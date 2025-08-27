Andi Moisescu a divorțat de Olivia Steer! Vedeta Pro TV a pus capăt căsniciei, după 22 de ani!

Este bomba momentului în showbiz! Se pare că viața lui Andi Moisescu a luat o turnură neașteptată! CANCAN.RO a aflat că vedeta Pro TV a divorțat recent, iar schimbările nu au trecut neobservate. Acesta nu mai poartă verigheta și, în ultima perioadă, a dat semne că ceva s-a schimbat radical în viața lui.

Discuțiile despre fosta parteneră, Olivia Steer, au dispărut complet în ultima perioadă, iar Andi a vorbit doar despre copii, pe care a recunoscut că îi vede destul de rar.

Semnele discrete și gesturile subtile par să confirme că o etapă importantă din viața lui s-a încheiat, însă totul s-a făcut în mare secret, fără ca publicul să fie anunțat oficial.

Andi Moisescu și Olivia Steer au fost căsătoriți timp de 22 de ani și au împreună doi băieți. Deși sursele CANCAN.RO susțin că au trecut deja câteva luni de când au divorțat, niciunul dintre ei nu a vorbit public despre acest lucru.

În ultimele interviuri, Andi a evitat cu grijă să vorbească despre planurile de viitor.

“În general preferăm să facem vacanțe active. Este o mai veche obsesie a mea, pentru că după o anumită vârstă mișcarea e absolut esențială, altfel n-aș mai putea să încap eu în mine însumi și cu atât mai puțin să îmi păstrez măsurile”, a declarat recent pentru CANCAN.RO, Andi Moisescu.

Cum a început povestea de dragoste dintre Andi Moisescu și Olivia Steer

Povestea de dragoste dintre Andi Moisescu și Olivia Steer a început în 2003, la scurt timp după ce s-au cunoscut în Ajunul Crăciunului din 2002. Întâlnirea, pusă la cale de Andi cu ajutorul unui prieten, a avut loc într-un grup mai mare, iar Olivia nu și-a dat seama atunci de sentimentele lui.

La scurt timp, drumurile lor s-au despărțit – ea plecând la Târgu Mureș, iar el în Spania –, însă legătura s-a menținut prin telefon. Andi i-a trimis mesaje de ziua ei și de Anul Nou, iar după sărbători cei doi s-au revăzut, de această dată singuri.

„Am descoperit atunci că avem multe în comun, că suntem singuri amândoi și că ne plăceam foarte tare”, povestea Olivia Steer în trecut.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.