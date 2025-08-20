Andreea Bălan, ținută nepotrivită la Mănăstirea Prislop! Oamenii au luat foc după ce au văzut-o în fustă scurtă

Andreea Bălan este în centrul atenției, după una dintre cele mai recente apariții ale sale. Vedeta a stârnit un val de reacții atunci când a ales să viziteze Mănăstirea Prislop într-o fustă mini și să se posteze pe Instagram. Internauții au taxat-o imediat!

În urmă cu trei zile, Andreea Bălan a decis să viziteze Mănăstirea Prislop, un loc cunoscut și iubit de credincioși. Vedeta a împărtășit aceste momente speciale cu fanii de pe Instagram, dar nu se aștepta la reacțiile pe care avea să le primească.

„Mai devreme, in drumul spre concert am ajuns pentru prima oara la Manastirea Prislop, la Mormantul Parintelui Arsenie Boca🙏

M-am rugat pentru sanatate, liniste si pace sufleteasca❤️”, a scris Andreea Bălan în dreptul fotografiilor.

Cum s-a îmbrăcat Andreea Bălan

Această apariție a vedetei a stârnit un val de reacții pe rețelele sociale. Blondina a ales să poarte o fustă scurtă, un tricou alb simplu și o pereche de teniși albi. Ei bine, oamenii s-au împărțit în două tabere: cei care o critică și cei care țin cu ea.

Deși sunt persoane care consideră că ținuta vedetei a fost total nepotrivită pentru locașul sfânt în care se afla, altele spun că adevărata credință nu stă într-o fustă scurtă.

„Înainte să mă uit la comentarii, am știut că majoritatea sunt despre fustița scurtă… Credința o porți în suflet, nu e despre cum te îmbraci, despre cum arăți și câte tatuaje ai!/ Cum de i s-a permis să meargă așa la mănăstire? Extraordinar unde s-a ajuns… Nu e vorba despre «te îmbraci cum vrei / credința e în suflet nu în fustă etc.». Dacă de mii de ani s-a păstrat această rânduială în biserică, de ce nu ne supunem regulii locului?! Nu arde carnea nimănui dacă porți o fustă peste genunchi și o năframă pe cap jumătate de oră cât stai și te rogi! Biserica nu e despre «EU», ci despre a te face mic în fața lui Dumnezeu și a cere cu smerenie și decență! Nu facem omul «depravat» că a purtat o fustă scurtă, toți greșim, dar într-un loc sfânt trebuie să ne ferim de orice ocazie de a da ispite călugărilor de acolo și oamenilor din jur, atât”, au fost unele dintre comentarii.

CITEȘTE ȘI:

Andreea Bălan, foc şi pară după ce a primit o ofertă din partea unui post TV. I-a umilit pe producători!

Andreea Bălan a ”comis-o” din nou! Fustița super scurtă și abdomenul la vedere au ridicat tensiunea trecătorilor