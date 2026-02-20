Acasă » Știri » Mihai Bobonete i-a găsit pretendentă lui Andi Moisescu! Vrea să-i fie naș de cununie: „Știu exact ce am de făcut, am costumul pregătit!”

De: Irina Vlad 20/02/2026 | 12:16
Dacă până acum nu a vrut sub nicio formă să discute public despre divorțul de Olivia Ster, recent, Andi Moisescu a fost dat de gol de unul dintre apropiații lui. Mihai Bobonete, coleg cu el la masa juriului de la Românii au talent, i-a găsit pretendentă. 

În vara anului 2025, vestea că mariajul dintre Andi Moisescu și Olivia Ster e pe butuci a surprins o țară întreagă. Totul a prins contur atunci când juratul de la Românii au talent a fost zărit în public fără verighetă, detaliu care nu avea cum să fie uitat. Nici până în ziua de azi nu au oferit oficial detalii despre statusul relației lor, însă tot mai multe elemente par să confirme ruptura.

Andi Moisescu și Olivia Steer
Andi Moisescu și Olivia Steer / Foto: Facebook

Mihai Bobonete i-a găsit pretendentă lui Andi Moisescu

Recent, în timpul audițiilor de la Românii au talent, Mihai Bobonete a făcut un gest neașteptat față de colegul lui. În fața lor s-a prezentat Doina Andronache, o femeie în vârstă de 83 de ani, care și-a declarat admirația față de Andi Moisescu. Senioara i-a mărturisit că i-ar fi plăcut să îi fie soacră.

„Am o fată pe care am vrut s-o mărit cu tine. Mi-ar fi plăcut!”, i-a spus concurenta lui Andi.

ANDI MOISESCU: „Doamne, dar ce compliment mi-ați făcut, doamna Doina!”.

În discuție a intrat și Mihai Bobonete, care s-a apucat să negocieze „libertatea” lui Andi Moisescu, mai ceva ca un părinte. Mai mult de atât, comediantul a avut curajul chiar să se propună naș de cununie – în caz că proaspăt divorțatul lui coleg are de gând să se căsătorească.

„Doamnă, ați venit acum la fix, că nu e luat, e dat! E oficial, știe toată lumea, e dat! Stați puțin, că acum să mă comport ca un părinte, să văd dacă vă dau băiatul sau nu. Eu știu ce am la ușa casei… Mănâncă cu furculița, e frumos, e deștept! Al meu nu sforăie, a dumneavoastră?”, a întrebat-o Bobonete pe doamna Doina Andronachi, o pensionară de 83 de ani.

Ce îi face Mihai Bobonete lui Carmen Tănase la Românii au Talent, de fapt. Andi Moisescu l-a dat de gol: „Știi cum reacționa?”

Ce relație are Andi Moisescu acum cu fiii lui. Cum s-a schimbat legătura lor după divorțul de Olivia Steer

