consacrat-o. Dieta de la care nu se abate este una destul de strictă, cu mese regulate, dar bogate din punct de vedere nutrițional. Din meniurile ei zilnice nu lipsește orezul brun, năutul, edamamele și bineînțeles, hidratarea este foarte importantă. A declarat de multe ori în presa internațională că nu mănâncă pentru plăcere, ci pentru sănătate. Cât despre antrenamentele ei, boxul a menținut-o într-o formă de invidiat.

Câte căsnicii vei avea în funcție de ZODIA ta
Câte căsnicii vei avea în funcție de ZODIA ta
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”,...
Adriana Lima arată spectaculos, după 3 nașteri. sursă - social media
Adriana Lima arată spectaculos, după 3 nașteri. sursă – social media

La polul opus o avem pe Irina Shayk, care spune că mănâncă ceea ce își dorește, mai ales preparate rusești. Însă, în trecut, a recunoscut, într-un interviu, că nu iubește nimic mai mult decât un burger cu cartofi prăjiți și un suc acidulat. Nu e tocmai un meniu de model internațional, nu-i așa? Însă toate acestea sunt ocazionale, în rest, legume la grătar și mult pește gătit la abur. Și mult cardio, de la alergat, până la antrenamentele de la sală.

Secretul Bellei Hadid sunt smoothie-urile și băuturile proteice

Bella Hadid a fost o apariție cu adevărat spectaculoasă la show-ul Victoria’s Secret 2025, iar toți ochii au fost ațintiți asupra picioarelor interminabile și a abdomenului bine definit. Manechinul se confruntă de ceva timp și cu probleme de sănătate, suferă de boala Lyme, tocmai de aceea are extra-grijă la alimentație. A recunoscut că în trecut s-a confruntat și cu tulburări de alimentație, însă toate acestea sunt de domeniul trecutului acum, cu toate că a mai fost acuzată în mediul online că ar suferi de anorexie. Însă dieta Bellei este una bine pusă la punct, puțini carbohidrați și multă proteină.

De asemenea, obișnuiește să consume mereu înainte de antrenamente o băutură proteică sau un smoothie. Dar munca, care se vede și pe trupul ei, e la sală. Modelul a spus că aleargă 20 de minute, apoi urmează o sesiune intensă de box, după care antrenamente cu greutăți, în special pentru fesieri și abdomen. Așadar, nu e deloc ușor să arăți ca unele dintre cele mai apreciate modele din lume, însă voința și ambiția par să fie cheia succesului!

CITEȘTE ȘI: Socoteala din oglindă nu se potrivește cu cea din cabinet. Pacientele vin „cu fișa tehnică” la operație şi vor să arate ca idolii de pe Instagram: „Cine le ascultă?”

NU RATA: Boala Lyme o consumă! Celebra vedetă este pe patul de spital și luptă: „Handicapul invizibil al bolii”

Tags:
Iți recomandăm
Ispita de la „Insula Iubirii” n-a cucerit nimic în Thailanda, dar și-a luat revanșa în România! A sedus-o, iar la final…
Exclusiv
Ispita de la „Insula Iubirii” n-a cucerit nimic în Thailanda, dar și-a luat revanșa în România! A sedus-o,…
Oana Roman, mărturisiri despre suferința tăcută a fiicei sale: “Nimic nu poate alina sau șterge această traumă pe care ea o trăiește” | EXCLUSIV
Video Exclusiv
Oana Roman, mărturisiri despre suferința tăcută a fiicei sale: “Nimic nu poate alina sau șterge această traumă pe…
Gabriela Firea nu va candida la Primăria Capitalei! Ea atacă deciziile lui Ciolacu: „Cine mi-a săpat groapa a căzut în ea”
Mediafax
Gabriela Firea nu va candida la Primăria Capitalei! Ea atacă deciziile lui Ciolacu:...
Câte căsnicii vei avea în funcție de ZODIA ta
Gandul.ro
Câte căsnicii vei avea în funcție de ZODIA ta
Simona Halep a pierdut 18 milioane de dolari! Americanii anunță declinul financiar uriaș
Prosport.ro
Simona Halep a pierdut 18 milioane de dolari! Americanii anunță declinul financiar uriaș
Trei zodii protejate de karma bună: Universul le răsplătește pentru bunătatea lor
Adevarul
Trei zodii protejate de karma bună: Universul le răsplătește pentru bunătatea lor
„Nu m-am gândit la consecințe”. Ce a pățit un susținător al lui Călin Georgescu, după ce a lansat un val de amenințări pe TikTok
Digi24
„Nu m-am gândit la consecințe”. Ce a pățit un susținător al lui Călin...
Un studiu ADN dezvăluie bolile ascunse care au contribuit la distrugerea armatei lui Napoleon în 1812
Mediafax
Un studiu ADN dezvăluie bolile ascunse care au contribuit la distrugerea armatei lui...
Parteneri
Îl mai recunoști? La începutul carierei, artistul avea un stil neconformist. A fost descalificat la Festivalul Mamaia
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Îl mai recunoști? La începutul carierei, artistul avea un stil neconformist. A fost descalificat la...
Ce a văzut toată lumea după ce prezentatoarea TV s-a întins prea tare. „Mi s-a rupt bluza”
Prosport.ro
Ce a văzut toată lumea după ce prezentatoarea TV s-a întins prea tare. „Mi s-a...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Acuzată că poartă genți de lux, dar că nu-și ajută tatăl aflat la azil! Ion Cassian o apără pe Irina Columbeanu: „Nu-i duceți grija lui Irinel, are șifonierul plin cu...!”
Click.ro
Acuzată că poartă genți de lux, dar că nu-și ajută tatăl aflat la azil! Ion...
Membru AUR, mort în accidentul din Drăgușeni! Vasile și-a dus prietenul bolnav de cancer la tratament ul cu citostatice
WOWBiz.ro
Membru AUR, mort în accidentul din Drăgușeni! Vasile și-a dus prietenul bolnav de cancer la...
Accident șocant pe E 85. Un TIR scăpat de sub control strivește o mașină în care erau doi oameni. Impactul a fost filmat
Antena 3
Accident șocant pe E 85. Un TIR scăpat de sub control strivește o mașină în...
VIDEO. Cum a reacționat Nicușor Dan când a fost huiduit la Iași, în fața Teatrului Național
Digi 24
VIDEO. Cum a reacționat Nicușor Dan când a fost huiduit la Iași, în fața Teatrului...
Ce spune Grindeanu, după ce Bolojan i-a spus că ”poate să facă alianță cu AUR
Digi24
Ce spune Grindeanu, după ce Bolojan i-a spus că ”poate să facă alianță cu AUR"
EXCLUSIV | Peste 90 de radare fixe stau nefolosite pe autostrăzile și drumurile naționale din România. Cine e responsabil?
Promotor.ro
EXCLUSIV | Peste 90 de radare fixe stau nefolosite pe autostrăzile și drumurile naționale din...
Tragedie rutieră pe Valea Oltului! O persoană a murit și alte patru au fost rănite în urma impactului dintre două autoturisme
kanald.ro
Tragedie rutieră pe Valea Oltului! O persoană a murit și alte patru au fost rănite...
VIDEO „Mașina era încuiată pe interior” Noi detalii șocante ies la iveală în cazul morții Biankăi și lui Toni. Ce l-ar fi determinat să își ucidă iubita: „Probabil s-a răzgândit”
StirileKanalD
VIDEO „Mașina era încuiată pe interior” Noi detalii șocante ies la iveală în cazul morții...
Când va anunța Iancu Sterp sexul copilului? Tânărul a făcut anunțul: “Cred că v-am ținut un pic cam mult pe jar.”
kfetele.ro
Când va anunța Iancu Sterp sexul copilului? Tânărul a făcut anunțul: “Cred că v-am ținut...
Crimă înfiorătoare: un bărbat de 41 de ani și-a împușcat iubita și pe cei doi băieți ai acesteia. FILMUL complet al tragediei
WOWBiz.ro
Crimă înfiorătoare: un bărbat de 41 de ani și-a împușcat iubita și pe cei doi...
Bugetarii care au 250.000 de lei salariu pe lună.
observatornews.ro
Bugetarii care au 250.000 de lei salariu pe lună. "Cum să fie justificate?"
BANCUL ZILEI. Bubulina îl prinde pe Bulă cu minciuna: - Cine e aia?!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina îl prinde pe Bulă cu minciuna: - Cine e aia?!
SMARTPHONE-UL ce te face să uiți de DSLR! Ce poate face camera este WOW
go4it.ro
SMARTPHONE-UL ce te face să uiți de DSLR! Ce poate face camera este WOW
De ce vânăm FANTOME și ce spune asta despre noi?
Descopera.ro
De ce vânăm FANTOME și ce spune asta despre noi?
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie, dar și atunci era atrăgătoare
Viva.ro
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie,...
Ultrasul din conducerea lui Dinamo știe cine a incendiat peluza în Ghencea: „M-am născut și am crescut lângă stadionul Steaua”
Fanatik.ro
Ultrasul din conducerea lui Dinamo știe cine a incendiat peluza în Ghencea: „M-am născut și...
Ce s-a ales de Lukasz Szukala, fostul fotbalist iubit de sute de mii de fani FCSB. La 41 de ani, a făcut anunțul: „Sunt mândru…”
Fanatik.ro
Ce s-a ales de Lukasz Szukala, fostul fotbalist iubit de sute de mii de fani...
Secretul lui Ion Iliescu. Nu a știut nimeni. Ce a făcut fostul președinte al României (VIDEO)
Capital.ro
Secretul lui Ion Iliescu. Nu a știut nimeni. Ce a făcut fostul președinte al României...
Anunţul momentului despre Piedone și soția lui. Ce au decis cei doi după ce femeia l-a acuzat că are o amantă!
Romania TV
Anunţul momentului despre Piedone și soția lui. Ce au decis cei doi după ce femeia...
Filmul Mortal Kombat II va fi lansat mai devreme
Go4Games
Filmul Mortal Kombat II va fi lansat mai devreme
Adevărul despre Nina Iliescu. Cine a fost cu adevărat soția fostului președinte Ion Iliescu (VIDEO)
Capital.ro
Adevărul despre Nina Iliescu. Cine a fost cu adevărat soția fostului președinte Ion Iliescu (VIDEO)
Scapă de calcarul din toaletă cu o băutură pe care o ai în frigider
evz.ro
Scapă de calcarul din toaletă cu o băutură pe care o ai în frigider
Lavinia MILOȘOVICI a ajuns de nerecunoscut. Cum arată fosta noastră campioană și ce viciu are, la 28 de ani de la retragerea din gimnastică
Gandul.ro
Lavinia MILOȘOVICI a ajuns de nerecunoscut. Cum arată fosta noastră campioană și ce viciu are,...
Ce a spus Sabrina Voinea când şi-a văzut nota de locul 4 după exerciţiul de la sol. S-a uitat dezamăgită spre mama ei
as.ro
Ce a spus Sabrina Voinea când şi-a văzut nota de locul 4 după exerciţiul de...
Imagini virale cu un Ciobănesc german la metroul din Capitală. Reacțiile internauților sunt copleșitoare: „Îmi vine să plâng”
A1
Imagini virale cu un Ciobănesc german la metroul din Capitală. Reacțiile internauților sunt copleșitoare: „Îmi...
CE A FĂCUT Igor Cuciuc pentru soția sa e pur și simplu de neuitat:
radioimpuls.ro
CE A FĂCUT Igor Cuciuc pentru soția sa e pur și simplu de neuitat: "Nimic...
La doar 15 ani, fiul lui Cristiano Ronaldo deține o adevărată comoară. Cea mai scumpă piesă valorează jumătate de milion de dolari
Fanatik.ro
La doar 15 ani, fiul lui Cristiano Ronaldo deține o adevărată comoară. Cea mai scumpă...
Anghel Iordănescu, ținta principală a comuniștilor după fuga celui mai bun fotbalist român în străinătate. Dezvăluiri din Dosarele Securității
Fanatik.ro
Anghel Iordănescu, ținta principală a comuniștilor după fuga celui mai bun fotbalist român în străinătate....
Știrile zilei, 21 octombrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 21 octombrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Bancul sfârșitului de săptămână | De ce românilor le place horoscopul
Bancul sfârșitului de săptămână | De ce românilor le place horoscopul
Bunurile lui Felix Baumgartner, în valoare de aproape un milion de euro, scoase la licitație!
Bunurile lui Felix Baumgartner, în valoare de aproape un milion de euro, scoase la licitație!
Test de logică | Găsiți singura cifră 2 „pierdută” printre literele Z din imagine
Test de logică | Găsiți singura cifră 2 „pierdută” printre literele Z din imagine
Farsa pe care i-a făcut-o Cătălin Măruță fiicei sale. Eva a tras o sperietură de zile mari: ”A ...
Farsa pe care i-a făcut-o Cătălin Măruță fiicei sale. Eva a tras o sperietură de zile mari: ”A urlat de s-a auzit prin telefon”
Alertă în România! Viorica a dispărut fără urmă. Cine o vede, să sune la 112
Alertă în România! Viorica a dispărut fără urmă. Cine o vede, să sune la 112
Ispita de la „Insula Iubirii” n-a cucerit nimic în Thailanda, dar și-a luat revanșa în România! ...
Ispita de la „Insula Iubirii” n-a cucerit nimic în Thailanda, dar și-a luat revanșa în România! A sedus-o, iar la final…
Vezi toate știrile
×