Andreea Bălan rupe tăcerea despre Viviana Sposub! Susține că a fost victima lui George Burcea: „Durerea este foarte mare”

Andreea Bălan a vorbit despre Viviana Sposub, fosta iubită a lui George Burcea, tatăl fetițelor ei. Cei doi au divorțat în anul 2020, la doarr un an după ce a născut-o pe Clara Maria. Cântăreața nu s-a mai abținut acum și a explicat cât de nocive au fost acțiunile fostului ei partener.

Cântăreața a vorbit recent despre modul în care relațiile complicate dintre foștii parteneri și noile partenere ale bărbaților pot genera tensiuni. A explicat că, de cele mai multe ori, responsabilitatea principală pentru problemele apărute revine bărbatului, iar femeile care intră ulterior în relație sunt adesea prinse în acest context fără să fie vinovate.

Andreea Bălan, despre Viviana Sposub

Ca exemplu, Andreea a menționat-o pe Viviana Sposub, fosta parteneră a lui George Burcea. Ea a spus că anumite lucruri o deranjau, precum postările fostei prezentatiare cu fetițele, însă aceste situații erau determinate de acțiunile lui George, nu de intențiile ei. Prin aceste declarații, artista subliniază importanța responsabilității bărbaților în gestionarea relațiilor și impactul comportamentelor lor asupra tuturor celor implicați, inclusiv copii și foștii parteneri.

„Ele au fost și sunt victime colaterale (partenerele foștilor ei iubiți – n.red.). Greșeala întotdeauna este la bărbat. Ele pur și simplu erau angrenate. De exemplu fosta tatălui fetițelor mele publica poze cu fetițele mele, mă deranjau lucrurile astea la un moment dat. Dar ea era doar o victimă a insistențelor lui. Greșelile fundamentale sunt la bărbat, nu la femeile care au fost în viețile lor la vremea respectivă”, a spus Andreea Bălan, în podcastul „Despre femeie cu Mihaela Tatu”.

Cât de implicat e George Burcea în viața fiicelor sale

Andreea Bălan a vorbit despre modul în care fostul ei soț, George Burcea, s-a implicat în creșterea fiicelor lor, Ella Maya și Clara Maria. Artista a recunoscut că, de-a lungul timpului, tatăl copiilor nu a fost foarte prezent, iar responsabilitatea principală a rămas pe umerii săi.

După divorț, Andreea a trecut prin perioade dificile și procese, dar a ales să se concentreze pe stabilitatea copiilor și să mențină o relație cât mai echilibrată cu fostul partener. Ea a explicat că încearcă să le transmită fetițelor că amândoi părinții le iubesc și că merită tot ce este mai bun, în ciuda tensiunilor trecute.

„Durerea este foarte mare în momentul în care tu ca femeie te separi, divorțezi. La început bărbații par implicați. Mai târziu, când se liniștesc apele, tot greul cade pe mamă. Mama rămâne cum poate să crească copiii. În primă fază te simți abandonată și există această furie, și el are furie și tot așa. Eu am început cu procese, dar am înțeles, prin meditație și vindecare, că fetițele mele sunt jumătate eu, jumătate tatăl lor, și eu trebuie să accept această jumătate. Dacă o resping înseamnă că-mi resping copiii. Eu l-am ales să fie tatăl copiilor mei și trebuie să-l accept așa cum e. Am renunțat la procese și am încercat să fac o relație cât de cât echilibrată. Clar că nu-mi convin multe. Și de-a lungul timpului nu a fost un tată foarte implicat, dar încerc pe cât posibil eu să le dau impresia fetițelor că totul este bine și că tatăl lor le iubește. Tot timpul le spun, mami te iubește, tati te iubește. Ele trebuie să crească cu ideea că sunt iubite și merită tot ce e mai bun”, a mai povestit artista.

