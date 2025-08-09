Andreea Bălan s-a dezbrăcat în mijlocul străzii! Ipostaza în care nu credeai vreodată că o poţi vedea! A făcut-o fără ruşine

Andreea Bălan lovește din nou! Bineînțeles, și de data aceasta, tot în plină stradă, așa cum ne-a obișnuit. Se pare că artista a dezvoltat o plăcere vinovată pentru a oferi show-uri incendiare, gratuite, trecătorilor. O parcare din Capitală a fost pe post de scenă iar spectacolul a fost complet! Andreea a schimbat outfit-urile, a bucurat retina celor din jur și cu o priveliște de zile mari, dar nici că i-a păsat de ochii curioșilor! CANCAN.RO are imagini de senzație!

Ziua în amiaza mare, Andreea Bălan ne-a demonstrat că nu există loc sau moment nepotrivit pentru un mic spectacol. Inițial, nimic nu părea ieșit din comun, o vedem pe diva noastră lângă bolidul său, într-o rochie scurtă, mulată, cu imprimeu de tigru. Doar că, după ce aruncăm încă o privire, hop! Ce avem noi aici?

Fermoarul desfăcut de sus până jos, la spate. Cântăreața nu era singură, ci însoțită de un bărbat, care probabil este ori stilistul ei, ori asistent personal, sau poate un simplu amic, nu de alta, dar cei doi păreau să se distreze de minune împreună.

Andreea Bălan, „abracadabra” în mașină!

Bun, acum să revenim la ținuta vedetei, pentru că de aici lucrurile devin interesante și…magice! Cu tot spatele gol, hop, țop, Andreea Bălan s-a urcat în mașină, iar după câteva clipe, surpriză! Nu mai era rochia animal prin, ci un outfit total diferit. O fustiță super scurtă, cu un design interesant, tip școlăriță și un tricou negru, mulat, care îi lăsa abdomenul la vedere. Vedeta a demonstrat că le poate face pe toate, iar mașina poate înlocui cu ușurință o cabină de probă. După ce și-a schimbat ținuta, a venit și rândul accesoriilor, și-a pus rapid o pereche de cercei mari, rotunzi, iar apoi s-a pus pe râs.

Și ce râs! Nu știm ce glume făcea bărbatul care o însoțea, dar cu siguranță erau pe placul ei, deoarece avea gura până la urechi! Bineînțeles, toată această scenă nu se putea încheia altfel decât cu Andreea Bălan, care a „pozat” frumos în fața amicului, probabil pentru a obține validarea că outfit-ul arată bombă. După ce totul a fost pus la punct, cei doi au plecat către o terasă, acolo unde s-au întâlnit cu un alt bărbat, iar artista a savurat o cafea.

