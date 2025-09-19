George Burcea și-a încălcat cuvântul și noi avem dovada! Andreea Bălan sigur se aștepta la asta

George Burcea și Andreea Bălan au fost căsătoriți și au împreună două fiice, Clara Maria și Ella Maya. Cei doi au divorțat în anul 2020, la doar un an după ce cântăreața a născut-o pe Clara Maria. În timpul relației cu Andreea Bălan, George Burcea a ales să își facă un tatuaj pe care l-a prezentat atunci ca fiind legat direct de relația sa cu artista.

După ce s-au despărțit, actorul a spus clar și răspicat că nu va șterge acel tatuaj de pe piele pentru că, indiferent de momentul prin care trece, Andreea Bălan va avea mereu un loc special în inima lui, fiind mama copiilor săi. Burcea a spus acest lucru în timp ce arăta un tatuaj cu el și artista.

George Burcea a șters amintirea cu Andreea Bălan

„Andreea va exista pentru mine mereu. Ea este mama copiilor mei. În acest tatuaj sunt eu cu ea. Nu am făcut acest tatuaj ca să-l șterg dacă mă despart de ea”, a spus actorul la vremea respectivă.

Timpul a trecut, lucrurile s-au mai schimbat, iar Burcea s-a răzgândit. Actorul a simțit nevoia să își schimbe tatuajul, așa că a decis să îl acopere cu un alt model și să închidă acel capitol din trecut. Fostul soț al Andreei și făcut mai multe desene, fiecare dintre ele reprezentând, probabil, un moment din viața sa.

După divorțul de George Burcea, Andreea Bălan a trecut prin numeroase procese, dar a preferat să se concentreze pe educația și creșterea fiicelor sale. Artista a recunoscut că, de-a lungul timpului, George Burcea nu a fost foarte prezent, iar responsabilitatea principală a rămas pe umerii săi. Cântăreața a mărturisit că le spune fetelor, de fiecare dată, că părinții le iubesc și sunt alături de ele.

„Durerea este foarte mare în momentul în care tu, ca femeie, te separi, divorțezi. La început, bărbații par implicați. Mai târziu, când se liniștesc apele, tot greul cade pe mamă. Mama rămâne cum poate să crească copiii. În primă fază te simți abandonată și există această furie, și el are furie și tot așa. Eu am început cu procese, dar am înțeles, prin meditație și vindecare, că fetițele mele sunt jumătate eu, jumătate tatăl lor, și eu trebuie să accept această jumătate. Dacă o resping, înseamnă că-mi resping copiii. Eu l-am ales să fie tatăl copiilor mei și trebuie să-l accept așa cum e. Am renunțat la procese și am încercat să fac o relație cât de cât echilibrată. Clar că nu-mi convin multe. Și, de-a lungul timpului, nu a fost un tată foarte implicat, dar încerc pe cât posibil eu să le dau impresia fetițelor că totul este bine și că tatăl lor le iubește. Tot timpul le spun: mami te iubește, tati te iubește. Ele trebuie să crească cu ideea că sunt iubite și merită tot ce e mai bun”, a mai povestit artista.

Andreea Bălan rupe tăcerea despre Viviana Sposub! Susține că a fost victima lui George Burcea: „Durerea este foarte mare”