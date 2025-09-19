Boala Lyme o consumă! Celebra vedetă este pe patul de spital și luptă: „Handicapul invizibil al bolii”

Situația este tot mai gravă pentru o celebră vedetă internațională. Mama ei a transmis un mesaj greu în mediul online, iar fanii s-au îngrijorat. De ani buni, celebrul fotomodel Bella Hadid se confruntă cu boala Lyme, iar situația ei nu este una prea roz. Recent, Yolanda Hadid a transmis un mesaj îngrijorător despre fiica ei, pe care l-a însoțit de mai multe fotografii de pe patul de spital cu aceasta. Care este starea Bellei Hadid?

La vârsta de 15 ani, Bella Hadid a fost diagnosticată cu Lyme. Boala este o afecțiune multisistemică şi atacă, pe rând, pielea, inima, articulațiile şi sistemul nervos. De când a primit diagnosticul modelul s-a luptat cu această afecțiune și a încercat să țină totul sub control. Însă, în ultimul timp starea de sănătate a acesteia s-a înrăutățit, boala îi macină vizibil corpul, iar fanii vedetei s-au îngrijorat pentru ea.

„Nu ai trăit cu adevărat”

De ani de zile, Bella Hadid luptă cu boala Lyme, iar lupta este una extrem de grea. Afecțiunea în macină corpul, iar tratamentele sunt limitate. Fotomodelul nu și-a ascuns suferința, iar în ultimii ani a vorbit deschis despre tot ce i se întâmplă și despre lupta grea pe care o duce. Alături de aceasta este mereu mama sa, Yolanda Hadid, iar recent ea a transmis un mesaj îngrijorător în mediul online.

Yolanda Hadid și-a deschis sufletul prin intermediul unei postări emoționante. Recent, mama Bellei Hadid a făcut publice pe Instagram detalii despre suferințele prin care trece fiica ei, în timp ce luptă în tăcere să se vindece. În descrierea mai multor fotografii în care fiica ei apare întinsă pe patul de spital, Yolanda Hadid a vorbit deschis despre cât de mult suferă și îndură aceasta în ultima perioadă.

„După cum veți înțelege, văzând-o pe Bella mea luptându-se în tăcere mi-a tăiat inima de disperare. Handicapul invizibil al bolii neurologice cronice Lyme este greu de explicat sau de înțeles pentru oricine. Încerc să dau exemplu în călătoria noastră cu Lyme, dar propria mea durere nu se poate compara cu suferința copilului meu. Pentru frumoasa mea Bellita: Ești neînfricată și curajoasă. Niciun copil nu ar trebui să sufere fizic din cauza unei boli cronice incurabile. Îți admir curajul și dorința de a continua să lupți pentru sănătate, în ciuda protocoalelor ineficiente și a nenumăratelor eșecuri cu care te-ai confruntat. Pur și simplu nu există cuvinte suficient de puternice pentru a descrie întunericul, durerea și iadul necunoscut prin care ai trecut de la diagnosticarea ta în 2013. Nu ai trăit cu adevărat, ai învățat să exiști în închisoarea propriului tău creier paralizat”, a spus Yolanda Hadid.

„Boala asta ne-a pus în genunchi”

De asemenea, Yolanda Hadid și-a felicitat fiica pentru faptul că a mai trecut cu bine peste încă o lună de tratament și a spus că este încrezătoare că în cele din urmă aceasta o să reușească să învingă boala.

„Sunt atât de mândră de luptătoarea care ești. Nu ești singură, îți promit că te voi susține în fiecare moment, indiferent cât va dura. Ai trecut cu bine peste încă o lună de tratament și știu că Dumnezeu este bun, miracolele se întâmplă în fiecare zi. Mă rog pentru însănătoșirea ta rapidă, iubirea mea. Boala asta ne-a pus în genunchi, dar noi ne ridicăm mereu. Vom continua să luptăm împreună pentru zile mai bune. Ești o supraviețuitoare… Te iubesc atât de mult, războinica mea”, a adăugat mama modelului.

