Moștenitorii lui Jeffrey Epstein au fost de acord să plătească 35 de milioane de dolari pentru a pune capăt unui proces colectiv intentat de mai multe victime ale miliardarului

Moștenitorii lui Jeffrey Epstein au fost de acord să plătească până la 35 de milioane de dolari pentru a soluționa un proces colectiv care i-a acuzat pe doi dintre consilierii finanțatorului de complicitate la infracțiunile de trafic sexual.

Boies Schiller Flexner, o firmă de avocatură care reprezintă victimele lui Epstein, a anunțat înțelegerea într-un memoriu depus la tribunalul federal din Manhattan, informează NBC News.

Acordul, dacă va fi aprobat de un judecător, ar pune capăt unui proces început în 2024 intentat împotriva fostului avocat personal al lui Epstein, Darren Indyke, și a fostului contabil Richard Kahn, care sunt co-executori testamentari ai averii lui Epstein.

Moștenitorii lui Epstein au înființat anterior un fond de restituire care a plătit 121 de milioane de dolari victimelor. Fondul a plătit, de asemenea, 49 de milioane de dolari în despăgubiri suplimentare victimelor.

Nici Indyke, nici Kahn „nu au recunoscut nicio abatere” ca parte a înțelegerii făcute publice joi, a declarat avocatul lor, Daniel H. Weiner, într-o declarație trimisă prin e-mail.

„Deoarece nu au făcut nimic greșit, co-executorii testamentari au fost pregătiți să conteste acuzațiile împotriva lor până la proces, dar au fost de acord să medieze și să soluționeze acest proces pentru a obține o soluționare definitivă a oricăror potențiale pretenții”, a spus Weiner.

Weiner a adăugat că acordul va oferi „o cale confidenţială de ajutor financiar” pentru victimele lui Epstein care nu au soluţionat încă pretenţiile împotriva moştenirii.

Experții avertizează că rețeaua Epstein ar fi comis crime împotriva umanității

Milioane de documente legate de Jeffrey Epstein, condamnat pentru infracțiuni sexuale, sugerează existența unei „organizații criminale globale” care a comis acte ce îndeplinesc condițiile de încadrare în categoria legală a crimelor împotriva umanității, a declarat un grup de experți independenți numiți de Consiliul pentru Drepturile Omului al Națiunilor Unite.

Experții au constatat că infracțiunile descrise în documentele publicate de Departamentul de Justiție al SUA au fost comise pe fondul convingerilor privind supremația rasială, corupției și misoginiei extreme. Infracțiunile, au spus ei, au demonstrat, de asemenea, o dezumanizare a femeilor și fetelor implicate în dosar, acestea fiind tratate ca simple obiecte.

Experții au afirmat că acuzațiile conținute în dosare necesită o anchetă independentă, amănunțită și imparțială și au spus că ar trebui lansate anchete cu privire la modul în care a fost posibil ca astfel de crime să fie comise atât de mult timp fără ca autoritățile să ia măsuri.

CITEȘTE ȘI:

Sinuciderea lui Jeffrey Epstein, pusă din nou la îndoială de fratele său. „De ce fac această șaradă?”

Derapaj la Fox News. Un prezentator este ținta criticilor după o declarație revoltătoare despre Jeffrey Epstein