Alex Bodi a „divorţat” de Ancuţa, dar nu a rămas burlac! Musculosul a combinat o sexy brunetă după un an de tatonări

De: Andrei Iovan 07/08/2025 | 23:40
Lui Alex Bodi nu-i priește deloc statutul de “burlac”. După ce s-a despărțit de Ancuța, o altă domnișoară i-a sucit mințile afaceristului. Interesant este faptul că noua cucerire seamănă izbitor cu fosta iubită. CANCAN.RO are detalii savuroase despre bruneta care l-a cucerit pe musculos, dar și amănunte interesante despre modul în care a debutat relația lor.

Alex Bodi are o viață amoroasă destul de tumultuoasă, dar asta nu mai este un secret pentru nimeni. Ultima sa relație, cu Ancuța, a fost una cu suișuri și coborâșuri, presărată cu nenumărate intrigi și controverse. Povestea lor de dragoste s-a destrămat brusc, la fel cum a și început de altfel. Iar șatena pare că deja își caută înlocuitor pentru fostul iubit, dacă e să ne amintim de escapada ei de la Nuba, acolo unde striga în gura mare că își caută soț milionar.

Gabriela, noua iubită a lui Alex Bodi. sursă - social media
Gabriela, noua iubită a lui Alex Bodi. sursă – social media

Pe de altă parte, Bodi i-a luat-o înainte fostei iubite și a cedat farmecelor unei brunete misterioase. Bine, povestea este mai amplă, deoarece cei doi se cunoșteau de mai multă vreme. Stați alături de nou, urmează detalii incendiare!

Cine e noua iubită a lui Alex Bodi

Nu vă mai ținem în suspans și vă dezvăluim că pe noua iubită a lui Alex Bodi o cheamă Gabriela, este o femeie de afaceri de succes, cu un business în domeniul bijuteriilor și al piercing-urilor. Afacere care pare să-i meargă extrem de bine, deoarece mai multe persoane publice au apelat la serviciile ei. Brunetă, focoasă, cu trăsături finuțe și muuulte tatuaje interesante, Gabriela l-a făcut pe musculosul nostru să uite de Ancuța. Nici nu ne mirăm, deoarece chiar Unde mai pui că cei doi au și bifat deja prima lor vacanță împreună, în Croația. Bine, pe la colțuri se aude că idila lor nu ar fi neapărat una…proaspătă.

Cei doi ar fi fost în tatonări de ceva vreme, încă din perioada în care afaceristul era într-o relație cu fosta iubită. Însă cum toate se petrec la momentul potrivit, acum s-au concretizat lucrurile pentru ei. Deși încă nu și-au asumat relația în mod public, bruneta a aruncat sugestiv câteva hint-uri pe rețelele de socializare. Mai exact, o mână cu spatele lui Alex Bodi pe fundal, în care nu i se vede chipul, însă tatuajele sunt recognoscibile.

CITEȘTE ȘI: Scandal URIAŞ pe litoral! Ancuţa a căzut în păcat, iar Alex Bodi a gonit-o din camera de hotel! „Musculosul” și-a înecat amarul în club până-n zori

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

